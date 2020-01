BVB - Zagadou fordert besseres Defensivverhalten

Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou hat vor dem Rückrundenauftakt von Borussia Dortmund am Samstag gegen Augsburg (ab 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) ein kollektiv besseres Defensivverhalten gefordert.

"Wir haben zu viele Tore kassiert, aber das ist nicht nur ein Problem der Verteidigung, sondern ein Problem der ganzen Mannschaft. Wir müssen uns anstrengen, das zu verbessern", sagte der 20-Jährige im kicker-Interview.

Der BVB hat in der Hinrunde 24 Gegentore kassiert. Kein anderes Team der ersten Sechs hat mehr Treffer hinnehmen müssen. Ob Trainer Lucien Favre weiter auf eine Dreierkette setzt, ließ der Schweizer zuletzt offen. Auch die Rückkehr zur Viererkette sei denkbar.

Dabei rutschte Zagadou erst aufgrund der Systemumstellung von Favre auf eine Dreierkette gegen Ende der Hinrunde wieder in die Mannschaft. Zuvor hatte er ein Dasein als Dauerreservist gefristet. Nach der 0:5-Blamage des BVB in der Rückrunde der vergangenen Saison, bei dem Zagadou sich folgenschwere Fehler erlaubte, war der 20 Jahre alte Defensivspieler unter Favre völlig außen vor und stand bis zum 30. November des vergangenen Jahres kein einziges Mal mehr in der Startelf (insgesamt nur 40 Minuten Einsatzzeit).

BVB: Die Zweikampfwerte aller Dortmund-Spieler in der Vorrunde © getty 1/18 Wer kam beim BVB in der Hinrunde auf die beste Zweikampfbilanz? SPOX präsentiert das Ranking und berücksichtigt alle Spieler, die mindestens 30 Zweikämpfe geführt haben. © getty 2/18 Platz 17: PACO ALCACER - 25,64 Prozent seiner 39 Zweikämpfe gewonnen. © getty 3/18 Platz 16: MARIO GÖTZE - 38,33 Prozent seiner 60 Zweikämpfe gewonnen. © getty 4/18 Platz 15: MARCO REUS - 43,36 Prozent seiner 143 Zweikämpfe gewonnen. © getty 5/18 Platz 14: THORGAN HAZARD - 44,74 Prozent seiner 190 Zweikämpfe gewonnen. © getty 6/18 Platz 13: JADON SANCHO - 45,32 Prozent seiner 139 Zweikämpfe gewonnen. © getty 7/18 Platz 12: NICO SCHULZ - 46,3 Prozent seiner 54 Zweikämpfe gewonnen. © getty 8/18 Platz 11: MAHMOUD DAHOUD - 50 Prozent seiner 34 Zweikämpfe gewonnen. © getty 9/18 Platz 10: RAPHAEL GUERREIRO - 51,19 Prozent seiner 84 Zweikämpfe gewonnen. © getty 10/18 Platz 9: ACHRAF HAKIMI - 51,98 Prozent seiner 202 Zweikämpfe gewonnen. © getty 11/18 Platz 7: LUKASZ PISZCZEK - 52,7 Prozent seiner 74 Zweikämpfe gewonnen. © getty 12/18 Platz 7: JULIAN BRANDT - 52,7 Prozent seiner 148 Zweikämpfe gewonnen. © getty 13/18 Platz 6: AXEL WITSEL - 54,24 Prozent seiner 118 Zweikämpfe gewonnen. © getty 14/18 Platz 5: THOMAS DELANEY - 56,06 Prozent seiner 66 Zweikämpfe gewonnen. © getty 15/18 Platz 4: MANUEL AKANJI - 57,14 Prozent seiner 98 Zweikämpfe gewonnen. © getty 16/18 Platz 3: JULIAN WEIGL - 60,27 Prozent seiner 73 Zweikämpfe gewonnen. © getty 17/18 Platz 2: MATS HUMMELS - 60,99 Prozent seiner 141 Zweikämpfe gewonnen. © getty 18/18 Platz 1: DAN-AXEL ZAGADOU - 72 Prozent seiner 50 Zweikämpfe gewonnen.

Nach seiner Rückkehr in die Anfangsformation überzeugte Zagadou jedoch auf ganzer Linie und ist in der Hinrunde der mit Abstand beste Zweikämpfer der Dortmunder. Der Franzose gewann 72 Prozent seiner direkten Duelle, auf Platz zwei im vereinsinternen Ranking rangiert Mats Hummels mit knapp 60 Prozent gewonnenen Zweikämpfen