Wer zeigt / überträgt Schalke gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Hier könnt Ihr das Topspiel der Bundesliga am 23. Spieltag zwischen dem FC Schalke 04 und RB Leipzig am heutigen Samstag live und in voller Länge im TV und Livestream verfolgen.

Mit 3:1 (2:0) gewann der FC Schalke 04 am 6. Spieltag bei RB in Leipzig und sorgte somit für die erste kleine Überraschung der noch jungen Saison.

Salif Sane (29.), Amine Harit (43.) und Rabbi Matondo (59.) sorgten für die zwischenzeitliche 3:0-Führung. Den Leipzigern gelang in der Folge nur noch der Ehrentreffer durch Emil Forsberg (84.).

Schalke vs. Leipzig: Die wichtigsten Infos

Austragungsort des Topspiels am 23. Spieltag in der Bundesliga ist die Schalker Veltins-Arena.

Schiedsrichter Sascha Stegemann wird die Partie wie gewohnt um 18.30 Uhr anpfeifen. Unterstützt wird der Unparteiische von:

Assistenten: Mike Pickel und Frederick Assmuth

Mike Pickel und Frederick Assmuth Vierter Offizieller: Patrick Ittrich

Patrick Ittrich VAR: Felix Zwayer

Wer zeigt / überträgt Schalke gegen Leipzig heute live im TV und Livestream?

Live im TV und Livestream könnt Ihr das Topspiel zwischen Schalke und Leipzig heute ausschließlich im Pay-TV bei Sky verfolgen. Bereits ab 17.30 Uhr beginnt auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die Vorberichterstattung. Die Moderation übernimmt dabei Sebastian Hellmann zusammen mit dem Experten Lothar Matthäus. Kommentator der Partie ist Wolff Fuss.

Außerdem hat der Pay-TV Anbieter für seine Kunden einen Livestream im Angebot der via SkyGo verfolgt werden kann. Nicht-Kunden haben die Möglichkeit auf SkyTicket einen Tagespass zu erwerben.

Schalke vs. Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit folgenden Mannschaften könnten David Wagner und Julian Nagelsmann im heutigen Topspiel beginnen:

Schalke: Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - McKennie, Serdar - Harit - Raman, Gregoritsch

Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - McKennie, Serdar - Harit - Raman, Gregoritsch Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino - Nkunku, Werner - Poulsen

Beide Trainer müssen auf einige Spieler verzichten. Auf Seiten der Schalker fehlen Daniel Caligiuri (Innenbandanriss), Salif Sane (Außenmeniskusriss) und Benjamin Stambouli (Reha nach Fuß-OP). Nagelsmann muss auf Tyler Adams (Muskelfaserriss in der Wade), Kevin Kampl (Reha nach Fuß-OP), Ibrahima Konate (Aufbautraining) und Willi Orban (Knie-OP) verzichten.

Bundesliga: Alle Partien am 23. Spieltag

Topspiel auf Schalke: Die Königsblauen empfangen zum Abschluss des Bundesliga-Samstags die Mannschaft von Julian Nagelsmann. Alle Partien des 23. Spieltages im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 21. Februar 2020 (20.30 Uhr) Bayern München SC Paderborn 07 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) Mönchengladbach 1899 Hoffenheim 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) Werder Bremen Borussia Dortmund 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) Hertha BSC 1. FC Köln 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) SC Freiburg Fortuna Düsseldorf 22. Februar 2020 (18.30 Uhr) Schalke 04 RB Leipzig 23. Februar 2020 (15.30 Uhr) Bayer Leverkusen FC Augsburg 23. Februar 2020 (18 Uhr) VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 24. Februar 2020 (20.30 Uhr) Eintracht Frankfurt Union Berlin

Zum Abschluss des 23. Spieltages erwartet die Frankfurter Eintracht am Montagabend, 24. Februar 2020, um 20.30 Uhr den Aufsteiger Union Berlin in der Commerzbank-Arena.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Neun Punkte beträgt der Rückstand der Königsblauen (36 Zähler) auf den Tabellenzweiten aus Leipzig. Mit einem Erfolg am heutigen Samstagabend könnten die Schalker den Anschluss an die Champions-League-Plätze wahren. Die Tabelle vor dem 23. Spieltag: