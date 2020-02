Gerüchte um BVB und Leipzig: Gent-Stürmer Jonathan David will in die Bundesliga

Angreifer Jonathan David vom belgischen Erstligisten KAA Gent strebt einen Wechsel in die Bundesliga an. Das verriet nun Nick Mavromaras, der Berater des 20-Jährigen.

"Deutschland steht an erster Stelle", sagte Mavromaras bei interdipendenza.net, als er eigentlich auf ein angebliches Interesse von Inter Mailand angesprochen wurde. "Inter ist sicherlich ein großartiger Verein, aber im Moment haben andere Ligen Priorität", fügte er an und meinte damit eben die deutsche Beletage.

Zuletzt hatte die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws berichtet, dass Borussia Dortmund David regelmäßig beobachtet. Zudem soll auch RB Leipzig Interesse an dem kanadischen Nationalspieler haben.

David, der Anfang 2018 aus Ottawa nach Gent kam, hat für die Belgier in der laufenden Saison bereits 23 Pflichtspieltore erzielt und zehn Assists geliefert. Am Donnerstag traf er in der Europa League beim 1:1 gegen die Roma und spielte sich damit international weiter in den Fokus.