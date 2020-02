Bundesliga: Wann findet Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt statt?

Die Begegnung zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt am 24. Spieltag der Bundesliga wurde abgesagt. Was ist passiert? Wie geht es jetzt weiter? Wann findet das Nachholspiel statt? Bei SPOX erhaltet ihr alle Infos.

Die DFL hat das eigentlich für Sonntag, den 1.3.2020, angesetzte Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt abgesagt.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt: Was ist passiert?

Grund für die kurzfristige Absage des bereits fest terminierten Spiels ist die Absage des Frankfurter Europa-League-Spiels am vergangenen Donnerstag, 27.2.2020. Aufgrund einer Orkanwarnung in Salzburg konnte das Rückspiel des Bundesliga-Vertreters im Sechzehntelfinale nicht stattfinden.

Nachgeholt werden soll das Aufeinandertreffen der Salzburger und Frankfurter einen Tag später, am Freitag, den 28.2.2020. Das Problem dabei: Durch die Terminveränderung hätten die Frankfurter zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden bestreiten müssen, zudem hätten sie in dieser Zeit erst aus Salzburg nach Frankfurt und anschließend aus Frankfurt nach Bremen reisen müssen. Die DFL entschied, dass diese Strapazen nicht zumutbar und fair seien.

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Wann findet das Nachholspiel statt?

Die DFL hat bislang noch keinen Nachholtermin für das Spiel zwischen Werder und der Eintracht bekanntgegeben. Die beiden Mannschaften werden ihr Spiel am 24. Spieltag der Bundesliga also später bestreiten müssen als alle anderen 16 Vertreter.

Wegen des Sturmtiefs Sabine hatte die DFL in dieser Saison bereits ein anderes Spiel absagen müssen: Am 21. Spieltag konnte das Match zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach nicht wie geplant stattfinden, dieses soll am 11.3.2020 nachgeholt werden. Ein ähnliches Vorgehen erscheint auch im Fall von Bremen und Frankfurt wahrscheinlich.

© getty

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt: Was passiert mit den Tickets?

Werder Bremen teilte mit, dass alle Tageskarten ihre Gültigkeit behalten. Das bedeutet, dass jegliche Tickets für das Spiel am 1.3.2020 auch für das Nachholspiel genutzt werden können.

Wer an dem neu angesetzten Termin nicht kann, kann seine Tickets zurückgeben. Die Bremer teilten mit, dass diese per Post eingeschickt werden sollen und dann eine Stornierung und eine Rückerstattung des Kaufpreises erfolgen werde.

Die Punkteschnitte der aktuellen Bundesliga-Trainer: Bosz vor Favre - Flick in eigener Liga © imago images 1/19 Nach dem Köln-Debakel wächst der Druck auf Hertha BSC und Interimstrainer Nouri. Der hat aber gar nicht so einen schlechten Punkteschnitt in der Bundesliga, wie das Ranking der aktuellen Trainer zeigt. Dort liegt ein Ex-BVB-Coach sogar vor dem aktuellen. © getty 2/19 Platz 18: STEFFEN BAUMGART (SC Paderborn) - 0,70 Punkte in 23 Spielen. © getty 3/19 Platz 17: ACHIM BEIERLORZER (FSV Mainz 05, 1. FC Köln) - 0,91 Punkte in 22 Spielen. © getty 4/19 Platz 16: URS FISCHER (Union Berlin) - 1,18 Punkte in 22 Spielen. © getty 5/19 Platz 15: MARKUS GISDOL (1. FC Köln, Hamburger SV, TSG Hoffenheim) - 1,22 Punkte in 144 Spielen. © getty 6/19 Platz 13: ALEXANDER NOURI (Hertha BSC, Werder Bremen) - 1,23 Punkte in 43 Spielen. © getty 7/19 Platz 13: CHRISTIAN STREICH (SC Freiburg) - 1,23 Punkte in 244 Spielen. © getty 8/19 Platz 12: MARTIN SCHMIDT (FC Augsburg, VfL Wolfsburg, FSV Mainz) - 1,24 Punkte in 128 Spielen. © getty 9/19 Platz 11: UWE RÖSLER (Fortuna Düsseldorf) - 1,25 Punkte in 4 Spielen. © getty 10/19 Platz 10: FLORIAN KOHFELDT (Werder Bremen) - 1,32 Punkte in 81 Spielen. © getty 11/19 Platz 9: OLIVER GLASNER (VfL Wolfsburg) - 1,41 Punkte in 22 Spielen. © getty 12/19 Platz 8: ADI HÜTTER (Eintracht Frankfurt) - 1,46 Punkte in 56 Spielen. © getty 13/19 Platz 7: ALFRED SCHREUDER (TSG Hoffenheim) - 1,48 Punkte in 23 Spielen. © getty 14/19 Platz 6: DAVID WAGNER (FC Schalke 04) - 1,57 Punkte in 23 Spielen. © getty 15/19 Platz 5: LUCIEN FAVRE (Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC) - 1,68 Punkte in 285 Spielen. © getty 16/19 Platz 4: JULIAN NAGELSMANN (TSG Hoffenheim, RB Leipzig) - 1,72 Punkte in 139 Spielen. © getty 17/19 Platz 3: PETER BOSZ (Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen) - 1,78 Punkte in 54 Spielen. © getty 18/19 Platz 2: MARCO ROSE (Borussia Mönchengladbach) - 1,95 Punkte in 22 Spielen. © getty 19/19 Platz 1: HANS-DIETER FLICK (FC Bayern München) - 2,38 Punkte in 13 Spielen.

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt: Wer überträgt das Nachholspiel?

Das nachzuholende Spiel wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen werden. Sky überträgt alle Bundesliga-Spiele am späten Sonntagabend, dem Zeitpunkt zu dem das Spiel eigentlich stattfinden sollte. Somit behält der Bezahlsender trotz der Absage die Rechte an der Partie und wird das Nachholspiel zeigen.

Sky-Kunden werden das Spiel somit auch im Livestream verfolgen können, dies ist via SkyGo möglich. Wer kein Sky-Abo hat, das Nachholspiel aber gerne verfolgen möchte, der kann via SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag