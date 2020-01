Bundesliga: Wann geht die Rückrunde los?

Die Bundesliga steht unmittelbar vor ihrer Rückkehr aus der Winterpause. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Informationen zum Auftakt sowie zu den Spielen am ersten Wochenende.

Bundesliga: Der 18. Spieltag im Überblick

Freitag, 17.01.2020:

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 20.30 Uhr FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach DAZN

Samstag, 18.01.2020:

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 15.30 Uhr FC Augsburg Borussia Dortmund Sky 15.30 Uhr 1. FC Köln VfL Wolfsburg Sky 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Eintracht Frankfurt Sky 15.30 Uhr FSV Mainz 05 SC Freiburg Sky 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Werder Bremen Sky 18.30 Uhr RB Leipzig Union Berlin Sky

Sonntag, 19.01.2020:

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 15.30 Uhr Hertha BSC FC Bayern Sky 18 Uhr SC Paderborn Bayer Leverkusen Sky

Der Bundesliga-Rückrundenstart live im TV und Livestream

Die Übertragung der Bundesliga-Saison 19/20 teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Während Sky alle Spiele am Samstag sowie die 15.30-Uhr- und 18-Uhr-Spiele am Sonntag übernimmt, zeigt DAZN alle Freitags- und Montagsspiele sowie die frühen Sonntags-Begegnungen (13.30 Uhr). An diesem 18. Spieltag wird auf DAZN lediglich ein Spiel übertragen (FC Schalke gegen Borussia Mönchengladbach), die restlichen acht Partien laufen bei Sky.

Doch nicht nur die Bundesliga ist bei DAZN zu sehen. Auch über 100 Spiele der UEFA Champions League sowie alle Partien der UEFA Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division haben beim "Netflix des Sports" einen Platz im Programm.

Das Ganze gibt's schon ab wahlweise 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich im Abonnement.

Die Bundesliga im SPOX-Liveticker

Wie gewohnt sind auch wir bei SPOX bei allen Bundesligaspielen live mit dabei. In unseren Livetickern - wahlweise im Einzelspiel oder der Konferenz - verpasst Ihr keine Highlights aus den Stadien.

Bundesliga: Die Tabelle nach 17 von 34 Spieltagen

Zum ersten Mal in der Geschichte krönte sich RB Leipzig zum Herbstmeister. Hinter den Sachsen folgen Gladbach und der FC Bayern mit zwei bzw. fünf Zählern Rückstand.