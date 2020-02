Bundesliga: FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig hatte Grund zur Freude nach dem 1:0-Sieg über Tottenham Hotspur in der Champions League am Mittwochabend. Heute Abend tritt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann jedoch schon wieder in Gelsenkirchen an. Wo Ihr die Partie beim FC Schalke 04 sehen könnt, erfahrt Ihr hier.



RB Leipzig gegen FC Schalke 04 in der Bundesliga: Datum, Uhrzeit,Stadion

Datum: Samstag, der 21.02.2020

Anstoß: 18:30 Uhr

Stadion: Veltins-Arena (62.271 Fassungsvermögen für nationale Spiele)

Leipzig gegen Schalke: Heute Abend im TV und Livestream

Im Free-TV wird es nur Highlights des Spiels im ZDF-Sportstudio ab 23.30 Uhr geben. Das Spiel live und in voller Länge gibt es exklusiv bei Sky zu sehen. Die Übertragung beginnt heute um 17:30 Uhr, eine Stunde vor Spielbeginn. Die App Sky Go bietet allen Nutzern von PCs, Smartphones oder Tablets die Möglichkeit, das Spiel mobil zu verfolgen.

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Highlights jedes Bundesliga-Spiels 40 Minuten nach Abpfiff.

Bundesliga, 23. Spieltag RB Leipzig gegen FC Schalke 04 heute im Liveticker

Alternativ gibt es jedes Bundesliga-Spiel bei SPOX im Liveticker. Hier erwarten Euch alle Details von den jeweiligen Spielstätten.

Hier geht's zum SPOX-Liveticker für das Spiel Leipzig-Schalke.

Leipzig gegen Schalke: Wie gingen die letzten Duelle in der Bundesliga aus ?

Seit Leipzigs Aufstieg in die Bundesliga 2016/17 trafen die beiden Mannschaften insgesamt siebenmal aufeinander in der Bundesliga. Leipzig hat insgesamt knapp die Nase vorn mit drei Siegen, zwei Untentschieden und zwei Niederlagen. Als die Schalker am 6. Spieltag in dieser Saison in Leipzig zu Gast waren, gelang ihnen jedoch ein deutlicher 3:1-Erfolg dank Toren von Salif Sane, Amine Harit und Rabbi Matondo. Das Tor für Leipzig erzielte an diesem Tag Emil Forsberg.