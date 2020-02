Stimmen zum 23. Bundesliga-Spieltag - Flick: "Nicht so seriös, wie ich mir das vorstelle"

Der FC Bayern hat sich mit viel Mühe mit 3:2 gegen den SC Paderborn durchgesetzt. FCB-Trainer Hansi Flick bemängelte anschließend die fehlende Seriösität seiner Truppe. Manuel Neuer erklärte seinen Patzer und SCP-Coach Steffen Baumgart sah in den Münchnern den verdienetn Sieger.

Die Stimmen zum 23. Bundesliga-Spieltag.

Hansi Flick (Trainer FC Bayern): "Paderborn hat gezeigt, dass es eine Mannschaft hat, die Fußballspielen möchte. Sie haben ihre Angriffe zielstrebig vorgetragen und unsere Fehler bestraft. Wenn wir mit einer Führung in die Halbzeit gegangen wären, hätte sich die erste Hälfte gut angefühlt. So haben wir das 1:1 kassiert und in der Kabine herrschte Ruhe. Wir haben einige Chancen liegengelassen und nicht so seriös gespielt, wie ich mir das vorstelle. Es waren zu viele Fehler dabei. Für die zweite Halbzeit muss ich meiner Mannschaft unter dem Strich ein Kompliment machen. Wir haben gekämpft und uns als Team gegen das Unentschieden gestellt."

Manuel Neuer (Torhüter FC Bayern)...

... über seinen Patzer: "Ich hatte Respekt davor, ihn umzuhauen, weil das eine Rote Karte nach sich zieht. Ich hatte das Gefühl, dass er vor mir an den Ball kommt. Darum sieht es so aus. Das gehört zu meinem Spiel dazu und passiert halt."

... über das Spiel: "Blöd, dass wir wieder ackern mussten nach dem 2:2. Unser größtes Ziel war aber, die Partie für uns zu entscheiden. Wir mussten wegen den Gelbsperren ein bisschen umstellen, hatten eine andere Formation. Es war klar, dass wir unser Spiel nicht so durchziehen konnten. In der ersten Halbzeit haben wir viele Chancen vergeben."

FC Bayern München - SC Paderborn: Die Noten und Einzelkritiken zum FCB © imago images 1/15 Der FC Bayern hat sich gegen den SC Paderborn zu einem 3:2-Sieg gezittert. Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken zum FCB. © imago images 2/15 MANUEL NEUER: Wagte im ersten Durchgang gleich drei Ausflüge. Während die ersten beiden von Erfolg gekrönt waren, verschätzte sich der Kapitän kurz vor der Halbzeit eklatant gegen Srbeny. Beim zweiten Gegentor etwas unglücklich. Note: 5. © imago images 3/15 ALVARO ODRIOZOLA (bis 63.): War bei seinem Startelf-Debüt auf der rechten Seite sichtlich bemüht. Verbuchte zwar die meisten Sprints (26), offenbarte aber im Zweikampf enorme Schwächen (28,6 Prozent). Betrieb keine Werbung in eigener Sache. Note 4,5. © getty 4/15 JOSHUA KIMMICH: Gab in der Dreierkette den rechten Innenverteidiger. Kimmich war die Umstellung deutlich anzumerken. Verlor vor dem 2:2 das Laufduell gegen Jastrzembski und verlor die meisten Bälle (19). Ein mäßiger Auftritt. Note: 4,5. © imago images 5/15 DAVID ALABA: Ging im Vorfeld des 1:1 zu früh runter, spielte ansonsten aber besonnen und umsichtig. Entschied 66 Prozent seiner direkten Duelle für sich und brachte 95 Prozent seiner Zuspiele an den Mann. Note: 3,5. © imago images 6/15 LUCAS HERNANDEZ: Ersetzte den gelbgesperrten Boateng in der Innenverteidigung. In der ersten Halbzeit nicht immer sattelfest. Gewann immerhin 77,8 Prozent seiner Zweikämpfe, hat aber sicherlich noch Luft nach oben. Note: 4. © getty 7/15 ALPHONSO DAVIES: In offensiverer Rolle unterwegs und nicht so stark wie in den vergangenen Wochen. Ein verhältnismäßig unauffälliger Auftritt des Kanadiers. Note: 3,5. © imago images 8/15 CORENTIN TOLISSO (bis 87.): Der Franzose durfte mal wieder von Beginn an ran und bereitete nach zunächst unauffälligem Auftritt das zwischenzeitliche 1:0 vor. Zudem mit guter Zweikampfquote (76,5 Prozent). Riss ansonsten aber keine Bäume aus. Note: 3,5. © imago images 9/15 THIAGO: Immer wieder eine Augenweide, die Ballannahmen des Strategen zu beobachten. Im Mittelfeld noch der beste Mann aufseiten der Hausherren. Spielte die meisten und intelligentesten Pässe. Note: 3. © imago images 10/15 PHILIPPE COUTINHO (bis 63.): Bekam die Chance, sich gegen den Tabellenletzten zu zeigen, nutzte diese aber nicht. Viel zu verspielt und mit vielen unnötigen Ballverlusten. Musste in der 63. Minute für Müller Platz machen. Note: 4,5. © getty 11/15 SERGE GNABRY: Tolle Einzelaktion vor dem 1:0 und mit Übersicht, als er das 2:1 durch Lewandowski vorbereitete. Lieferte auch den entscheidenden Assist zum 3:2. Note: 1,5. © imago images 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Wurde zwei bis dreimal von den Gästen aus den Augen verloren, was prompt in zwei Toren mündete. Ein Phänomen. Note: 2. © imago images 13/15 THOMAS MÜLLER (ab 63.): Wurde über eine Stunde lang für das Duell mit Chelsea geschont und machte es nach seiner Einwechslung recht ordentlich. Note: 3. © imago images 14/15 KINGSLEY COMAN (ab 63.): Kam für den schwachen Odriozola ins Spiel und machte sofort Dampf über die rechte Seite. Half dabei, dass die Bayern doch noch knapp siegten. Note: 2,5. © imago images 15/15 JOSHUA ZIRKZEE (ab 87.): Kam zu einem Kurzeinsatz. Ohne Bewertung.

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Am Ende war es ein verdienter Sieg, auch wenn das keiner so sehen will. Die Bayern hatten mehr Torchancen, mehr Ballbesitz und haben den einen Fehler von uns ausnutzen können. Ich bin nicht unzufrieden mit dem Spiel, wir haben alles rausgehauen was wir haben, aber stehen mit leeren Händen da. Es war ein Riesenerlebnis gegen eine sehr gute Mannschaft - ich hoffe, wir sehen uns wieder."

Leopold Zingerle (Torhüter SC Paderborn): "Unser Plan hat gut funktioniert. Wir haben richtig gut mitgehalten, aber es hat nicht ganz gereicht. Bayern braucht eben nur wenige Situationen"

Dennis Srbeny (Torschütze SC Paderborn): "Wir haben ein geiles Spiel abgeliefert. Kurz nach dem Spiel überwiegt der Frust. Dennoch können wir daraus viel Kraft für die nächsten Wochen ziehen."