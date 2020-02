Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC heute live im TV, Livestream und Liveticker

24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga: Fortuna Düsseldorf empfängt Hertha BSC Berlin. Wer holt die wichtigen Punkte im Tabellen-Keller? Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel heute live übertragen wird.

Schaue Fortuna Düsseldorf vs Hertha BSC Berlin heute live mit dem kostenlosen DAZN-Probemonat.

Fortuna Düsseldorf vs Hertha BSC Berlin: Termin, Stadion Schiedsrichter

Die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Berlin wird am heutigen Freitag (27. Februar) um 20.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf ausgetragen. Das Stadion bietet Platz für etwa 54.600 Zuschauer.

Gepfiffen wird das Spiel von folgendem Gespann:

Schiedrichter: Tobias Stieler

Assistenten: Dr. Matthias Jöllenbeck & Marcel Unger

Fortuna Düsseldorf vs Hertha BSC Berlin heute live im Livestream sehen

Das Duell der Düsseldorfer gegen die Hauptstädter ist live auf DAZN zu sehen. Der Sportstreaming-Anbieter strahlt dank einer Kooperation mit Eurosport alle Freitagsspiele der Bundesliga aus und steigt heute um 20.10 Uhr mit der Vorberichterstattung ein.

Zusätzlich zu den Freitagspartien übernimmt DAZN außerdem die Ausstrahlung aller Montagsspiele (20.30 Uhr) sowie der frühen Begegnungen am Sonntagmittag (13.30 Uhr).

Neben der Bundesliga hat der Streaming-Dienst weitere europäische Ligen- wie Pokalwettbewerbe im Angebot und weiß mit einem breiten Angebot verschiedener Sportarten zu überzeugen. Bei Football, Basketball, Eishockey, Baseball, Tennis und Wintersport ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei.

Das DAZN-Abo kostet monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro. Falls man sich noch unsicher ist, kann man das DAZN-Angebot im ersten Monat kostenlos ausprobieren.

Hol dir hier den DAZN-Probemonat.

Fortuna Düsseldorf vs Hertha BSC Berlin heute im Liveticker verfolgen

Alle, die kein Zugriff auf ein Bewegtbild haben, können die Partie bei SPOX im Liveticker verfolgen. Hier gelangt Ihr zum Liveticker. Damit verpasst Ihr garantiert keine wichtige Szene des Spiels.

Die Aktuelle Bundesliga-Tabelle nach dem 23. Spieltag

Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Berlin sind vor dem 24. Spieltag nur sechs Punkte voneinander entfernt. Mit drei Punkten könnte die Fortuna die Abstiegsplätze verlassen.