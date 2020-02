Bundesliga, Montagsspiele: So siehst du die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker

Es kommt nicht an jedem Spieltag der Bundesliga vor, aber an manchen gibt es dann doch ein Spiel am Montagabend. Wann dass der Fall ist, und wo ihr diese Spiele dann live sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bundesliga, Montagsspiele: Termine, Uhrzeit und Ergebnisse

In dieser Saison sind insgesamt fünf Spiele an einem Montagabend angesetzt. Hier die Übersicht:

23.9.2019, 20:30 VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 1:1

2.12.2019, 20:30 Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2:1

24.02.2020, 20:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin

16.3.2020, 20:30 SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen

Das letzte Monttagsspiel steht noch nicht fest.

An diesen Spieltagen läuft in der 2. Bundesliga kein Spiel am Montag, dafür ein zusätzliches Samstagsspiel.

Bundesliga: Die Montagsspiele live im TV und Livestream

Wo könnt ihr also alle Montagsspiele sehen? Sie laufen alle ab 20:30 live und in voller Länge bei DAZN. Im Free-TV laufen Zusammenfassungen aller Spiele der Bundesliga und 2.Bundesliga des Wochenendes bei RTL Nitro, ab 22.15

DAZN bietet neben den Freitags- und Montagsspielen auch alle Highlights der Bundesligapartien, jeweils 40 Minuten nach Abpfiff. Zusätzlich teilt sich der Streamingservice die Rechte zur Champions League mit Sky, überträgt alle Spiele der Europa League sowie die Ligue 1, Serie A, Primera Division und Premier League. Das Monatsabo kostet nach dem ersten Monat 11,99 Euro, das Jahresabo 119,99 Euro.

Montagsspiele, Bundesliga: Alle Spiele im Liveticker

Zusätzlich findet Ihr alle Spiele der Bundesliga mit allen wissenswerten Details aus den Stadien im SPOX-Liveticker.

SGE gegen Union Berlin: Das nächste Montagsspiel in der Bundesliga

Am Montag, den 24.02 um 20:30 erwartet Euch schon das nächste Montagsspiel live und exklusiv in voller Länge auf DAZN.

Die Eintracht Frankfurt empfängt den 1.FC Union Berlin in der Commerzbank Arena. In der Hinrunde konnte die SGE 2:1 in Berlin gewinnen.

Bundesliga: Die Tabelle am 23.Spieltag der Saison 2019/20