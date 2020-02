Bundesliga: Reporter-Legende Werner Hansch feiert sein Comeback bei DAZN

Reporter-Legende Werner Hansch wird wieder ein Bundesliga-Spiel kommentieren. Wie der Streamingdienst DAZN bekannt gab, wird der 81-Jährige die Bundesliga-Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt (14. Februar) am Mikrofon begleiten.

DAZN zeigt die Partie zwischen dem BVB und der SGE am Freitag, den 14. Februar live und exklusiv in voller Länge.

Hansch war über 30 Jahre Jahre lang als Sport-Reporter tätig und erarbeitete sich den Ruf als Kommentatoren-Legende. So präsentierte er nicht nur regelmäßig Spiele der Bundesliga und der Champions League, sondern schenkte beispielsweise auch der Videospielserie FIFA seine Stimme.

Vor Hansch konnte DAZN bereits weitere altgediente Kommentatoren gewinnen. So waren in dieser Saison schon Fritz von Thurn und Taxis und Manfred Breuckmann beim Streaming-Dienst zu hören.