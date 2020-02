Bundesliga - Stimmen und Reaktionen zum 20. Spieltag: Neven Subotic wird bei BVB-Rückkehr emotional

Neven Subotic ist nach seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte überwältigt von den Dortmunder Fans. Erling Haaland sieht sich trotz seiner sieben Tore nach drei Spielen noch nicht in Topform. Bayern Münchens Trainer Hansi Flick kritisiert seine Mannschaft nach dem 3:1-Sieg in Mainz für die fehlende Leistungsdichte.

SPOX hat die wichtigsten Stimmen und Reaktionen zu den Samstagsspielen der Bundesliga gesammelt (Sky, Mixed Zone).

Lucien Favre (Trainer BVB) über ...

... das Spiel: "Wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Wir hatten sehr gute Balleroberungen. Wir sind natürlich sehr zufrieden."

Erling Haaland (BVB) über ...

... sein Startelfdebüt: "Es war sehr hart, aber es war auch schön. Ich muss noch fitter werden, aber das kommt über Spiele. Ich bin noch nicht bei 100 Prozent."

... die Verständigung mit den Mitspielern: "Das machen wir auf englisch. Aber am wichtigsten ist eh, dass wir uns auf dem Platz instinktiv verstehen - so wie heute."

Sebastian Kehl (Leiter Lizenzspielerabteilung BVB) über ...

... die Unzufriedenheit von Hakimi und Reus bei ihren Auswechslungen: "Die Jungs wollen natürlich so viel wie möglich spielen. Jeder kämpft um seinen Platz. Der Konkurrenzkampf bei uns ist hoch, wir haben eine starke Bank. Man muss es dann auch akzeptieren. Ich werde mit Marco nochmal sprechen, was es in dem Moment war."

Neven Subotic (Union Berlin) über ...

... seine Rückkehr nach Dortmund: "Der Moment mit der Südkurve ist schon zum zweiten Mal passiert. Das hätte ich nie gedacht, dass sie mich wieder so feiern. Das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Sie schätzen einfach mein Lebenswerk hier wert."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin) über ...

... das Spiel: "Ob du mit 2:0 oder 5:0 verlierst, du hast verloren. Das ist dann nicht so entscheidend. Es war einfach nicht genug von uns."

... den BVB: "Wir waren nicht diese fünf Tore schlechter. Es ist aber beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit und Präzision Dortmund Situationen lösen kann."

Achim Beierlorzer (Trainer Mainz 05) über ...

... das Spiel: Wir hatten uns vorgenommen, alles in dieses Spiel zu investieren. Das haben meine Spieler absolut geschafft. Das es dann am Ende nicht reicht, liegt auch an der individuellen Qualität von Bayern München."

... die Reaktion seines Teams nach dem 0:3-Rückstand: "Ich bin mit den letzten 60 Minuten einigermaßen zufrieden, mit den ersten 30 nicht. Nach dem 0:3 war das Spiel fast vorbei. Danach hat mir der Auftritt gefallen. Das macht Mut."

... den verweigerten Handschlag von Kunde: Das hat etwas mit Respekt zu tun, den Trainer abzuklatschen. Er hat kein gutes Spiel gemacht. Dann muss man es auch akzeptieren und die Contenance wahren."

Rouven Schröder (Sportvorstand Mainz 05) über ...

... den verweigerten Handschlag von Kunde: "In dem Moment war der Respekt nicht da. Der Spieler hat aber relativ schnell gemerkt, dass er damit auf dem Holzweg ist. Er weiß, dass er sich da entschuldigen muss. Es war einfach ein Fehlverhalten."

Hansi Flick (Trainer FC Bayern) über ...

... das Spiel: "In den ersten 30 Minuten war ich begeistert von meiner Mannschaft. Danach haben wir ein bisschen zu wenig gemacht. Letztendlich haben wir die zweite Hälfte aber trotzdem runtergespielt, und ich bin zufrieden."

... die Leistungsdichte: "Wir haben heute nicht über die volle Spielzeit unsere Leistung abgerufen. Damit müssen wir kritisch umgehen und das den Spielern in der Analyse zeigen."

... das anstehende Spiel gegen Leipzig: "Leipzig wird gewinnen wollen, wir natürlich auch. Wir haben ein Heimspiel. Wir werden uns gut vorbereiten und dann einfach schauen, was am Sonntag passiert."

David Alaba (FC Bayern) über ...

... die Meisterschaft: "Es ist noch ein weiter Weg in dieser Saison. Wir wollen nur von Spiel zu Spiel gehen und diese erfolgreich absolvieren. Am Ende wollen wir natürlich ganz oben stehen."

Alfred Schreuder (Trainer Hoffenheim) über ...

... das Spiel: "Wir sind einen großen Schritt weiter in unserer Entwicklung. Die Jungs haben das sehr, sehr gut gemacht und große Leidenschaft gezeigt. Die Energie und die Mentalität in der Mannschaft war heute riesig."

Benjamin Hübner (TSG Hoffenheim) über ...

... die Frage, ob Torwart Philipp Pentke der Man of the Match ist: "Was heißt hier Man of the Match. Festgehalten hat er ja keinen, er hat sie alle nur abklatschen lassen. Ich würde mir wünschen, dass er den ein oder anderen auch mal festhält. Spaß beiseite: Er war absolut unser bester Spieler heute. Er hat unglaubliche Paraden gezeigt. Er ist dazu noch bescheiden und wollte nicht auf den Zau, obwohl die Fans ihn gefordert haben."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen) über ...

... die Niederlage: "Der Sieg für Hoffenheim ist am Ende berechtigt, weil wir das sehr schlecht gemacht haben. Deshalb ist die Enttäuschung auch sehr groß. Ich bin heute sehr kritisch gegenüber meiner Mannschaft, weil es unnötig war. Normalerweise müssen wir das Spiel gewinnen."

Uwe Rösler (Trainer Fortuna Düsseldorf) über ...

... sein Debüt: "Ich kann meiner Mannschaft nur ein Riesenkompliment machen. Ich habe schon einige Mannschaften trainiert. Aber ich habe noch nie eine erlebt, die nach zwei Tagen meine Spielidee gegen einen sehr starken Gegner so umgesetzt hat. Wir waren in allen Belangen die bessere Mannschaft. Wir müssen lernen, uns zu belohnen. In der zweiten Halbzeit sind einige Spieler müde geworden. Aber wir hatten trotzdem super Konterchancen und belohnen uns nicht mit dem zweiten Tor."

... den späten Ausgleich: "Es war eine schwierige Situation. Die positiven Sachen sollten überwiegen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie in unserer Situation Fußball gespielt hat. Mein Herz hat gelacht."

Lutz Pfannenstiel (Sportvorstand Fortuna Düsseldorf) über ...

... den späten Ausgleich: "Das ist natürlich ein Stich ins Herz. Wir haben über 90 Minuten guten Fußball gespielt und waren vielleicht sogar die bessere Mannschaft. Wir haben leider unsere Konterchancen am Schluss nicht sauber zu Ende gespielt. Am Ende ist es eine Zentimeterentscheidung. So ist es nur ein 1:1, obwohl wir heute viel richtig gemacht haben."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt) über ...

... das Spiel: "Ein absolut glücklicher Punkt. Zum Schluss bin ich natürlich zufrieden, die Leistung war nicht gut. Düsseldorf hat gezeigt, dass sie sehr gut Fußball spielen können. Das hat zu großen Teilen auch mit uns zu tun gehabt. In unserer Situation ist es wichtig, dass man auch mal so einen Punkt mitbringt."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen) über ...

... das Spiel: "Wir haben ordentlich angefangen, in der ersten Halbzeit ist viel von dem aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Das Verteidigen hat ganz gut geklappt, wir haben das Tor erzwungen. Der Ausgleich war unglücklich, das 1:2 nach einem Abschlag war aber das maximal Dümmste. Da müssen wir viel cleverer agieren. Wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation, aber wir werden ruhig bleiben."

Frank Baumann (Geschäftsführer Sport Werder Bremen) über ...

... die Pleite: "Ich fühle sehr viel Enttäuschung. Wir hatten uns viel vorgenommen. In der ersten Halbzeit war alles in Ordnung. Wir sind zwar glücklich in Führung gegangen, aber durchaus verdient. In der zweiten Halbzeit war es dann definitiv zu wenig."

... die aktuelle Situation: "Sie ist dramatisch. Wir haben aber noch genügend Zeit das zu regeln. Wir können aber nicht einfach sagen, irgendwann wird das schon. Sondern wir müssen uns das sehr zu Herzen nehmen. Am Samstag gegen Union gilt nur ein Sieg - egal wie."

Martin Schmidt (Trainer FC Augsburg) über ...

... das Spiel: "Die erste Halbzeit war viel zu wenig. Ich habe in der Pause deutlich formuliert, dass wir gewinnen und den Arsch hoch kriegen müssen. Die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt mit einer guten zweiten Hälfte. Wir können jetzt mit Euphorie und Rückenwind in die nächsten Spiele gehen."