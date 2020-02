Hier auf DAZN könnt Ihr das abschließende Bundesligaspiel am 23. Spieltag zwischen der Eintracht Frankfurt und Union Berlin live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Mit dem DAZN-Probemonat könnt Ihr alle Montags-, Freitags- und frühen Sonntags-Spiele der Bundesliga live und in voller Länge verfolgen.

Zum Abschluss des 23. Spieltages empfängt die Eintracht Frankfurt am heutigen Montagabend, 24. Februar 2020, um 20.30 Uhr Union Berlin in der Frankfurter Commerzbank-Arena.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin: Das Hinspiel

Im Hinspiel im Stadion An der Alten Försterei in Berlin am 6. Spieltag setzten sich die Frankfurter vor 22.012 Zuschauern knapp mit 2:1 (0:0) gegen Union durch.

Bas Dost (48.) und Andre Silva (62.) brachten die Eintracht mit 2:0 in Führung. Union gelang durch Anthony Ujah (86.) kurz vor dem Schlusspiff nur noch der Anschlusstreffer.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin heute live?

Live und in voller Länge könnt Ihr das Duell in der Frankfurter Commerzbank-Arena heute nur auf DAZN verfolgen.

Zusätzlich zu den Montags-, Freitags- und frühen Sonntagsspielen gibt es beim Streamingdienst auch die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und die Primera Division zu sehen. Neben dem Fußball hat das "Netflix des Sports" auch die großen Ligen des US-Sports (NFL, NHL, MLB, NBA) sowie über den Eurosport-Player die WTA- und ATP-Tour im Angebot.

Im Anschluss an den kostenlosen Probemonat wird eine Gebühr von 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabonnement fällig.

Eintracht Frankfurt - Union Berlin im Liveticker

Keinen Zugang zu Bewegtbild? Dann verfolge die Partie im SPOX-Liveticker.

Bundesliga: Der 23. Spieltag im Überblick

Den Abschluss am 23. Spieltag machen heute Abend die Eintracht Frankfurt und Union Berlin. Die Spiele und Ergebnisse im Überblick:

Datum Heimteam Ergebnis Auswärtsteam 21. Februar 2020 Bayern München 3:2 SC Paderborn 07 22. Februar 2020 Mönchengladbach 1:1 1899 Hoffenheim 22. Februar 2020 Werder Bremen 0:2 Borussia Dortmund 22. Februar 2020 Hertha BSC 0:5 1. FC Köln 22. Februar 2020 SC Freiburg 0:2 Fortuna Düsseldorf 22. Februar 2020 Schalke 04 0:5 RB Leipzig 23. Februar 2020 Bayer Leverkusen 2:0 FC Augsburg 23. Februar 2020 VfL Wolfsburg 4:0 1. FSV Mainz 05 24. Februar 2020 Eintracht Frankfurt -:- Union Berlin

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel

In der Tabelle trennen Eintracht Frankfurt (28 Zähler) und Union Berlin (26) vor dem heutigen Spiel lediglich zwei Punkte, somit könnte Union mit einem Erfolg an der Eintracht vorbeiziehen. Die Tabelle vor dem Montagsspiel: