Nach Bayern-Klatsche: Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann will offensive Neuzugänge

Trainer Jürgen Klinsmann erhofft sich bis Transferschluss noch weitere Verstärkungen für Hertha BSC. "Wenn wir da noch etwas finden im offensiven Bereich - das würde uns natürlich enorm helfen", sagte der 55-Jährige am Montag, einen Tag nach der 0:4 (0:0)-Niederlage zum Rückrundenstart gegen Rekordmeister Bayern München.

Manager Michael Preetz sei im Bezug auf Neuverpflichtungen "da am Arbeiten", so Klinsmann. Zeit bleibt noch bis zum Ende der Transferperiode am 31. Januar. Bisher ist mit dem defensiven Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar vom VfB Stuttgart im Winter nur ein Zugang gekommen. Vorher war unter anderem über Namen wie Mario Götze (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris St. Germain) und Granit Xhaka (FC Arsenal) spekuliert worden.

Prominente Namen, so Klinsmann, seien für einen möglichen Neuzugang aber kein unbedingtes Kriterium. "Es geht nur um Qualitätsverbesserung", sagte er: "Wenn wir etwas tun können, das machbar ist, dann wäre das eine schöne Sache. Wenn nicht, ist es auch überhaupt kein Problem, weil der Kader ist gut genug, um in der Liga zu bleiben."