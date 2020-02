Hertha BSC in der Krise: Wie lange steht Michael Preetz noch stabil?

Hauptzielscheibe von Jürgen Klinsmanns Abrechnung mit Hertha BSC ist Michael Preetz. Der Sportchef polarisiert seit seiner Amtsübernahme. Denn einen wahren Kern haben die Attacken durchaus. Die Fußball-Kolumne.

Die Rückkehr nach Düsseldorf an diesem Freitag (20.30 Uhr live auf DAZN) wird zu einem besonderen Wiedersehen für Michael Preetz. In der Stadt am Rhein wurde er vor 52 Jahren geboren und feierte bei der Fortuna im September 1986 gegen Waldhof Mannheim sein Debüt als Bundesligaprofi, bei dem er direkt sein erstes Tor erzielte. Zehn Jahre später ging der Stürmer nach mehreren Zwischenstationen zu Hertha BSC, wo er zunächst zum besten Torjäger der Vereinsgeschichte avancierte und nach dem Ende seiner Laufbahn 2003 ins Management wechselte.

Seit er 2009 den Posten des Sport-Geschäftsführers von Dieter Hoeneß übernahm, fällt seine Bilanz ambivalent aus. Denn bereits im ersten Jahr unter seiner Führung stiegen die Berliner nach zwölf Jahren aus der Bundesliga ab und nach der direkten Rückkehr ging es unter Otto Rehhagel 2012 sofort wieder runter in die 2. Liga - nach einem skandalösen Relegationsspiel ausgerechnet in Düsseldorf. Unter anderem griff Lewan Kobiashvili Schiedsrichter Wolfgang Stark nach dem Abpfiff tätlich an und wurde dafür zu der Rekordsperre von siebeneinhalb Monaten verurteilt.

Seit dem schwarzen Abend in seiner Heimatstadt hat es der damals deutlich angezählte Preetz geschafft, die Hertha wieder im Oberhaus zu stabilisieren - bis zu dieser Saison. Denn die 224-Millionen-Finanzspritze von Investor Lars Windhorst erweist sich bisher als Bumerang: Statt endlich zum "Big-City-Club" zu werden, herrscht seit dem Rücktritt von 76-Tage-Trainer Jürgen Klinsmann und spätestens seit dessen Tagebuch-Abrechnung das Chaos beim Tabellen-14.

Hertha BSC: So irrwitzig bewertete Jürgen Klinsmann jeden einzelnen Hertha-Spieler © imago images 1/29 Unter dem Titel "Zusammenfassung: Zehn Wochen Hertha BSC" ließ Jürgen Klinsmann seine Zeit als Hertha-Trainer in einer Art Tagebuch dokumentieren, das der Sport Bild vorliegt. Unter anderem bewertet Klinsi darin jeden einzelnen Hertha-Spieler. © getty 2/29 TORHÜTER: "Rune Jarstein, 36, noch ein Jahr ok zu spielen, aber erzeugt keinen Mehrwert mehr." © getty 3/29 "Thomas Kraft, 31, ständig krank oder verletzt, keinen Mehrwert mehr. Vertrag auslaufen lassen." © getty 4/29 "Dennis Smarsch, 3. Torwart, keine Perspektive für die 1. Liga, erzeugt keinen Mehrwert. Ausleihen!" © imago images 5/29 "Gesamte Torhüter-Situation: Nicht Bundesliga-Standard." © getty 6/29 VERTEIDIGER: "Peter Pekarik, 33, toller Teamspieler, aber kein Mehrwert für die Zukunft." © getty 7/29 "Karim Rekik, 26, guter Innenverteidiger, aber nicht leidensfähig, Marktwert 12 Mio." © getty 8/29 "Niklas Stark, 24, guter Innenverteidiger, aber oft verletzt, Marktwert 20 Mio." © getty 9/29 "Dedryck Boyata, 29, TopMann, Marktwert steigend deutlich über 10 Mio." © getty 10/29 "Jordan Torunarigha, 22, TopTalent, großer Mehrwert möglich mit über 20 Mio." © getty 11/29 "Maxi Mittelstädt, 22, TopTalent, großer Mehrwert möglich mit über 20 Mio." © getty 12/29 "Marvin Plattenhardt, 28, nicht leidensfähig, dennoch Mehrwert machbar von über 15 Mio." © getty 13/29 "Lukas Klünter, 23, technisch zu schwach, aber Mehrwert machbar zu generieren." © getty 14/29 MITTELFELD: "Arne Maier, 21, oft verletzt, aber Mega-Talent, kann aber über mindestens 20 Mio einbringen in 2 bis 3 Jahren, aber nur, wenn es ein leistungsförderndes Umfeld bei Hertha gibt." © getty 15/29 "Santiago Ascacibar, 22, Mega-Talent, argentinischer Nationalspieler, gekauft für 12 Mio, weit höherer Mehrwert machbar innerhalb kürzester Zeit." © getty 16/29 "Marko Grujic, 23, Leihspieler von Liverpool, kein Mehrwert, da er sich weder für Hertha noch für Liverpool zugehörig fühlt." © getty 17/29 "Vladimir Darida, 29, super Teamspieler, Marktwert 5,5 Mio, aber kaum Aussicht auf Mehrwert." © getty 18/29 "Per Skjelbred, 32, super Teamspieler, zu alt um Mehrwert zu generieren." © getty 19/29 "Javairo Dilrosun, 21, großes Talent, lernwillig, kann über 20 Mio eines Tages einbringen." © getty 20/29 "Salomon Kalou, 35, zu alt und satt, kein Mehrwert." © getty 21/29 "Dodi Lukebakio, 22, großes Talent aber nicht leidensfähig, gekauft für 20 Mio, aber eher unter der Rubrik Fehleinkauf von Preetz." © getty 22/29 "Marius Wolf, 24, Leihspieler von Dortmund, Super Einstellung, sollte man kaufen, und dann Mehrwert erzeugen." © getty 23/29 "Mathew Leckie, 29, stets verletzt und satt, kein Mehrwert." © getty 24/29 "Alexander Esswein, 29, nicht gut genug, kein Mehrwert." © getty 25/29 "Ab Sommer 2020: Lucas Tousart von Olympique Lyon, 23, Französischer Nationalspieler und große Mehrwertsteigerung möglich." © getty 26/29 STÜRMER: "Vedad Ibisevic, 35, super Typ, leider zu alt, kein Mehrwert." © getty 27/29 "Pascal Köpke, 24, großes Talent, kann Mehrwert erzeugen." © getty 28/29 "Matheus Cunha, 20, MegaTalent, für 15 Mio gekauft und große Chance auf Mehrwert." © getty 29/29 "Krzysztof Piatek, 24, Torjäger, für über 20 Mio gekauft und große Chance auf Mehrwert."

Jürgen Klinsmanns Generalkritik an Preetz

Im Zentrum von Klinsmanns Generalkritik: Sportvorstand Preetz. Gleich mehrfach spricht ihm der Ex-Bundestrainer jegliche Eignung für den Führungsposten bei der Hertha ab. Er besitze "kein Charisma", habe "jahrelange katastrophale Versäumnisse" in allen Bereichen zu verantworten, eine "Lügenkultur ohne Anspruchsdenken" im Verein etabliert und müsse daher sofort entlassen werden, sonst werde nichts besser werden.

Michael Jahn, seit 30 Jahren Hertha-Reporter und Kolumnist der Berliner Zeitung, hält die massiven Vorwürfe "für zu pauschal und deshalb ungerechtfertigt". Er gibt aber zu: "Michael Preetz polarisiert, seit er das Amt des Managers übernommen hat." Er habe den Klub zwar "mit ruhiger Hand in der Mittelklasse der Bundesliga etabliert und kann auch auf zahlreiche erfolgreiche Transfers verweisen". Andererseits sei man eben zweimal abgestiegen und habe in den vergangenen Jahren einen erheblichen Verschleiß an Trainern, insgesamt 13 sind es unter seiner Ägide.

Am Dienstag nahm Preetz daher vor dem Hertha-Aufsichtsrat ausführlich Stellung zu seiner Transferbilanz der vergangenen drei Jahre. Laut kicker steht man in der Vereinsführung weiter hinter dem Sportchef, der noch einen Vertrag bis 2022 besitzt. Was nicht heißt, dass sich das bald ändern kann.

Mit Preetz, Deisler und Co.: Als Hertha zuletzt in der Champions League spielte © getty 1/35 Hertha BSC ist aktuell meilenweit entfernt vom selbst proklamierten Traum von Europa. Vor dem Kellerkracher gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 live auf DAZN) blickt SPOX zurück auf die Saison 1999/2000, als Hertha zuletzt in der Champions League spielte. © getty 2/35 In einer Gruppe mit Chelsea, Galatasaray und dem AC Milan setzte sich die Hertha als Zweiter durch und kam in die Zwischenrunde. Dort war dann jedoch gegen Barcelona, Porto und Sparta Prag Feierabend. Die Spieler von damals und was aus ihnen wurde. © getty 3/35 TOR - GABOR KIRALY: Die Jogginbuchse höchstpersönlich wurde im Tor der Hertha zur Bundesligalegende. Kiraly machte in sieben Jahren 252 Spiele für die Berliner ging anschließend in die Premier League, nur um 2009 nochmal in die Bundesliga zurückzukehren. © getty 4/35 Bei Bayer Leverkusen machte er jedoch kein Spiel und ging anschließend zu 1860 München. Auch dort erreichte er Kultstatus. Kiraly kommt auf insgesamt 108 Länderspiele für Ungarn und beendete erst im Sommer 2019 seine Karriere bei Jugendklub Haladas. © getty 5/35 CHRISTIAN FIEDLER: Stammkeeper in der 2. Bundesliga beim Aufstieg der Hertha 1997. Kam auch in den ersten Bundesligaspielen zum Einsatz, musste nach 15 Gegentoren in den ersten sieben Spielen auf die Bank und blieb dort hinter Kiraly bis Januar 2004. © getty 6/35 War dann drei Jahre in Folge wieder die Nummer eins, ehe er von Jaroslaw Drobny abermals verdrängt wurde. Bei einem Sommertestspiel 2008 zog er sich einen Kreuzbandriss zu und beendete 2009 eine Karriere, in der er ausschließlich das Hertha-Trikot trug. © getty 7/35 RENE RENNO: Machte seine elf Bundesligaspiele nicht im Hertha-Dress, sondern für den VfL Bochum. War in seiner Karriere für Cottbus, Wattenscheid, Essen und TeBe Berlin in der 2., 3. und Regionalliga aktiv. Aktuell Co-Trainer in Magdeburg. © getty 8/35 ABWEHR - THOMAS HELMER: Weil die Verletzungssorgen in der Defensive anfangs so groß waren, lieh die Hertha den hochdekorierten Ex-Nationalspieler von Sunderland aus. Helmer machte sogar noch sechs CL-Spiele, ehe es im Januar zurück nach England ging. © getty 9/35 HENDRIK HERZOG: Kam im Sommer 1997 aus Stuttgart in die Hauptstatdt und war dort als Innenverteidiger oftmals gesetzt. Machte in der Saison alle zehn CL-Spiele und verließ den Klub anschließend Richtung Unterhaching. Heute ist er Zeugwart in Berlin. © getty 10/35 DICK VAN BURIK: Kam wie Herzog 1997 als gestandender Eredivisie-Spieler zur Hertha und blieb bis zu seinem Karriereende 2007 ein Berliner. Doch die Trennung vom langjährigen Abwehrchef war ebenso spektakulär wie sonderbar. © getty 11/35 Van Buriks Vater Karel war seinerzeit Berater der jungen Herthaner Jerome und Kevin-Prince Boateng. Als diese mit überhöhten Gehaltsforderungen bei Dieter Hoeneß vorstellig wurden, fiel auch Sohn van Burik in Ungnade und musste gehen. © getty 12/35 KOSTAS KONSTANTINIDIS: Der Innenverteidiger flog gleich im ersten CL-Spiel vom Platz, war dennoch bei der Hertha zwei Jahre weitestgehend gesetzt. Heute ist er technischer Direktor der griechischen Nationalmannschaft, für die er selbst 38-mal auflief. © getty 13/35 EYJOLFUR SVERRISSON: "Jolly", nannten sie ihn in Stuttgart und Berlin. Für die Hertha machte er 238 Pflichtspiele und war 99/00 in der CL in acht von zwölf Spielen gesetzt. War zuletzt bis 2019 fast zehn Jahre lang U21-Coach Islands. © getty 14/35 TONY SANNEH: Nach zwei Jahren bei der Hertha ging der Rechtsverteidiger drei Jahre zum FCN und spielte danach noch für insgesamt vier MLS-Teams. Nach seinem Karriereende 2010 wurde er in den USA Trainer und Berater, er hat zudem seine eigene Stiftung. © getty 15/35 MARKO REHMER: Ärger über ein unerlaubt eingenommenes Schmerzmittel leitete Rehmers Abschied aus Berlin ein. 2007 beendete er seine Karriere. Jetzt ist er Spielerberater und Mitbegründer von Staramba, einer Firma, die 3-D-Figuren von Stars herstellt. © getty 16/35 JOSIP SIMUNIC: 222 Spiele machte Simunic bis 2009 für die Hertha, es folgten Hoffenheim und Dinamo Zagreb. 2014 war Schluss mit Fußball. Danach rief die Trainerlaufbahn: Derzeit trainiert Simunic die kroatische U18 und U19. © getty 17/35 MITTELFELD - ROB MAAS: Konnte sich bei der Hertha nie wirklich durchsetzen, machte aber immerhin in drei Jahren 47 Pflichtspiele für die Berliner. Über die 2. Liga in Duisburg ging es zurück nach Holland. Aktuell vereinsloser Trainer. © getty 18/35 SERGEJ MANDREKO: Kam in der CL für Hertha nicht zum Einsatz, kommt aber auf insgesamt 67 Erstligaspiele für die Hauptstädter und den VfL Bochum. War sechs Jahre Co-Trainer von Lokomotive Moskau, erkrankte im Frühjahr 2017 aber an ALS. © getty 19/35 DARIUSZ WOSZ: In Bochum wurde er zur Zaubermaus, bei der Hertha verblasste sein Stern zunächst langsam nach zwei erfolgreichen Jahren von 1998 bis 2000. Nach seiner Rückkehr zum VfL 2001 startete er nochmal druch, dort ist er aktuell Techniktrainer. © getty 20/35 KJETIL REKDAL: Kapitän, Abwehrchef, Mittelfeldstratege. Widerspricht sich? Nicht bei Rekdal, den die Hertha-Fans trotz nur 64 Bundesligaspielen in die Jahrhundert-Elf wählten. Brachte sich bei der Hertha als Nouri-Nachfolger ins Gespräch. © getty 21/35 ANTE COVIC: Die große Karriere als Spieler blieb aus, allerdings blieb er dem Verein nach der aktiven Karriere als Jugendtrainer erhalten. Nach sechs Jahren als Trainer der Reserve wurde er im Sommer Cheftrainer und nach 14 Spielen wieder entlassen. © getty 22/35 SIXTEN VEIT: Verließ Hertha im Sommer 2001 in Richtung Besiktas. In der Süper Lig fasste er aber keinen Fuß und kehrte nach nur vier Monaten zurück nach Deutschland – ausgerechnet zu Union Berlin. 2004 beendete er seine Karriere beim HFC. © getty 23/35 PAL DARDAI: Eine Hertha-Legende! Zwischen 1997 und 2012 war er für die Alte Dame aktiv. Dann wurde der Ungar Jugendtrainer und kehrte nach zwei Jahren als ungarischer Nationaltrainer zurück zur Hertha, um den Klub vor dem Abstieg zu bewahren. © getty 24/35 ANDREAS SCHMIDT: Hertha ein Leben lang – der gebürtige Berliner spielte schon in der Jugend für die Hertha und ist dem Hauptstadtklub immer noch treu - als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. 490 Profi-Spiele absolvierte er für die Berliner. © getty 25/35 ANDREAS NEUENDORF: Als "Zecke" ist er den meisten Hertha-Fans geläufiger als unter seinem bürgerlichen Namen. Spielte sich über die Jahre als harter Zweikämpfer in die Herzen der Fans. Heute trainiert er die zweite Mannschaft der Alten Dame. © getty 26/35 MICHAEL HARTMANN: Auch er ist der Hertha (wieder) treu. Hartmann betreut die U19 des BSC. Seine Karriere beendete er bei Hansa Rostock, wohin er 2005 wechselte. Dort begann er auch seine Trainerkarriere. © getty 27/35 RENE TRETSCHOK: Der zentrale Mittelfeldspieler kam als CL-Sieger und Deutscher Meister (jeweils mit dem BVB) über den 1. FC Köln zur Hertha. Sieben Jahre blieb er in der Hauptstadt. Auch er war nach der aktiven Karriere als Hertha-Jugendtrainer aktiv. © getty 28/35 KAI MICHALKE: Der Linksaußen war unter Trainer Jürgen Röber meist gesetzt. Gegen Barca erzielte er das Tor zum 1:1-Endstand im Hinspiel. 1999 vom VfL Bochum gekommen, wechselte er 2001 schon weiter zum FCN. 2009 beendete er seine Karriere. © getty 29/35 SEBASTIAN DEISLER: Das Jahrhunderttalent kam 1999 aus Gladbach zur Hertha. 2002 folgte der logische Wechsel zum FC Bayern. Verletzungen und Depressionen warfen ihn aber immer wieder zurück. Mit 27 hörte er auf. © getty 30/35 ANGRIFF - ALI DAEI: Wechselte 1999 vom FC Bayern nach Berlin. Nach drei Jahren ging es in die VAE. Er ist noch immer der erfolgreichste Torschütze in Länderspielen. Mit 109 Treffern in 149 Spielen liegt er vor Verfolger Cristiano Ronaldo (99 Tore). © getty 31/35 MICHAEL PREETZ: Er geriet durch die Klinsmann-Protokolle in den vergangenen Tagen am meisten in die Kritik. Seit 2009 ist er Geschäftsführer bei Hertha. Preetz machte sich jedoch schon als Spieler einen Namen. Er ist mit 108 Toren Herthas Rekordschütze. © getty 32/35 BRYAN ROY: Im Alter von 27 Jahren kam er aus Nottingham nach Berlin. Das einstige Ajax-Talent spielte bei Hertha keine große Rolle mehr. In der CL durfte er trotzdem noch dreimal ran. Heute arbeitet Roy als Individualtrainer bei Ajax. © getty 33/35 ALEX ALVES: Der Mittelstürmer wechselte in der Winterpause zur Hertha. Im Rückspiel gegen Barca erzielte er beim 1:3 den Berliner Treffer. Drei Jahre lang spielte er für die Hertha. Mit 37 erlag er tragischerweise einer Leukämie-Erkrankung. © getty 34/35 ILIJA ARACIC: Es war seine einzige Saison bei der Hertha. Sieben Tore schoss er. In der Rückrunde kam er jedoch nicht mehr oft zum Zug. Der Kroate wechselte im Juli 2000 zu Arminia Bielefeld, wo er seine Karriere drei Jahre später beendete. © getty 35/35 ANDREAS THOM: 33 Jahre war Thom schon alt, bevor er zur Hertha kam. Fünfmal hatte er mit dem BFC Dynamo die DDR-Meisterschaft gewonnen. Auch er begann nach seiner aktiven Karriere im Hertha-Jugendbereich, heute ist er als Individual-Coach angestellt.

Kritiker: Keine Struktur, keine Ideen, keine Innovationen

Denn einen wahren Kern haben die Klinsmann-Attacken durchaus, sagen langjährige Beobachter: Es fehle an der Vereinsspitze an Struktur, Ideen, Innovationen und Visionen und Preetz als hauptamtlicher Boss trete eher als Bremser auf, dem vor allem Machterhalt und Kontrolle wichtig seien. Auch deshalb gebe es im Gegensatz zu anderen Vereinen keinen Sportdirektor.

"Natürlich wirkt der Klub in der Spitze manchmal etwas überfordert. Das zieht sich seit Jahren durch den Verein, da hat Klinsmann nicht ganz Unrecht", sagt ein Insider. "Manche Dinge im Verein sind problematisch, etwa eine gewisse Machthäufung. Und es fällt Hertha einfach schwer, sympathisch rüberzukommen. Einige Themen werden da in der eigenen Wahrnehmung wichtiger genommen als sie im Rest der Stadt in Wirklichkeit sind."

Diese und andere Versäumnisse könnten Preetz zum Verhängnis werden, wenn sein Krisenmanagement versagt und die Hertha angesichts der anhaltenden Unruhe komplett auseinanderbricht. Noch hat er die Rückendeckung der Verantwortlichen, allen voran von Präsident Werner Gegenbauer. Doch bei einem dritten Abstieg binnen zehn Jahren wäre mit massivem Widerstand von allen Seiten zu rechnen. Sowohl von Geldgeber Windhorst, für den Klinsmanns Abrechnung ja bestimmt war, als auch von den Mitgliedern, die Gegenbauer dann vermutlich die Wiederwahl als Präsident im Mai verweigern würden. "Ich halte das aus, ich stehe stabil", sagte Preetz diese Woche. Wie lange das noch so ist, hängt vom Gegenwind der nächsten Wochen ab.