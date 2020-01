BVB - 57 Minuten, 5 Tore: Erling Haaland stellt Bundesliga-Rekord auf

Borussia Dortmunds neuer Wunderstürmer Erling Haaland hat mit seiner nächsten Torgala beim 5:1 (2:0) des BVB gegen den 1. FC Köln für einen Bundesligarekord gesorgt: Für seine ersten fünf Treffer im deutschen Oberhaus benötigte der 19-jährige Norweger insgesamt lediglich 57 Minuten. Keinem Spieler gelang dies schneller.



Haaland wurde am 19. Spieltag im Heimspiel gegen den Aufsteiger erst in der 65. Minute eingewechselt, in der 77. und 87. Minute trug sich der Winterzugang in die Torschützenliste ein.

Bei seinem Debüt vor Wochenfrist im Spiel beim FC Augsburg kam der 20-Millionen-Mann in der 56. Minute auf den Platz und traf in der 59., 70. und 79. Minute.

BVB - 1. FC Köln: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund © getty 1/15 Auch in der zweiten Partie von Neuzugang Erling Haaland feierte der BVB ein Schützenfest, allerdings gab es auch einige Ausfälle. Die Noten und Einzelkritiken zum Sieg der Dortmunder gegen Köln. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Unaufgeregter Auftritt des Schweizers. Konnte beim Gegentreffer nicht viel ausrichten, ansonsten souverän. Note: 3,5. © getty 3/15 ACHRAF HAKIMI: Die Kölner Defensive hatte ihm auf der rechten Seite nur wenig entgegenzustellen. War offensiv immer gefährlich und brachte fast alle Pässe an den Mann (92 Prozent). Note: 2,5. © getty 4/15 MATS HUMMELS: Leitete das 1:0 mit einem cleveren langen Ball ein und bereitete Nummer zwei mit einer ähnlichen Aktion direkt selber vor. Ließ in der Defensive auch nichts anbrennen und hatte eine bärenstarke Zweikampfquote (81 Prozent). Note: 1,5. © getty 5/15 LUKAS PISZCZEK: Unauffälliger Auftritt. Hatte hinten nicht viel zu tun und blieb offensiv blass. Kam beim Gegentreffer von Uth etwas zu spät. Note: 3,5. © getty 6/15 MANUEL AKANJI: Starke Partie des Innenverteidigers, der die meisten Pässe aller Schwarz-Gelben spielte (94). Hielt gemeinsam mit Hummels die Defensive zusammen. Note: 2,5. © getty 7/15 RAPHAEL GUERREIRO: Brachte den BVB nach nicht einmal 60 Sekunden in Führung und machte auch im Anschluss richtig Radau über die linke Seite. Hatte am Ende die meisten Ballaktionen (101) und Flanken (3). Note: 2. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Gute, aber unauffällige Partie des Belgiers. Brillierte vor allem durch seine Passquote (93,2 Prozent). Note: 2,5. © getty 9/15 JULIAN BRANDT: Fiel merklich in der spielfreudigen BVB-Offensive ab. Fand nie richtig in die Partie und leistete sich viele Ballverluste (12). Note: 4. © getty 10/15 JADON SANCHO: Bereitete das 1:0 vor, war gewohnt dribbelstark, strahlte dauernd Gefahr aus und belohnte sich schließlich mit dem Treffer zum 3:0. 17 Torbeteiligungen in den letzten zehn Spielen unterstreichen seine überragende Form. Note: 1,5. © getty 11/15 MARCO REUS: Glänzte als Schaltzentrale in der Offensive. Leitete die Führung mit ein, vollendete beim 2:0 abgezockt und bereitete das dritte Tor vor. Fiel auch des Öfteren durch seine gute Arbeit nach hinten auf. Note: 1,5. © getty 12/15 THORGAN HAZARD: Hatte die Chance, schon in Halbzeit eins den Deckel mit dem dritten Tor draufzumachen, scheiterte aber frei vor Horn. Ansonsten unauffällig, schlechte Zweikampfquote (33,3 Prozent). Note: 4. © getty 13/15 ERLING HAALAND: Kam Mitte der zweiten Halbzeit für Hazard und bewies erneut sofort seinen Torinstinkt bei den Treffern zum 4:1 und 5:1. Zwei Schüsse aufs Tor, zwei Tore. Viel besser geht's als Einwechselspieler nicht! Note: 1,5. © getty 14/15 MAHMOUD DAHOUD: Kam in der 80 Minute für Reus, bereitete Tor Nummer fünf ansehnlich vor. Keine Bewertung. © getty 15/15 GIOVANNI REYNA: Kam in der Nachspielzeit für Sancho, schon sein zweiter Einsatz in der Rückrunde. Keine Bewertung.

BVB: Jadon Sancho mit 25 Bundesliga-Assists seit der Saison 2018/19

BVB-Juwel Jadon Sancho hat seit Saisonbeginn 2018/19 25 Assists in der Bundesliga geliefert. Damit weist der Engländer die meisten Torvorlagen aus den europäischen Top-5-Ligen auf.

In der laufenden Saison legte der 19-Jährige bereits elf Treffer auf und erzielte ebenso viele Tore selbst.