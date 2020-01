BVB: Mats Hummels nennt seine Lieblingsmitspieler in der Verteidigung

Abwehrspieler Mats Hummels von Borussia Dortmund hat in einer Fragerunde auf Twitter verraten, mit welchen Spielern er am liebsten in der Verteidigung zusammengespielt hat.

"Ich hatte viele tolle Mitspieler in den Jahren, allen voran Marcel Schmelzer", so Hummels auf der offiziellen Twitter-Seite des BVB: "Aber auch mit Jerome Boateng und Neven Subotic habe ich große Erfolge gefeiert."

Während der mittlerweile 31-Jährige mit Schmelzer und Subotic die Meisterschaft 2011 sowie das nationale Double 2012 im Trikot der Schwarz-Gelben gewann, feierte Hummels mit Boateng und dem FC Bayern zuletzt drei Meistertitel in Folge.

An der Seite Boatengs wurde er außerdem 2014 mit der DFB-Elf in Brasilien Weltmeister.

https://www.goal.com/de/meldungen/bvb-mats-hummels-lieblingsmitspieler-abwehr-boateng/1wvb1ot75w3ox1i9xot15f7gt6