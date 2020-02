FC Bayern München – SC Paderborn heute live im Livestream und TV

23. Runde in der Fußball-Bundesliga: Der SC Paderborn reist zum FC Bayern München. Können die Ostwestfalen dem Rekordmeister ein Bein stellen? Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel heute im Livestream übertragen wird.

Schaue FC Bayern - SC Paderborn heute live mit dem kostenlosen DAZN-Probemonat.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Bayern München - SC Paderborn: Termin, Stadion, Schiedsrichter

Die Partie zwischen den Bayern und dem SC Paderborn wird am heutigen Freitag (21. Februar) um 20.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena im Stadtteil Fröttmanning ausgetragen. Die 2005 eröffnete Heimspielstätte des Rekordmeisters bietet 75.024 Zuschauern Platz.

Geleitet wird das Duell von folgendem Gespann:

Schiedsrichter: Markus Schmidt

Markus Schmidt Assistenten: Christof Günsch, Rafael Foltyn

FC Bayern gegen Paderborn heute live im Livestream sehen

Wenn der Tabellenführer auf das Schlusslicht trifft, ist DAZN der richtige Ansprechpartner für die Live-Übertragung. Der Sportstreaming-Anbieter strahlt dank einer Kooperation mit Eurosport alle Freitagsspiele der Bundesliga aus und steigt heute um 20.10 Uhr mit der Vorberichterstattung ein.

Zusätzlich zu den Freitagspartien übernimmt DAZN außerdem die Ausstrahlung aller Montagsspiele (20.30 Uhr) sowie ausgewählter Begegnungen am Sonntagmittag (13.30 Uhr).

Neben der Bundesliga hat der Streaming-Dienst weitere europäische Ligen- wie Pokalwettbewerbe im Angebot und weiß mit einem breiten Angebot verschiedener Sportarten zu überzeugen. Bei Football, Basketball, Eishockey, Baseball, Tennis und Wintersport ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei.

Wie viel Ihr dafür zahlen müsst? Dank eines kostenlosen Probemonats zunächst gar nichts, daraufhin sehen die Kosten folgendermaßen aus:

Probemonat: kostenlos

kostenlos Monatliches Abo: 11,99 Euro

11,99 Euro Jahres-Abo: 119,99 Euro

Worauf wartest Du noch? Hier DAZN-Probemonat sichern!

FC Bayern vs. SC Paderborn heute live im Liveticker verfolgen

Freitagabend und Ihr seid schon verplant? Gar kein Problem - mit SPOX! Denn wir bieten Euch natürlich einen Liveticker zur Partie, in dem Euch garantiert nichts entgehen wird.

Zum kostenlosen SPOX-Liveticker gelangt ihr auf diesem Weg.

Bayern München gegen Paderborn: Highlights 40 Minuten nach Abpfiff

Im Anschluss an alle Fußball-Übertragungen schneidet DAZN die wichtigsten Szenen zusammen und bietet sie Euch als Highlight-Videos an. Bei der Bundesliga gelingt dies in Rekordzeit, sodass die entscheidenden Spielszenen bereits 40 Minuten nach Schlusspfiff zur Verfügung stehen.

Abrufbar sind die Highlights über DAZN, Youtube oder hier bei SPOX.

© getty

Bayern - Paderborn: Hoffnungsschimmer Champions League

Die Rollen sind eindeutig verteilt. Wenn der Rekordmeister auf das Team mit dem geringsten Etat und Marktwert trifft, braucht man nicht mit Zahlen um sich zu werfen, um die Favoritenstellung der Gastgeber zu untermauern.

Einziger Hoffnungsschimmer für den Abstiegskandidaten könnte die Champions League sein. Dort trifft der FCB kommende Woche auf den FC Chelsea. Womöglich schwirrt das KO-Duell schon in den Köpfen herum - und der SCP erweist sich doch noch als Stolperstein.

FC Bayern München - SC Paderborn: die letzten 5 Duelle