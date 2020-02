BVB, News und Gerüchte - Ex-Trainer Jesse Marsch über Erling Haaland: Kann der Beste der Welt werden

Erling Haaland erzielt seit seinem Wechsel im Winter von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund auch weiterhin Tore wie am Fließband. Laut Ex-Trainer Jesse Marsch kann der 19-Jährige aufgrund seiner Anlagen der beste Spieler der Welt werden. Alle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB, News: Ex-Trainer Marsch schwärmt von Haaland

Erling Haalands ehemaliger Trainer von Red Bull Salzburg hat den 19-Jährigen bei der TV-Sendung Sky90 gelobt. Demnach traut der US-Amerikaner dem BVB-Stürmer eine große Karriere zu. "Er hat so viel Talent. Er ist ein super Junge und hat eine super Mentalität", sagte Marsch und kam gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Er kann mit jeder Art und Weise des Fußballs viele Tore machen. Er ist unglaublich stark. Er hat die Technik, die Schnelligkeit."

Angesprochen darauf, ob Haaland zu den weltbesten Spielern wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Neymar aufschließen könne, entgegnete der Salzburg-Coach: "Ich glaube ja." Haaland erzielte in fünf Bundesligaspielen bereits acht Saisontore für Borussia Dortmund. In der ersten Saisonhälfte ging der Norweger noch für Salzburg auf Torejagd, erzielte dort 16 Treffer. Zahlen, die laut Marsch nicht von ungefähr kommen.

"Was Erling besonders macht, ist die Persönlichkeit. Das ist so wichtig. Er ist unglaublich angstlos", sagte Marsch. "Er ist immer bereit. Die Kombination von Talent und Persönlichkeit ist alles." Auch auf dem Trainingsplatz soll Haaland eine besondere Einstellung haben. "Wenn er ein Tor macht, ist er nicht zufrieden. Er will ein zweites - und dann ein drittes, viertes ...", erklärte der 46-Jährige.

Borussia Dortmund: Piszczek vor Vertragsverlängerung?

Der BVB plant den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Lukasz Piszczek zu verlängern. "Wir sind in Gesprächen", berichtete Michael Zorc nach dem 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt gegenüber der WAZ. Eine "finale Entscheidung" gebe es aber wohl noch nicht.

Der 34-Jährige kam unter Trainer Lucien Favre zuletzt zu einigen Einsätzen und präsentierte sich in guter Form. Gegen die SGE erzielte er zudem den Führungstreffer. Auch die mögliche Rückkehr von Achraf Hakimi zu Real Madrid soll ein Grund für die angestrebte Vertagsverlängerung sein. Es gilt als unwahrscheinlich, dass der BVB den Marokkaner nach Ablauf des Leihgeschäfts im Sommer halten kann, weshalb auf der rechten Abwehrseite eine Lücke entstehen wird.

BVB in der Champions League gegen Paris Saint-Germain

Bereits am Dienstag (21 Uhr live auf DAZN) trifft Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League auf Paris Saint-Germain im Prinzenpark. Das Team von Thomas Tuchel bangt derzeit noch um seinen Superstar Neymar. Der Brasilianer fehlt seit zwei Wochen wegen einer Rippenprellung. Auch beim 4:4 gegen Amiens am vergangenen Wochenende stand der Offensivspieler nicht im Kader.

Die Entscheidung, ob Neymar spielen kann, soll erst am Dienstag getroffen werden, berichtete Tuchel zuletzt. Kapitän Thiago Silva gab sich hingegen optimistischer: "Er hatte eine gute Vorbereitungswoche. Ich denke, das wurde vom Trainerstab und dem Ärzteteam gut geplant. Ich bin sicher, er wird am Dienstag spielen können."

