Borussia Mönchengladbach gegen die TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das Bundesliga-Spiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach am 23. Spieltag live und in voller Länge im TV, Liveticker und Livestream verfolgen.

Im Hinspiel am 6. Spieltag ließen die Gladbacher der TSG 1899 Hoffenheim im eigenen Stadion nicht den Hauch einer Chance. Am Ende setzte sich die Borussia mit 3:0 (1:0) durch.

Alessane Plea (43.), Marcus Thuram (65.) und Florian Neuhaus (83.) sorgten für die Treffer vor 29.030 Zuschauern in der PreZero-Arena in Sinsheim.

Borussia Mönchengladbach vs. TSG 1899 Hoffenheim: Alles was Ihr wissen müsst

Im Rückspiel am 23. Spieltag treffen Borussia Mönchengladbach und die TSG 1899 Hoffenheim im Borussia Park aufeinander. Anstoß ist am heutigen Samstagnachmittag, 22. Februar 2020, um 15.30 Uhr.

Schiedsrichter der Partie ist Felix Brych. Unterstützt wird der Unparteiische durch:

Assistenten: Christian Leicher und Stefan Lupp

Christian Leicher und Stefan Lupp Vierter Offizieller: Michael Bacher

Michael Bacher VAR: Bastian Dankert

Borussia Mönchengladbach gegen die TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV und Livestream

Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim heute im Liveticker

Bundesliga: Die Spiele am 23. Spieltag im Überblick

Parallel zum Heimspiel der Gladbacher finden am Samstagnachmittag drei weitere Partien in der Bundesliga statt. Alle Spiele des 23. Spieltags im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 21. Februar 2020 (20.30 Uhr) Bayern München SC Paderborn 07 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) Mönchengladbach 1899 Hoffenheim 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) Werder Bremen Borussia Dortmund 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) Hertha BSC 1. FC Köln 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) SC Freiburg Fortuna Düsseldorf 22. Februar 2020 (18.30 Uhr) Schalke 04 RB Leipzig 23. Februar 2020 (15.30 Uhr) Bayer Leverkusen FC Augsburg 23. Februar 2020 (18 Uhr) VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 24. Februar 2020 (20.30 Uhr) Eintracht Frankfurt Union Berlin

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Aufgrund des abgesagten Spiels gegen den 1. FC Köln, hat die Borussia ein Spiel weniger als die anderen Teams und somit eine Partie in der Hinterhand im Rennen um die Meisterschaft. Die Tabelle vor dem 23. Spieltag: