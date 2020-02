BVB, News und Gerüchte: So läuft Dortmunds Deal mit Rechtsverteidiger Hotman El Kababri

Borussia Dortmund hat sich angeblich die Transferrechte an Rechtsverteidiger Hotman El Kababri gesichert. Christoph Freund, Sportchef von Erling Haalands ehemaligem Verein RB Salzburg, hat den BVB-Stürmer als Phänomen bezeichnet. Axel Witsel wünscht sich eine Dortmunder Frauenfußball-Mannschaft.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB-Transfer: So läuft der Deal mit Hotman El Kababri

Am Deadline Day des Winter-Transferfensters ist nach der Verpflichtung von Emre Can ein wenig untergegangen, dass sich der BVB offenbar in Belgien bedient hat. Nach Informationen der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws und der Ruhr Nachrichten haben sich die Dortmunder die Transferrechte an Hotman El Kababri gesichert.

Das bedeutet, dass der BVB den 20-jährigen Rechtsverteidiger in den kommenden 18 Monaten ablösefrei zu sich holen kann. El Kababri wechselte am Freitag von RSC Anderlecht zum SV Zulte-Waregem und unterzeichnete dort einen Vertrag bis 2021 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Die Ruhr Nachrichten schreiben, es sei künftig möglich, dass El Kababri bei der U23 des BVB in der Regionalliga West Spielminuten sammeln soll, falls es in Waregem für ihn nicht genügend werden sollten. Genauso sei Zukunft bei den Dortmunder Profis denkbar - der BVB jedenfalls hält das Heft des Handelns in der Hand.

Salzburg-Chef über Erling Haaland: "Er ist ein Phänomen"

Der Sportchef von RB Salzburg, Christoph Freund, war sich sicher, dass sein ehemaliger Spieler Erling Haaland eine sofortige Verstärkung für Borussia Dortmund sein wird. Haaland, den der BVB aus Salzburg für 20 Millionen Euro holte, gelangen in nur 57 Minuten Spielzeit bereits fünf Tore für die Schwarzgelben.

"Dass Erling beim BVB gleich fünf Tore in den ersten beiden Spielen macht, das war nicht zu erwarten", sagte Freund dem Sportbuzzer: "Aber dass er in Dortmund einschlägt, überrascht mich nicht wirklich, weil seine Art und Weise, sein unglaublicher Wille und seine positive Mentalität dafür stehen, dass er außergewöhnliche Geschichten schreibt - er ist ein Phänomen."

Für Freund, der die Haaland-Verpflichtung als "den vielleicht spektakulärsten Winter-Transfer in ganz Europa" bezeichnet, passe die Spielweise des Stürmers ideal nach Dortmund: "Man sieht, dass es passt, weil der BVB einen solchen Spielertypen vorher nicht gehabt hat. Darum hat sich Erling wohl auch für Dortmund entschieden. Und ich bin mir sicher, er wird in der Rückrunde dort eine Schlüsselrolle einnehmen."

Borussia Dortmund: Die treffsichersten BVB-Spieler der letzten 15 Jahre © getty 1/26 Paco Alcacer verlässt Dortmund in Richtung Villarreal. Während seiner kurzen Zeit beim BVB erzielte er wettbewerbsübergreifend 26 Tore in 47 Spielen. Wir zeigen die treffsichersten BVB-Spieler der vergangenen 15 Jahre (mind. 90 gespielte Minuten). © getty 2/26 Platz 25: Jonas Hofmann (5 Tore in 1961 Minuten) – 0,23 Tore pro 90 Minuten © getty 3/26 Platz 24: Christian Pulisic (19 Tore in 7492 Minuten) – 0,23 Tore pro 90 Minuten © getty 4/26 Platz 23: Raphael Guerreiro (18 Tore in 6778 Minuten) – 0,24 Tore pro 90 Minuten © getty 5/26 Platz 22: Andre Schürrle (8 Tore in 2839 Minuten) – 0,25 Tore pro 90 Minuten © getty 6/26 Platz 21: Ousmane Dembele (10 Tore in 3478 Minuten) – 0,26 Tore pro 90 Minuten © getty 7/26 Platz 20: Nelson Valdez (13 Tore in 4301 Minuten) – 0,27 Tore pro 90 Minuten © getty 8/26 Platz 19: Mario Götze (45 Tore in 14319 Minuten) – 0,28 Tore pro 90 Minuten © getty 9/26 Platz 18: Henrikh Mkhitaryan (41 Tore in 11124 Minuten) – 0,33 Tore pro 90 Minuten © getty 10/26 Platz 17: Andriy Yarmolenko (6 Tore in 1599 Minuten) – 0,34 Tore pro 90 Minuten © getty 11/26 Platz 16: Julian Brandt (7 Tore in 1792 Minuten) – 0,35 Tore pro 90 Minuten © getty 12/26 Platz 15: Shinji Kagawa (60 Tore in 15065 Minuten) – 0,36 Tore pro 90 Minuten © getty 13/26 Platz 14: Maximilian Philipp (11 Tore in 2681 Minuten) – 0,37 Tore pro 90 Minuten © getty 14/26 Platz 13: Mohamed Zidan (15 Tore in 3353 Minuten) – 0,40 Tore pro 90 Minuten © getty 15/26 Platz 12: Julian Schieber (6 Tore in 1299 Minuten) – 0,42 Tore pro 90 Minuten © getty 16/26 Platz 11: Jadon Sancho (28 Tore in 5728 Minuten) – 0,44 Tore pro 90 Minuten © getty 17/26 Platz 10: Ivan Perisic (12 Tore in 2361 Minuten) – 0,46 Tore pro 90 Minuten © getty 18/26 Platz 9: Ciro Immobile (10 Tore in 1640 Minuten) – 0,55 Tore pro 90 Minuten © getty 19/26 Platz 8: Adrian Ramos (19 Tore in 3102 Minuten) – 0,55 Tore pro 90 Minuten © getty 20/26 Platz 7: Marco Reus (128 Tore in 20645 Minuten) – 0,56 Tore pro 90 Minuten © getty 21/26 Platz 6: Alexander Frei (14 Tore in 2191 Minuten) – 0,58 Tore pro 90 Minuten © getty 22/26 Platz 5: Lucas Barrios (48 Tore in 6752 Minuten) – 0,64 Tore pro 90 Minuten © getty 23/26 Platz 4: Robert Lewandowski (103 Tore in 14317 Minuten) – 0,65 Tore pro 90 Minuten © getty 24/26 Platz 3: Michy Batshuayi (9 Tore in 1167 Minuten) – 0,69 Tore pro 90 Minuten © getty 25/26 Platz 2: Pierre-Emerick Aubameyang (141 Tore in 16491 Minuten) – 0,77 Tore pro 90 Minuten © getty 26/26 Platz 1: Paco Alcacer (26 Tore in 2453 Minuten) – 0,95 Tore pro 90 Minuten

BVB-News: Witsel wünscht sich Dortmunder Frauenteam

Fußball, Handball, Tischtennis - in diesen Sportarten ist Borussia Dortmund unterwegs. Eine Frauenfußball-Mannschaft fehlt jedoch. Mittelfeldspieler Axel Witsel wünscht sich nun den Aufbau einer Frauenfußball-Abteilung beim BVB.

"Ich glaube, das sollten sie machen, denn es gibt ja schon eine ganze Reihe starker Frauen-Mannschaften", sagte der belgische Nationalspieler der Deutschen Welle mit dem Verweis auf Olympique Lyon und Manchester City. Hier geht's zur ausführlichen News.

BVB, Spielplan: Nächste Gegner von Borussia Dortmund