1. FC Köln gegen FC Bayern München heute im LIVETICKER

Adam Matuschyk: In Gliwice geboren, verbrachte der Pole seine Jugend in Köln. Mit 15 kam er zum Effzeh. Bis auf 5 Monate, die er an Düsseldorf verliehen war, blieb er dort auch elf Jahre lang. Heute spielt Matuschyk für den Drittligisten KFC Uerdingen.