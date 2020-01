Wer zeigt / überträgt Hertha BSC gegen FC Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Sowohl Hertha BSC als auch der FC Schalke sind mit einem Sieg und einer deutlichen Niederlage gegen die Bayern in die Rückrunde gestartet. Heute treffen beide Teams aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im Fernsehen und im Livestream übertragen wird.

Hertha BSC - FC Schalke 04: Datum, Anstoß, Stadion

Zum Auftakt des 20. Bundesligaspieltags empfängt die Hertha am heutigen Freitag, 31. Januar, um 20.30 Uhr den FC Schalke im heimischen Olympiastadion, welches ‎74.475 Zuschauern Platz bietet.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC - FC Schalke 04 heute live?

Der Streamingdienst DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für die Partie zwischen Hertha und Schalke, daher wird es keine Übertragung im Fernsehen geben. Der DAZN-Livestream beginnt ab 20.15 Uhr mit folgender Besetzung vor Ort:

Moderator: Alexander Schlüter

Kommentator: Lukas Schönmüller

Experte: Jonas Hummels

Hertha BSC: Kampf statt schöner Fußball gegen Schalke

Herthas Innenverteidiger Jordan Torunarigha erwartet von der Partie gegen Schalke kein ansehnliches Fußballspiel. Er glaubt, dass der Kampf entscheidet: "Wir dürfen die Schalker definitiv nicht unterschätzen, müssen alles abrufen und um jeden Zentimeter kämpfen - auch wenn es derzeit vielleicht nicht sehr schön aussieht, müssen wir die Punkte holen."

Das Spiel sei für ihn zudem insofern speziell, dass beide Mannschaften vier Tage später bereits erneut aufeinandertreffen, dann im DFB-Pokal: "Das ist schon etwas Besonders. Aber wir wissen ja auch nicht, was unsere Trainer vorhaben - also ob sie in den zwei Spielen viel rotieren werden. Aber das ändert natürlich nichts an unserer Zielsetzung, dass wir die beiden Partien gewinnen wollen!"

FC Schalke 04: Aus Bayern-Spiel lernen

Nach dem erfolgreichen Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach setzte es für Schalke am vergangenen Spieltag eine 0:5-Pleite gegen den FC Bayern.

Daraus will Trainer David Wagner nun seine Schlüsse für das Spiel gegen Hertha ziehen: "Zuletzt haben wir nach Erfolgserlebnissen stets gesagt, dass wir uns noch in der Entwicklung befinden. Das gilt auch für heute. Wir werden daraus lernen, uns schütteln und schauen, dass wir es im kommenden Spiel gegen Berlin besser machen."

Wer zeigt Hertha BSC - FC Schalke 04?: Die letzten Duelle

Im Hinspiel konnte sich Schalke durchsetzen, wie auch in den meisten Spiele der jüngeren Vergangenheit. Auch in der Gesamtbilanz führen die Königsblauen mit 41 zu 31 Siegen bei 15 Remis.