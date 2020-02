Liga-Gipfel zwischen FC Bayern und RB Leipzig: "Zeigen, wer Herr im Haus ist"

Bayern München will mit einem Sieg im Bundesliga-Gipfel gegen RB Leipzig (18 Uhr im LIVETICKER) ein klares Ausrufezeichen setzen. Der schwächelnde Herausforderer mit Trainer Julian Nagelsmann ist gefordert.

Vorentscheidung? Thomas Müller lachte herzhaft. "Ich habe schon so viel erlebt, da wird überhaupt nichts vorentschieden. Die Saison ist noch so lang", sagte der 30-Jährige bestimmt.

Dennoch: Bayern München will mit einem Sieg im Bundesliga-Gipfel gegen den schwächelnden Herausforderer RB Leipzig die Machtverhältnisse zementieren und der aufmüpfigen Konkurrenz zeigen: Auch in dieser Saison geht der Titel zum achten Mal in Folge nur über uns.

Mit Spannung blickt Fußball-Deutschland auf den Kracher zwischen dem Tabellenführer und dem Zweiten, auf das Duell der beiden Super-Torjäger Robert Lewandowski und Timo Werner oder das Aufeinandertreffen der aufstrebenden Trainer Hansi Flick und Julian Nagelsmann. Doch nicht nur die Bayern bemühen sich nach Kräften, die Bedeutung herunterzuspielen.

Es sei "das allerwichtigste Spiel des Jahres für die Medienlandschaft", sagte RB-Coach Nagelsmann süffisant - und sein Kollege Hansi Flick stimmte zu: "Für viele ist es ein Endspiel, aber danach sind noch 13 Spiele. Die Mannschaft hat vieles zurechtgerückt, aber es geht immer weiter." Es werde "nichts entschieden", ergänzte Bullen-Sportdirektor Markus Krösche, "weder für Bayern noch für uns".

FC Bayern - RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen © getty 1/27 Am Sonntag kommt es zum Duell zwischen dem Ersten und dem Zweiten der Bundesliga: Der FC Bayern empfängt RB Leizpig. Wie die beiden Mannschaften zu Beginn spielen könnten? Hier sind die Aufstellungen. © getty 2/27 Wir beginnen mit der möglichen ersten Elf des FC Bayern. © getty 3/27 TOR - Manuel Neuer © getty 4/27 ABWEHR - Benjamin Pavard © getty 5/27 Jerome Boateng © getty 6/27 David Alaba © getty 7/27 Alphonso Davies © getty 8/27 MITTELFELD - Joshua Kimmich © getty 9/27 Leon Goretzka © getty 10/27 Thiago Alcantara © getty 11/27 Thomas Müller © getty 12/27 Serge Gnabry © getty 13/27 STURM - Robert Lewandowski © getty 14/27 So sieht die voraussichtliche FCB-Elf im Überblick aus. Für Philippe Coutinho ist dort erstmal kein Platz. © getty 15/27 Die Gäste aus Leipzig könnten wie folgt auflaufen ... © getty 16/27 TOR - Peter Gulacsi © getty 17/27 ABWEHR - Nordi Mukiele © getty 18/27 Lukas Klostermann © getty 19/27 Dayot Upamecano © getty 20/27 Marcel Halstenberg © getty 21/27 MITTELFELD - Konrad Laimer © getty 22/27 Tyler Adams © getty 23/27 Marcel Sabitzer © getty 24/27 Christopher Nkunku © getty 25/27 STURM - Patrik Schick © getty 26/27 Timo Werner © getty 27/27

Der Druck ist vor allem für RB Leipzig groß

Die Partie wird aber deutliche Fingerzeige geben, wo der Weg hinführt. Der Druck ist groß - vor allem für RB. Nagelsmann muss nachhaltig beweisen, dass er Meister-Klasse hat. Seine Leipziger, die mit vier Punkten Vorsprung auf die Bayern in die Winterpause gegangen waren und nun einen Zähler Rückstand aufweisen, wollen mit aller Macht ihre Mini-Krise inklusive Pokal-Aus beenden und die Spitze zurückerobern.

Die Münchner wiederum sind wild entschlossen, ihre Superserie von acht Pflichtspielsiegen fortzusetzen - und den Angriff abzuwehren. Man wolle zeigen, unterstrich Sportdirektor Hasan Salihamidzic, "wer Herr im Haus ist. Wir nehmen die Favoritenrolle an".

Zumal Leipzig in den letzten Wochen "ein bisschen geschwächelt" habe. Ex-Bulle Joshua Kimmich sprach von einem "wichtigen Spiel, da ist viel Brisanz drin. Leipzig will eine Reaktion zeigen."

FC Bayern muss seine Nachlässigkeiten abstellen

Doch auch die Bayern müssen ihre jüngsten Nachlässigkeiten zwingend abstellen. Das am Ende wacklige 4:3 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hoffenheim diente als Warnschuss. Dies sei aber "abgehakt, wir haben die richtigen Schlüsse gezogen", meinte Flick nach deutlichen Worten an seine Stars.

Gegen Leipzig erwarte er wieder, "dass wir 90 Minuten unsere Qualität zeigen. Das wollen die Fans sehen, dass wir in jedem Spiel bis zum Ende die Intensität hoch halten und Tore erzielen."

Immerhin konnten sich die Münchner zuletzt immer auf Lewandowski (22 Treffer) verlassen. Werner (20 Saisontore) blieb dagegen in den vergangenen drei Pflichtspielen ohne Treffer.

Doch dies sieht der Nationalstürmer, der im Sommer wiederholt mit den Bayern in Verbindung gebracht worden war, (noch) gelassen. "Ich würde lieber Meister werden, als die Torjägerkanone gewinnen", sagte er dem kicker.

Kingsley Coman kehrt in den Kader zurück

Probleme bereitet Nagelsmann aber auch die Abwehr, wo sich individuelle Fehler zuletzt häuften. Dayot Upamecano könnte eine Pause gebrauchen, "aber wir können ihm keine Pause geben", sagte der Coach, "da muss er durch". Bei den Bayern rückt erstmals nach knapp zweimonatiger Verletzungspause Kingsley Coman in den Kader.

Im Mittelpunkt stehen im Vorfeld des Krachers aber andere: Nagelsmann und Flick etwa. Doch dies sei, betonte der Bayern-Coach, "kein Spiel der Trainer, das wird auf dem Platz entschieden". Auch wenn dort noch keine Vorentscheidung fällt.

