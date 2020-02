Klinsmann spricht nach Hertha-Rücktritt im Live-Chat mit Fans

Jürgen Klinsmann wird sich nach seinem überraschenden Rücktritt als Cheftrainer des Bundesligisten Hertha BSC den Fragen der Fans stellen. Das kündigte der ehemalige Bundestrainer an.



In einem Live-Chat am frühen Mittwochabend (18.00 Uhr) auf seiner Facebook-Seite will Klinsmann "über die Gründe für den Schritt" sprechen, schrieb er in einem Facebook-Post.

Klinsmann war am Dienstag nach nur 76 Tagen als Hertha-Trainer zurückgetreten.