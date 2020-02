FC Bayern München, News und Gerüchte: Niklas Süle hat aktuelle Saison noch nicht abgeschrieben

Bayern Münchens Innenverteidiger Niklas Süle ist am vergangenen Montag nach seinem Kreuzbandriss ins Lauftraining zurückgekehrt. Der 24-Jährige plant sein Comeback noch vor der anstehenden Europameisterschaft. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

FC Bayern: Süle plant Comeback zum Saisonendspurt

Niklas Süle will nach seinem im Oktober erlittenen Kreuzbandriss noch in dieser Saison sein Pflichtspiel-Comeback geben. "Die EM ist mein Riesenziel, aber nicht nur die. Mittlerweile ist es auch mein Ziel, schnellstmöglich dem FC Bayern zu helfen und im Saisonendspurt wieder eine Alternative zu sein", sagte der Innenverteidiger dem Lifestyle-Magazin Life After Football.

Der 24-Jährige war am Montag rund vier Monate nach seinem zweiten Kreuzbandschaden am linken Knie schon wieder ins Lauftraining eingestiegen und machte seiner Freude darüber bei FCB.tv Luft.

"Nach knapp vier Monaten, in denen ich jeden Tag in diesem Kraftraum war und ein ähnliches Programm absolviert habe, war das für mich natürlich überragend, einmal rauszukommen, wieder zu laufen und das Gras zu riechen", erklärte Süle:"Das war für mich der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Schritt zu gehen." Der Heilungsprozess soll zudem sehr gut verlaufen, berichtete Süle. Demnach könne er bereits "komplett beschwerdefrei" laufen.

FC Bayern München: Amateure feiern Kantersieg

Die Amateure des FC Bayern München haben in der 3. Liga einen Kantersieg gefeiert. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gewann mit 6:1 (2:1) gegen den Halleschen FC und baute somit den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf acht Punkte aus.

Die Tore für den FCB II erzielten Kwasi Okyere Wriedt (6., 38.), Enrico Kern (59.), Zirkzee (68.), AJax-Leihgabe Nicolas Kühn (83.) und Jeong Woo-Yeong (89.).

FC Bayern München: Spielplan und nächste Gegner

Nach dem Freitagsspiel in der Bundesliga gegen den SC Paderborn (20.30 Uhr live DAZN ) trifft der FC Bayern in der Champions League auf den FC Chelsea in London.