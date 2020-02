Bundesliga: 1. FC Köln gegen FC Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Kann der 1. FC Köln auch in der Fastenzeit abliefern? Nach dem fulminanten 5:0-Erfolg in Berlin muss der EffZeh im Topspiel am Samstagabend gegen den FC Schalke 04 ran. SPOX liefert alle Informationen rund um die Übertragung des Spiels.

Köln gegen Schalke heute live: Schiedsrichter, Anstoß, Stadion

Der 1. FC Köln empfängt am heutigen Samstagabend den FC Schalke 04 zum Topspiel am 24. Spieltag der Bundesliga.

Angepfiffen wird um 18.30 Uhr im Kölner Rheinenergie-Stadion. Die Partie ist mit 49.968 Zuschauern ausverkauft. Geleitet wird das Spiel vom erfahrenen Schiedsrichter Manuel Gräfe.

Assistenten: Rafael Foltyn, Markus Sinn

Rafael Foltyn, Markus Sinn Vierter Offizieller: Arne Aarnink

Arne Aarnink VAR: Dr. Robert Kampka

Dr. Robert Kampka VAR-Assistent: Benedikt Kempkes

Bundesliga heute live: Köln gegen Schalke im TV und Livestream

Samstags gehört die Bundesliga Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte - anders als freitags und montags - an allen Partien. Köln gegen Schalke läuft also live und exklusiv in voller Länge auf Sky. Direkt nach den Nachmittagsspielen um 17.30 Uhr melden sich Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus aus Köln. Kommentiert wird das Spiel von Martin Groß.

Wie gewohnt bietet Sky auch eine Übertragung im Livestream via SkyGo an.

Wer das Spiel nicht live sehen kann, hat bereits 40 Minuten nach Spielende die Möglichkeit, sich die ausführlichen Highlights auf DAZN anzuschauen.

Außerdem gibt es bei DAZN noch jede Menge weiteren Spitzenfußball aus Europa und der ganzen Welt. Dazu kommen die vier großen US-Sport-Ligen NFL, NBA, NHL und MLB, Tennis, Basketball, Handball, Hockey, Eishockey, Boxen, Kampfsport, Motorsport, Darts und noch vieles mehr. Wer sich einen Überblick über das umfangreiche Programm von DAZN machen will, schaut einfach mal in die Programmübersicht.

Bundesliga live: Köln gegen Schalke heute im Liveticker

SPOX bietet einen ausführlichen Liveticker zu allen Bundesliga-Spielen und berichtet auch ausführlich über die Partie Köln gegen Schalke.

Wer bereits am Nachmittag unterwegs ist, kann sich entweder im Liveticker zu den einzelnen Spielen informieren oder nutzt den Konferenz-Ticker. Und 40 Minuten nach Spielende gibt es ja bereits die Highlights auf DAZN.

Köln gegen Schalke im Liveticker

Köln gegen Schalke: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die Kölner haben nach dem Sieg in Berlin wenig Grund Änderungen vorzunehmen. Bornauw kommt für Czichos ins Team, Uth darf aufgrund einer Vertragsklausel gegen seinen Ex-Klub nicht spielen. Bei den Schalkern könnte Gregoritsch in die Startelf zurückkehren.

1. FC Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Leistner, Schmitz - Shkiri, Hector - Rexhbehcaj - Jakobs, Kainz - Cordoba

Horn - Ehizibue, Bornauw, Leistner, Schmitz - Shkiri, Hector - Rexhbehcaj - Jakobs, Kainz - Cordoba FC Schalke 04: Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - McKennie, Serdar - Harit - Gregoritsch (Matondo), Raman

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Schalke hat ein wenig den Anschluss an die Champions-League-Plätze verloren und von hinten macht die Konkurrenz um die Europa-League-Plätze Druck. Köln hat sich unter Markus Gisdol vom gröbsten Abstiegs-Schlamassel befreit, ist aber längst nicht in sicheren Gefilden unterwegs.