Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das Bundesligaspiel am 23. Spieltag zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Augsburg am heutigen Sonntag live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Mit dem DAZN-Probemonat kannst Du alle Freitags-, Montags- und frühen Sonntags-Spiele der Bundesliga live und exklusiv verfolgen.

Das Hinspiel in Augsburg am 6. Spieltag war eine klare Angelegenheit. Bayer Leverkusen setzte sich mit 3:0 (1:0) gegen den FC Augsburg durch.

Florian Niederlechner (35.), Kevin Volland (76.) und Kai Havertz (84.) erzielten die Treffer vor 27.113 Zuschauern in der WWK-Arena.

Bayer Leverkusen vs. FC Augsburg: Austragungsort, Anstoßzeit

Austragungsort des Rückspiels ist die BayArena in Leverkusen. Spielbeginn ist am heutigen Sonntagnachmittag, 23. Februar 2020, um 15.30 Uhr.

Das Schiedsrichtergespann am heutigen Nachmittag:

Schiedsrichter: Sven Jablonski

Sven Jablonski Assistenten: Holger Henschel und Mark Borsch

Holger Henschel und Mark Borsch Vierter Offizieller: Thorben Siewer

Thorben Siewer VAR: Guido Winkmann

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg heute live im TV und Livestream

Das Heimspiel der Leverkusener gegen den FC Augsburg gibt es heute nur im Pay-TV zu sehen. Sky zeigt die Partie sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz. Bereits um 14.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung mit Moderatorin Jessica Libbertz und dem ehemaligen Nationaltorwart Rene Adler als Experten.

Zudem hat der Pay-TV Anbieter für alle Abonnenten mit SkyGo einen Livestream im Angebot. Nicht-Kunden können auf SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Bayer Leverkusen - FC Augsburg heute im SPOX-Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abonnement? SPOX sorgt für Abhilfe und hält Euch mit einem ausführlichen aber kostenlosen Liveticker stets auf dem Laufenden. So verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg.

Außerdem könnt Ihr im Liveticker-Kalender zahlreiche weitere sportliche Highlights finden.

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Peter Bosz und Martin Schmidt könnten am heutigen Sonntag mit folgenden Aufstellungen beginnen:

Leverkusen: Hradecky - Weiser, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz, Palacios - Bellarabi, Havertz, Diaby - Alario

Hradecky - Weiser, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz, Palacios - Bellarabi, Havertz, Diaby - Alario Augsburg: Koubek - Framberger, Gouweleeuw, Jedvaj, Iago - Khedira, Baier - Richter, Max - Finnbogason, Niederlechner

Bundesliga: Der 23. Spieltag im Überblick

Als letztes Team der besten acht absolviert Leverkusen am heutigen Sonntag sein Spiel und steht damit unter Zugzwang. Alle Spiele am 23. Spieltag im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 21. Februar 2020 (20.30 Uhr) Bayern München SC Paderborn 07 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) Mönchengladbach 1899 Hoffenheim 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) Werder Bremen Borussia Dortmund 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) Hertha BSC 1. FC Köln 22. Februar 2020 (15.30 Uhr) SC Freiburg Fortuna Düsseldorf 22. Februar 2020 (18.30 Uhr) Schalke 04 RB Leipzig 23. Februar 2020 (15.30 Uhr) Bayer Leverkusen FC Augsburg 23. Februar 2020 (18 Uhr) VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 24. Februar 2020 (20.30 Uhr) Eintracht Frankfurt Union Berlin

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Sechs Punkte beträgt der Rückstand von Bayer Leverkusen auf Tabellenführer FC Bayern München vor dem 23. Spieltag. Mit einem Sieg gegen den FC Augsburg könnte die Werkself den Anschluss an die Champions-League-Plätze halten. Die Tabelle vor dem 23. Spieltag: