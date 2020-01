Borussia Dortmund absolviert heute den ersten Test im Kalenderjahr 2020. Wann die Partie stattfindet und wer das Spiel im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sieh diese Partie umsonst!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wer zeigt / überträgt Standard Lüttich gegen BVB heute live im TV und Livestream?

Das Testspiel des BVB überträgt der Streamingdienst DAZN. Übertragungsstart ist wenige Minuten vor Anpfiff mit Kommentator Tobi Fischbeck.

DAZN hat sich die Übertragungsrechte für ausgewählte Testspiele gesichert. So zeigt DAZN heute auch die Spiele von Borussia Mönchengladbach oder Schalke 04.

Der Streamingdienst überträgt darüber hinaus Partien der Bundesliga, Europa League, Champions League sowie Spiele internationaler Top-Ligen. Außerdem zeigt DAZN die NFL-Playoffs, NBA, NHL, Tennis, Boxen, UFC-Kämpfe, Darts und noch vieles mehr.

Das DAZN-Abo ist nur für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr erhältlich.

Neben DAZN könnt Ihr die Partie im YouTube-Kanal von Borussia Dortmund sehen.

© getty

BVB im Testspiel gegen Standard Lüttich: Vorschau

Die Partie des BVB gegen Standard Lüttich beginnt heute um 16 Uhr. Austragungsort hierfür ist das Estadio Municipal in Marbella, wo beide Teams ihr Wintertrainingslager abhalten.

BVB: Letztes Trainingslager von Mario Götze im BVB-Dress?

Die Zeit von Mario Götze bei Borussia Dortmund geht wohl im kommenden Sommer dem Ende zu: Nach Informationen der Bild steht fest, dass der WM-Final-Torschütze von 2014 seinen auslaufenden Vertrag beim BVB nicht verlängern wird.

Hier findet Ihr alle Infos dazu.

BVB: Die nächsten Termine in 2020

Neben den zwei Testspielen gegen Feyenoord und Mainz startet der BVB am 18. Januar in die Bundesliga-Rückrunde. Im DFB-Pokal bekommen es die Schwarz-Gelben mit Werder Bremen und in der Champions League mit PSG zu tun.

Termin Wettbewerb Gegner 11. Januar Testspiel Feyenoord Rotterdam 11. Januar Testspiel 1. FSV Mainz 18. Januar Bundesliga FC Augsburg (A) 24. Januar Bundesliga 1. FC Köln (H) 1. Februar Bundesliga Union Berlin (H) 4. Februar DFB-Pokal Werder Bremen (A) 8. Februar Bundesliga Bayer Leverkusen (A) 14. Februar Bundesliga Eintracht Frankfurt (H) 18. Februar Champions League Paris Saint-Germain (H) 22. Februar Bundesliga Werder Bremen (A) 29. Februar Bundesliga SC Freiburg (H)

Bundesliga: Die Tabelle nach der Hinrunde

Nach der Hinrunde hinkt der BVB den eigenen Meisterschaftsambitionen noch hinterher. Auf Herbstmeister RB Leipzig haben die Dortmunder aktuell sieben Punkte Rückstand.