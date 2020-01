Bayer 04 Leverkusen: Charles Aranguiz bereits aus Trainingslager abgereist

Charles Aranguiz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen hat am Montag das Trainingslager in La Manga aufgrund einer Verletzung in der rechten Wade verlassen.

Der 30-Jährige will sich in Deutschland weiteren Untersuchungen unterziehen, der defensive Mittelfeldspieler wird nicht nach Spanien ins Trainingslager zurückkehren.

Nationalspieler Kerem Demirbay war am Sonntag umgeknickt und fehlte am Montag bei der Konditionseinheit von Trainer Peter Bosz.

Wintertransfers 2019/2020: Alle Neuzugänge der Bundesligisten © getty 1/14 Bis zum 31. Januar haben die 18 Klubs der deutschen Eliteklasse Zeit, ihre Kader zu verstärken. Dortmund und Leverkusen etwa haben sich schon kostspielig verstärkt. Hier gibt's alle Zugänge im Überblick. © getty 2/14 FC AUGSBURG - Eduard Löwen (zentrales Mittelfeld, 22) von Hertha BSC (Leihe). © SC Paderborn 3/14 SC PADERBORN - Adrian Oeynhausen (Mittelfeld, 17) aus der eigenen Jugend. Foto: Adrian Oeynhausen (M.) mit SCP-Sportdirektor Martin Przondziono (r.) und NLZ-Chef Christoph Müller. © imago images 4/14 WERDER BREMEN - Felix Beijmo (Rechtsverteidiger, 21) von Malmö FF (Rückkehr nach Leihe). © getty 5/14 FORTUNA DÜSSELDORF - Steven Skrzybski (Stürmer, 27) von Schalke 04 (Leihe). © getty 6/14 Dawid Kownacki (Stürmer, 22) von Sampdoria Genua. Kein eigentlicher Neuzugang: Fortuna verpflichtet den Polen nach dem Ende der Leihe fest für 7,5 Millionen Euro. © getty 7/14 1. FC KÖLN - Elvis Rexhbecaj (Zentrales Mittelfeld, 22) vom VfL Wolfsburg (Leihe) © imago images 8/14 1. FC KÖLN - Mark Uth (Stürmer, 28) von Schalke 04 (Leihe) © getty 9/14 HERTHA BSC - Santiago Ascacibar (Defensives Mittelfeld, 22) von VfB Stuttgart für 10 Millionen Euro. © imago images 10/14 TSG HOFFENHEIM - Bruno Nazario (Linksaußen, 24) von Athletico Paranense (Rückkehr nach Leihe). © imago images 11/14 Felipe Pires (Linksaußen, 24) von Fortaleza (Rückkehr nach Leihe). © getty 12/14 BAYER LEVERKUSEN - Exequiel Palacios (Zentrales Mittelfeld, 21) von River Plate für 17 Millionen Euro. © imago images 13/14 FC SCHALKE 04 - Michael Gregoritsch (Stürmer, 25) von FC Augsburg (Leihe). © getty 14/14 BORUSSIA DORTMUND - Erling Haaland (Stürmer, 19) von RB Salzburg für 20 Millionen Euro.

Es soll sich allerdings um eine Vorsichtsmaßnahme handeln.