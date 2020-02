Hans-Joachim Watzke: Franz Beckenbauer wäre mein BVB-Wunschspieler aus der Historie des FC Bayern

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat erklärt, dass Franz Beckenbauer der Profi aus der 120-jährigen Geschichte des FC Bayern wäre, den er gerne als aktiven Spieler zum BVB holen würde.

"Definitiv Franz Beckenbauer", antwortete er im tz-interview auf eine entsprechende Frage. "Bei Gerd Müller wäre ich ebenfalls schwach geworden. Robert Lewandowski war ja schon bei uns, ein Karl-Heinz Rummenigge zu seinen besten Zeiten hätte uns aber auch sehr gut zu Gesicht gestanden. Ich würde aber beim Franz bleiben."

Außerdem lieferte der BVB-Boss die Antwort darauf, welches Erlebnis zwischen den Schwarz-Gelben und den Münchnern er am liebsten ungeschehen machen würde. "Das wäre natürlich die denkbar knappe Niederlage im Champions-League-Finale 2013. Mit diesem 1:2 in London hadere ich noch heute", begründete Watzke. Mit einem Klub wie Borussia Dortmund in ein derartiges Endspiel einzuziehen, "ist nicht selbstverständlich", ergänzte er.

Die Outfits des FC Bayern: Alle Trikots seit den 90er Jahren © footyheadlines 1/33 Bayern feiert Ende Februar 120. Geburtstag. Zum Jubiläum gibt es ein Retro-Trikot, das die Münchner Gerüchten zufolge am 8. März gegen Augsburg tragen werden. Hier findet Ihr einen Blick auf die weißen Hemden sowie alle Bayern-Trikots seit den 90ern. © footyheadlines 2/33 Die Farbe wird "kristallweiß" genannt, während die Ärmel in einem dunklen Rotton gehalten sind. © footyheadlines 3/33 Eine weitere Besonderheit des Dresses ist das traditionelle Bayern-München-Liga auf der linken Brust, das nur angedeutet wird, sodass es nur vom Nahen bewundert werden kann. © getty 4/33 Saison 1990/91: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 5/33 Saisons 1991/92 und 1992/93: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 6/33 Saisons 1993/94 und 1994/95: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 7/33 Saison 1995/96: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte und rechts) © getty 8/33 Saison 1996/97: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 9/33 Saison 1997/98: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 10/33 Saison 1998/99: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 11/33 Saison 1999/00: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 12/33 Saison 2000/01: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 13/33 Saison 2001/02: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 14/33 Saison 2002/03: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 15/33 Saison 2003/04: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 16/33 Saison 2004/05: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 17/33 Saison 2005/06: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 18/33 Saison 2006/07: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 19/33 Saison 2007/08: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 20/33 Saison 2008/09: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 21/33 Saison 2009/10: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 22/33 Saison 2010/11: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 23/33 Saison 2011/12: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 24/33 Saison 2012/13: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 25/33 Saison 2013/14: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 26/33 Saison 2014/15: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 27/33 Saison 2015/16: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 28/33 Saison 2016/17: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 29/33 Saison 2017/18: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 30/33 Saison 2018/19: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © fcbayern.com 31/33 Saison 2019/20: Das Heimtrikot ist traditionell in Rot gehalten. © FC Bayern 32/33 Auswärtstrikot: Derweil werden die Münchner in dieser Saison in der Fremde in Weiß auflaufen. © FC Bayern 33/33 Zum Abschluss gibt es das Trikot für die Champions-League-Saison 2019/2020.

Als schöne Erinnerung an den FC Bayern bezeichnete er abschließend das DFB-Pokalfinale vor acht Jahren. "Das 5:2 in Berlin 2012. Das hatte schon was", blickt er noch heute gerne auf den Triumph zurück, bei dem Shinji Kagawa, Mats Hummels und dreimal Robert Lewandowski für die Dortmunder trafen.