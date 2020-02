So könnt Ihr das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Tabellenführer FC Bayern München live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Im Hinspiel in der Münchner Allianz Arena gab es für den 1. FC Köln nichts zu holen.

Mit 4:0 fertigte der FC Bayern München die Kölner ab. Robert Lewandowski (3./48.) mit einem Doppelpack, Philipp Coutinho per Elfmeter (62.) und Ivan Perisic (73.) erzielten die Treffer für den deutschen Rekordmeister.

1. FC Köln vs. FC Bayern München: Anstoßzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Anstoß der Partie im Rheinenergiestadion in Köln ist am heutigen Sonntag, 16. Februar 2020, um 15.30 Uhr. Vor dann 50.000 Zuschauern wird Schiedsrichter Felix Zwayer die Partie anpfeifen. Unterstützt wird der Unparteiische am heutigen Sonntagnachmittag durch:

Assistenten: Thorsten Schiffner, Holger Henschel

Vierter Offizieller: Arne Aarnink

Video-Assistent: Tobias Reichel

Assistenten: Thorsten Schiffner, Holger Henschel

Thorsten Schiffner, Holger Henschel Vierter Offizieller: Arne Aarnink

Arne Aarnink Video-Assistent: Tobias Reichel

© getty

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln gegen Bayern München heute live?

Das Gastspiel des FC Bayern München beim 1. FC Köln wird heute live und exklusiv nur auf Sky übertragen. Bereits eine Stunde vor Spielbeginn um 14.30 Uhr beginnt auf Sky Sport Bundesliga 1 die Vorberichterstattung. Kommentator der Partie ist Marcus Lindemann.

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet der Pay-TV Sender allen seinen Abonnenten via Sky Go einen Livestream an. Für Nicht-Abonnenten gibt es auf Sky Ticket einen Tagespass zu erwerben.

1. FC Köln - FC Bayern: Die Bundesliga im Liveticker

Kein Sky-Abonnement? Kein Problem! Wir von SPOX sorgen für Abhilfe und bieten einen ausführlichen Liveticker zur Partie 1. FC Köln gegen den FC Bayern München an. Hier kommt Ihr zum Liveticker.

In unserem Liveticker-Kalender findet ihr zudem zahlreiche weitere sportliche Highlights, die Ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

1. FC Köln gegen FC Bayern München: So könnten die Teams starten

Achim Beierlorzer fehlt im Spiel gegen den FC Bayern lediglich Thomas Kessler (Faszienriss in der Wade). Alle anderen Spieler stehen dem Trainer des 1. FC Köln voraussichtlich zur Verfügung.

So könnte der 1. FC Köln starten:

1. FC Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Drexler, Uth, Jakobs - Cordoba

Auch bei Hansi Flick hat sich das Lazarett in den letzten Wochen gelichtet. Der Bayern-Trainer muss in Köln lediglich auf Javi Martinez (Aufbautraining), Ivan Perisic (Knöchel-OP) und Niklas Süle (Kreuzbandriss) verzichten.

So könnte der FC Bayern beginnen:

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich, Thiago - Müller, Lewandowski, Gnabry

Bundesliga: Der 22. Spieltag im Überblick

Den Auftakt machten am Freitagabend Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Alle Spiele des 22. Spieltags im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 14. Februar 2020 (20.30 Uhr) Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 15. Februar 2020 (15.30 Uhr) Union Berlin Bayer Leverkusen 15. Februar 2020 (15.30 Uhr) RB Leipzig Werder Bremen 15. Februar 2020 (15.30 Uhr) 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg 15. Februar 2020 (15.30 Uhr) FC Augsburg SC Freiburg 15. Februar 2020 (15.30 Uhr) SC Paderborn 07 Hertha BSC 15. Februar 2020 (18.30 Uhr) Fortuna Düsseldorf Mönchengladbach 16. Februar 2020 (15.30 Uhr) 1. FC Köln Bayern München 18. Februar 2020 (18 Uhr) 1. FSV Mainz 05 Schalke 04

Den Abschluss am 22. Spieltag machen am heutigen Sonntagabend der 1. FSV Mainz 05 und der FC Schalke 04.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag

Mit einem erneuten Sieg gegen den 1. FC Köln könnte der Tabellenführer FC Bayern München die Verfolger um RB Leipzig (1 Punkt Rückstand), Borussia Dortmund (4) und Borussia Mönchengladbach (4) weiter auf Distanz halten. Die Tabelle vor dem 22. Spieltag: