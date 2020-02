Marco Reus beim BVB verletzt: Fragen und Antworten zum Rückschlag

Das Pokal-Aus bei Werder Bremen ist für Borussia Dortmund doppelt bitter: Kapitän Marco Reus fällt aufgrund einer Muskelverletzung im rechten Adduktorenbereich wochenlang aus. Welche Konsequenzen hat das?

SPOX und Goal beantworten die drei wichtigsten Fragen zur Causa Reus.

Wie lange fehlt Marco Reus Borussia Dortmund?

"Nach einer ersten Beurteilung der medizinischen Abteilung des BVB kann Reus in ungefähr vier Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen", heißt es auf der Homepage der Dortmunder.

Return-to-Training heißt aber nicht automatisch Return-to-Match. Gut möglich also, dass Reus dem Team von Lucien Favre erst wieder Mitte März zur Verfügung steht. Eine Hiobsbotschaft, hat der BVB in den kommenden Wochen doch so einige schwere Brocken vor der Brust - darunter die Auswärtsspiele in Leverkusen und Mönchengladbach, das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt sowie das Champions-League-Achtelfinale gegen PSG. Am 11. März kommen die Franzosen zum Rückspiel in den Signal Iduna Park. Drei Tage später gastiert Schalke 04 im Signal Iduna Park. Fraglich, ob der häufiger von muskulären Problemen heimgesuchte Reus bis dahin wieder voll belastbar ist.

Datum Uhrzeit Gegner Wettbewerb 8. Februar 18.30 Uhr Bayer Leverkusen (A) Bundesliga 14. Februar 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt (H) Bundesliga 18. Februar 21 Uhr Paris Saint-Germain (H) Champions League 22. Februar 15.30 Uhr Werder Bremen (A) Bundesliga 29. Februar 15.30 Uhr SC Freiburg (H) Bundesliga 7. März 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach (A) Bundesliga 11. März 21 Uhr Paris Saint-Germain (A) Champions League 14. März 15.30 Uhr Schalke 04 (H) Bundesliga

Wer kann Marco Reus beim BVB ersetzen?

BVB-Trainer Favre bieten sich genügend Möglichkeiten, um den Ausfall von Reus zu kompensieren. Variante eins: Er bringt einen offensiven Ersatz. Es liegt nahe, dass der bislang meist als Joker zum Zug gekommene Winter-Neuzugang Erling Haaland für Reus in die Startelf rückt. Aber auch Flügelspieler Thorgan Hazard, Dauerreservist Mario Götze oder Top-Talent Giovanni Reyna könnten für Reus spielen und die Rolle wie der 30-Jährge als hängende Spitze und nicht wie Haaland als Mittelstürmer interpretieren.

Gerade der 17-jährige Reyna betrieb zuletzt Werbung in eigener Sache, bei der 2:3-Pleite in Bremen erzielte er seinen ersten Profitreffer in sehenswerter Manier und traute sich einige Dribblings zu. "Warum nicht? Es ist möglich. Er kann viele Positionen in der Offensive bekleiden", antwortete Favre auf einer Pressekonferenz am Donnerstag auf die Frage, ob der unbekümmerte US-Amerikaner nun in die Startelf rücken könnte.

© getty

Dem 62 Jahre alten Schweizer bietet sich aber noch eine zweite Variante: Er zieht den aktuell im defensiven Mittelfeld agierenden Julian Brandt nach vorne. Dafür könnte der zweite Winter-Neuzugang Emre Can auf Brandts aktuelle Position neben Axel Witsel rücken. Can, ursprünglich für die Dreier-Abwehrkette eingeplant, fühlt sich auf der Sechs am wohlsten. "Emre wird peu a peu mehr machen können, er hatte in Italien zuletzt wenig gespielt. Er macht in den letzten Tagen sehr gute Fortschritte", berichtete Favre am Donnerstag. Allerdings machte Brandt in der Hinrunde eine unglückliche Figur in der Stürmer-Rolle.

Wann welche Varianten mehr Sinn macht, hängt auch von der Qualität und der Ausrichtung des Gegners ab. Eine Systemveränderung dürfte für Favre hingegen kaum eine Option darstellen. Das 3-4-3 scheint unabhängig von den Vorkommnissen in Bremen als zementiert.

Die lange Verletzungshistorie von BVB-Kapitän Marco Reus: Die Akte Reus © getty/SPOX 1/25 Es ist schon wieder passiert: Wie Borussia Dortmund am Mittwoch mitteilte, hat sich Marco Reus im Pokalspiel in Bremen eine Muskelverletzung zugezogen. Es ist nur das nächste Kapitel einer langen und traurigen Verletzungshistorie. 2/25 28. November 2011: Derby-Time! Borussia Mönchengladbach brennt beim 1. FC Köln ein Feuerwerk ab und schlägt den Erzrivalen mit 3:0. Reus bezahlt den Sieg mit einem Zehenbruch und kehrt erst Mitte Dezember zurück. Ausfallzeit: 17 Tage. © getty 3/25 7. Oktober 2013: Bei der 0:2-Niederlage beim alten Arbeitgeber zieht sich Reus einen Innenbandanriss im Sprunggelenk zu. Glück im Unglück: Er verpasst kein Spiel für den BVB. Ausfallzeit: 10 Tage. © getty 4/25 10. Februar 2014: Im Jahr der Weltmeisterschaft nimmt die bis dahin noch überschaubare Verletzungshistorie dramatische Züge an. Zunächst zieht sich Reus einen Muskelfaserriss zu, laboriert im März an muskulären Problemen. Ausfallzeit: insgesamt 17 Tage. © getty 5/25 9. Juni 2014: Die WM steht vor der Tür und Reus soll nach einer herausragenden Saison eine wichtige Rolle spielen. Doch es kommt anders: Im letzten Vorbereitungsspiel gegen Armenien knickt Reus nach einem Foul von Artak Jedigarjan unglücklich um. © getty 6/25 Schockdiagnose: Syndesmosebandanriss. Reus fährt nicht mit nach Brasilien,nur wenige Wochen später wird Deutschland Weltmeister. Immerhin: ein Reus-Trikot schafft es auf das offizielle Siegerfoto. Ausfallzeit: 66 Tage. © getty 7/25 8. September 2014: Reus ist keine vier Wochen wieder auf dem Damm, da passiert ausgerechnet im Dortmunder Stadion das: Außenbandanriss im Sprunggelenk während des Länderspiels gegen Schottland. Ausfallzeit: 28 Tage. © getty 8/25 Besonders bitter: Reus hatte die Verletzung bei einem Foulspiel von Charlie Mulgrew in der letzten Spielminute erlitten. © getty 9/25 22. November 2014: Der Paderborner Marvin Bakalorz grätscht Reus in der 65. Minute übel um. Die Folge: Außenbandriss im Sprunggelenk. Ausfallzeit: 45 Tage. © getty 10/25 Dabei hatte der 22. November für den BVB und auch Reus richtig gut begonnen: Dortmund führte beim Aufsteiger aus Ostwestfalen 2:0, Reus traf selbst. Anschließend folgte Bakalorz' Foul und der BVB spielte letztlich nur 2:2. 11/25 April und Mai 2015: Reus kommt nach dem Außenbandriss stark zurück, macht in zehn Spielen vier Tore und bereitet drei Treffer vor. Dann bremsen ihn Adduktorenbeschwerden und Muskelprobleme aus. Ausfallzeit: 28 Tage. © getty 12/25 30. August 2015: Da war noch alles gut: Reus beim Bundesligaspiel gegen Hertha BSC (0:0). In dieser Partie zog er sich eine Zehenverletzung zu und verpasste die EM-Qualifikationsspiele gegen Polen und Schottland. Ausfallzeit: 17 Tage. © getty 13/25 5. November 2015: Im Europa-League-Gruppenspiel gegen Qabala trifft Reus erst und muss zur Pause ausgewechselt werden. Diagnose: Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Ausfallzeit: 11 Tage. © getty 14/25 21. Mai 2016: Der BVB unterliegt dem FC Bayern in einem dramatischen Pokalfinale im Elfmeterschießen. Reus spielt durch, trifft von Krämpfen geplagt im Elfmeterschießen zum 3:3. Es sollte das letzte Spiel für ihn für lange Zeit werden. © getty 15/25 Denn die EM-Hoffnung handelte sich eine Schambeinentzündung ein. Reus verpasst das nächste große Turnier mit der Nationalmannschaft, dem BVB fehlt er auch nach der Sommerpause noch für insgesamt 17 Spiele. Ausfallzeit: 176 Tage. © getty 16/25 4. März 2017: Der nächste Eintrag in der Krankenakte. Der BVB schießt Bayer Leverkusen mit 6:2 aus dem Stadion, Reus kann dabei nur 44 Minuten lang mitwirken, bis er runter muss. Diagnose: Muskelfaserriss im Oberschenkel. Ausfallzeit: 38 Tage. © getty 17/25 27. Mai 2017: Doch auch davon erholt sich Reus. In der Liga findet er schnell seine Form und schießt den BVB gegen den FC Bayern mit einem Tor und einer Torvorlage ins Pokalfinale. Dort folgt der nächste und wohl heftigste Verletzungsrückschlag. © imago images 18/25 Zwar gewinnt Reus an diesem Abend mit dem BVB seinen ersten und bis dato einzigen großen Titel im Finale gegen Frankfurt (2:1), doch er bezahlt einen hohen Preis. Der Nationalspieler erleidet einen Kreuzbandriss. Ausfallzeit: 259 Tage. © getty 19/25 Die schwere Knieverletzung stimmt Reus nachdenklich. Es fallen Sätze wie: "Wir Topspieler verdienen viel Geld, dafür müssen wir teilweise einen hohen gesundheitlichen Preis akzeptieren. Das ganze Geld würde ich verschenken, um gesund zu sein." © getty 20/25 In einer für den BVB schwierigen Rückrunde kehrt Reus zurück und hat mit acht Toren maßgeblichen Anteil daran, dass immerhin noch die Champions-League-Qualifikation gelingt. 21/25 Saison 2018/19: In Favre holt der BVB einen alten Lehrmeister von Reus als Trainer. Es passt auf Anhieb zwischen dem Kapitän und dem Schweizer. Reus bleibt verletzungsfrei und spielt die beste Hinrunde seiner Karriere (11 Tore, 7 Vorlagen). © getty 22/25 5. Februar 2019: Doch das Verletzungspech kehrt zurück. Beim Pokal-Aus gegen Bremen zieht sich Reus einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu. Ausfallzeit: 19 Tage. Der BVB verliert ohne ihn 0:3 in Tottenham und gewinnt nur eins von drei Ligaspielen. 23/25 17. Dezember 2019: Die großen Verletzungen bleiben aus, vielmehr sind es "Muskelgeschichten", die Reus nun heimsuchen. Im letzten Heimspiel der Hinrunde 2019/20 zieht er sich gegen RB Leipzig einen Muskelfaserriss zu. Ausfallzeit 21 Tage. © imago images 24/25 4. Februar 2020: Reus startet verspätet in die Wintervorbereitung, ist zum Rückrundenstart aber fit, trifft und bereitet Tore vor. Dann folgt ein Deja-vu der bitteren Art, fast genau ein Jahr nach dem Pokal-Aus gegen Bremen und seinem Muskelfaserriss. © imago images 25/25 Wieder trifft der BVB im Pokal-Achtelfinale auf Werder, wieder scheidet er aus und wieder verletzt sich Reus. Nach einem Torschuss hält er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Adduktorenbereich. Diagnose: Muskelverletzung ebenda. Ausfallzeit: 28 Tage.

Wie schwer wiegt der Ausfall von Marco Reus?

Es gab Zeiten, in denen hätte ein Reus-Ausfall den BVB härter getroffen. Denn wenn in der bisherigen Saison ein besonders wichtigstes Spiel anstand, blieb der Nationalspieler meist torlos und oft spielerisch unter seinen Möglichkeiten - ob nun in den beiden Champions-League-Duellen mit dem FC Barcelona, dem Offenbarungseid beim FC Bayern oder eben im jüngsten Pokal-Achtelfinale. Hinzu kommt der Mangel an Treffsicherheit. Im Schnitt nutzte er in seinen 26 Pflichtspieleinsätzen nur 38,5 Prozent seiner Großchancen. Den Datenexperten von Opta zufolge könnte Reus 16 Tore mehr auf seinem Konto haben, wenn er all seine Möglichkeiten im Sechzehner genutzt hätte.

Zur ganzen Wahrheit zählt aber auch, dass Reus in seinen vergangenen sechs Bundesliga-Einsätzen mindestens immer an einem Tor beteiligt war und stets sehr gute Passwerte in der gegnerischen Hälfte aufwies. Umso bitterer, dass er jetzt mindestens einen Monat pausieren muss. Auch wenn ihm mancherorts die Leaderqualitäten abgesprochen werden: Innerhalb der Mannschaft und im Umfeld des Vereins wird der gebürtige Dortmunder extrem geschätzt. "Ich bedauere, dass Marco einen Monat ausfällt. Er ist sehr wichtig für die Mannschaft", sagte Favre über den Ausfall seines Lieblingsspielers. Aber: "Das können wir jetzt nicht ändern. Wir haben andere Alternativen, die viel Qualität haben."

Letztlich dürfte viel von dem 19-jährigen Haaland abhängen, der Reus am ehesten ersetzen wird. Seine bisherigen Auftritte waren verheißungsvoll, aber noch ist unklar, in welcher körperlichen Verfassung sich der Norweger wirklich befindet. "Sie kennen seinen Fitnesszustand nicht so wie ich. Ich würde ihn gerne alle Spielen machen lassen, aber man muss aufpassen", so Favre. "Er ist 19 und ich spreche auch von Vorbereitungen und frühere Verletzungen. Wenn er in englischen Wochen 90 Minuten spielt und dann am Samstag schon wieder, dann geht das schnell."

Borussia Dortmund: Die Statistiken von Marco Reus 2019/20