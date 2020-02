Hertha BSC: Jürgen Klinsmann verlässt nach Rücktritt auch Aufsichtsrat

Für Jürgen Klinsmann ist das Kapitel Hertha BSC beendet. Zwei Tage nach seinem Rückzug als Trainer gab die Klubführung des Bundesligisten bekannt, dass Klinsmann auch nicht mehr im Kontrollgremium mitarbeiten wird.

"Rein technisch ist Herr Klinsmann derzeit nicht Mitglied im Aufsichtsrat, weil sein Mandat ruht. Und er wird nicht mehr in den Aufsichtsrat berufen", sagte Klub-Investor Lars Windhorst auf der eigens einberufenen Pressekonferenz.

Klinsmann hatte am 27. November das Traineramt des abstiegsbedrohten Erstligisten übernommen und sein Mandat im Kontrollgremium ruhen lassen. Sportlich formulierte Klinsmann große Ziele, doch mit zwölf Punkten aus neun Spielen blieb seine Bilanz in der Bundesliga bescheiden. Am Dienstag überraschte Klinsmann auch die Klubführung, als er per Facebook-Beitrag seinen Rücktritt erklärt hatte.

"Ich habe mit Herrn Klinsmann danach telefoniert, er hat sich entschuldigt. Es tut ihm leid. Ich denke, er bereut die Entscheidung. Das war sehr emotional für ihn", erklärte Windhorst, der Klinsmann Anfang November in den Aufsichtsrat geholt hatte und ihn nicht als Fehlgriff bezeichnen wollte: "Wir haben schnell gemerkt, dass gerade bei Werbepartnern und Sponsoren der Name viel Zugkraft hatte."

Monolog statt Q&A: Diese Fragen ließ Jürgen Klinsmann unbeantwortet © Facebook 1/14 Einen Tag nach seinem überraschenden Rücktritt als Trainer von Hertha BSC wollte sich Jürgen Klinsmann in einem Live-Videochat auf Facebook den Fragen der zum Teil verärgerten Fans der Berliner stellen. Stattdessen hielt er einen 15-minütigen Monolog. © Facebook 2/14 Dabei drängte sich während des denkwürdigen Klinsmann-Auftritts so manche kuriose Frage in dem Chat auf. Wir haben die besten für Euch gesammelt. © Facebook 3/14 Klinsmann schwadronierte von seinem zehnwöchigen Wirken bei der Hertha und wiederholte ein ums andere Mal, wie toll sich die Mannschaft unter seinen Fittichen doch entwickelt habe. Dieser User stellte daraufhin eine nicht ganz unberechtigte Frage. © Facebook 4/14 Klinsmann ließ keine Chance ungenutzt, sich selbst zu beweihräuchern. Mit seinem Wechsel zur Hertha habe er einem "Himmelfahrtskommando" zugestimmt. Welchen Eindruck er mit diesen Aussagen bei der Facebook-Gemeinde hinterließ, zeigt diese Frage. © Facebook 5/14 Klinsmann schoss in seinem Statement auch gegen Manager Michael Preetz. Es habe ihm "unglaublich aufgestoßen", dass Preetz mit auf der Bank saß und seine Kommentare abgab. Dieser User stellte daraufhin die Respektfrage. © Facebook 6/14 "Ein Top-Mann" sei sein vorübergehender Nachfolger Alexander Nouri, bekräftigte Klinsmann. Die Trainerfrage sei "das kleinste Problem". Damit scheinen nicht alle Hertha-Fans einverstanden. © Facebook 7/14 Auch dieser Fan wünschte sich unter anderem weitere Infos über Klinsmanns Ex-Assistent Nouri. © Facebook 8/14 Zu seiner Zeit beim FC Bayern ließ Klinsmann angeblich ein paar Buddha-Statuen an der Säbener Straße aufstellen. Bei der Hertha verzichtete er darauf. So mancher User will das aber offensichtlich nicht glauben. © Facebook 9/14 Zwei weitere berechtigte Fragen. © Facebook 10/14 Und noch eine, die eigentlich eine Antwort verdient gehabt hätte. © Facebook 11/14 Viele fragen sich jetzt natürlich, wie es mit Klinsmann weitergeht. Auch ein Journalist aus den USA. © Facebook 12/14 Dieser User warf ein Engagement von Klinsmann beim BVB in den brodelnden Gerüchtetopf. © Facebook 13/14 Reporterlegende Rolf Fuhrmann schaltete sich auch die Diskussion um Klinsmanns Zukunft ein. Seine Frage blieb jedoch ebenso unbeantwortet. © Facebook 14/14 Die Frage, die sich an diesem Mittwochabend jeder Beobachter stellte. Am Ende dauerte der durchaus unterhaltsame Monolog "nur" eine knappe Viertelstunde. Schade eigentlich.

Windhorst empört über Klinsmann-Rücktritt

Über den plötzlichen Rücktritt war auch Windhorst empört. "Leider ist die Art und Weise des Abgangs so unakzeptabel, dass wir im Sinne des Vereins eine zielführende und konstruktive Zusammenarbeit nicht fortführen können", sagte der Unternehmer. Ob man auf Klinsmanns Rat irgendwann noch einmal zurückgreifen werde, ließ Windhorst offen: "Ich schlage nie Türen zu."

Herthas Präsident Werner Gegenbauer zeigte sich ebenfalls enttäuscht vom Vorgehen des früheren Weltmeisters. "Meine einzige klare Aussage dazu kann nur sein, dass Jürgen Klinsmann damit nicht nur Hertha BSC, sondern auch das gemeinsame Projekt verlassen hat", erklärte der Hertha-Boss.

Manager Michael Preetz bekräftigte, dass ihn der Rücktritt von Klinsmann total überrascht habe: "Ich bin schon einige Jahre im Fußball dabei, seit 1986, und habe viel erlebt. Dass, was am Dienstagmorgen passiert ist, war für mich in dieser Form auch neu, weil es mir und Hertha BSC keine Möglichkeit gelassen hat, in einen Austausch zu kommen."

Allerdings gab es schon seit Wochen hinter den Kulissen Meinungsverschiedenheiten zwischen Klinsmann und Manager Preetz. Dabei ging es vor allem um die zukünftigen Kompetenzen des Trainers. Klinsmann wollte mehr Macht und als Trainer länger bleiben. Als der Verein nicht einwilligte, kündigte er via Facebook nach nur elf Wochen schließlich seinen Rückzug an.

Jürgen Klinsmann: Sein Engagement als Trainer bei Hertha BSC im Zeitraffer © getty 1/20 Lediglich 76 Tage dauerte das Engagement von Jürgen Klinsmann als Trainer von Hertha BSC. In dieser Periode ist beim Hauptstadtklub einiges passiert. Klinsmann und die Hertha - ein Überblick im Zeitraffer. © getty 2/20 7. November 2019: Klinsmann beginnt bei Hertha - zunächst nicht als Trainer, sondern als Aufsichtsrat. Er ist einer von 4 Vertretern des neuen Investors Lars Windhorst im neunköpfigen Kontrollgremium. © getty 3/20 Zuvor war Klinsmann noch als Trainer Ecuadors gehandelt worden, nun ist er in der Hauptstadt, bei dem laut Klinsmann "spannendsten Fußball-Projekt Europas". © getty 4/20 25. November 2019: Die Berliner verlieren ihr viertes Ligaspiel in Folge. Das 0:4 in Augsburg bringt Trainer Ante Covic in arge Bedrängnis: Die Hertha liegt nach dem 12. Spieltag auf Platz 15. © getty 5/20 27. November 2019: Covic wird entlassen, Klinsmann übernimmt 10 Jahre nach dem Ende seiner Bayern-Amtszeit wieder einen Bundesligisten, offiziell bis zum Saisonende. Für manche der Anfang einer Machtübernahme von Investor Windhorst. © getty 6/20 30. November 2019: Klinsmanns Premiere misslingt, gegen den BVB gibt's ein 1:2. Für Aufregung sorgt Klinsmann selbst: Vor den Kameras filmt er mit seinem Handy die Berliner Hymne "Nur nach Hause". © getty 7/20 Allerdings ist dabei deutlich das Logo seines persönlichen Ausrüsters adidas zu sehen. Hertha wird aber vom Konkurrenten Nike gesponsert ... © getty 8/20 14. Dezember 2019: Beim 1:0 gegen Freiburg gelingt Klinsmanns erster Sieg, danach folgt ein 1:0 in Leverkusen und ein 0:0 gegen Gladbach - Hertha scheint zum Ende des Jahres stabilisiert. Die Hinrunde beenden die Berliner als Zwölfter. © imago images 9/20 27. Dezember 2019: Hertha beginnt als erster Bundesligist die Vorbereitung auf die Rückrunde. Schon zu diesem Zeitpunkt sorgen Gerüchte um Winterneuzugänge für gehörige Aufmerksamkeit. Gehandelt werden unter anderem Götze, Draxler oder Xhaka. © imago images 10/20 Letztlich kommen Rekordneuzugang Lucas Tousart (Olympique Lyon), Krzysztof Piatek (AC Mailand), Matheus Cunha (RB Leipzig) und Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart) - für angeblich insgesamt rund 80 Millionen Euro. © getty 11/20 14. Januar 2020: Aufregung vor dem ersten Rückrundenspiel: Klinsmann fehlt offenbar die notwendige Trainerlizenz. Rechtzeitig vor dem Bayern-Spiel wird die Lizenz verlängert, Klinsmann musste Nachweise über absolvierte Fortbildungen nachreichen. © getty 12/20 19. Januar 2020: Trotz des neu lizenzierten Trainers verliert Hertha 0:4 gegen den Rekordmeister, die Woche danach gewinnt das Team 2:1 beim VfL Wolfsburg. © imago images 13/20 24. Januar 2020: Wieder Aufregung. Zunächst teilt der Klub mit, dass die "öffentlichen" Trainingseinheiten nur noch 20 Minuten für Fans und Medien frei zugänglich seien. Der Aufschrei ist groß. © imago images 14/20 Wenig später die Klarstellung: Nur in den ersten 20 Minuten dürfe gefilmt werden, Fans und Medien aber weiterhin die gesamten Einheiten besuchen. Klinsmann spricht von einem Missverständnis. © imago images 15/20 8. Februar: Hertha verliert gegen Mainz mit 1:3. Klinsmann macht dafür auch die Aufregung um die rassistisch motivierten Beschimpfungen gegen Jordan Torunarigha während des DFB-Pokal-Spiel auf Schalke verantwortlich. Er gibt seinem Team zwei Tage frei. © twitter.com/HerthaBSC 16/20 10. Februar 2020: Klinsmann stellt sich in einem Facebook-Chat den Fragen der Fans. "Am Dienstag kommen die Jungs frisch zurück aufs Gelände, und dann legen wir den vollen Fokus auf den SCP", sagte er da mit Blick auf das Spiel beim Schlusslicht. © twitter.com/HerthaBSC 17/20 Und Klinsmann weiter: "Die nächsten Spiele werden nicht einfach, aber wir sind insgesamt auf dem richtigen Weg und guter Dinge." © imago images 18/20 11. Februar 2020: Davon war er einen Tag später wohl nicht mehr überzeugt: Klinsmann tritt völlig überraschend zurück - 76 Tage nach Amtsbeginn und per Nachricht auf Facebook. Damit überrascht er auch den Verein, der davon nichts wusste. © imago images 19/20 Der Grund: Angeblich mangelnde Unterstützung durch die handelnden Personen. Hertha teilt mit, dass es für Klinsmanns Schritt "keinerlei Anzeichen" gab. © imago images 20/20 Kurios: Den Platz im Aufsichtsrat will Klinsmann behalten - und damit die Personen kontrollieren, die hm angeblich zu wenig Rückendeckung gaben.

