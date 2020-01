Vorahnung von Kahn und Trost von Neuer: Markus Schuberts Horror-Abend in München

Fünf Gegentore, zwei krasse Fehler: Markus Schubert erlebte in München einen schwarzen Tag. Die Torwartdiskussion auf Schalke ist damit neu entfacht.

Mit gesenktem Kopf, die königsblaue Kapuze seines Pullovers tief ins Gesicht gezogen, huschte Markus Schubert am Samstagabend wortlos durch die Mixed-Zone der Münchner Allianz Arena. Fünf Gegentore hatte der 21-Jährige in seinem fünften Bundesligaspiel schlucken müssen und ein ums andere Mal dabei eine unglückliche Figur abgegeben.

"Es macht wenig Sinn, heute Einzelkritiken zu tätigen. Schubi hat einige Bälle gut gehalten, war allerdings auch bei zwei Toren mit drin. Das brauchen wir nicht totschweigen. Er hat - wie die ganze Mannschaft - schon besser gespielt", analysierte Trainer David Wagner die Leistung seines Torwarts nach Schlusspfiff und ließ offen, ob er auch im kommenden Bundesligaspiel gegen Hertha BSC (Freitag ab 20.30 Uhr live bei DAZN) im Tor stehen wird: "Da habe ich mir ganz ehrlich noch keine Gedanken gemacht."

Bereits nach sieben Minuten nahm der wohl bitterste Abend in der jungen Karriere des Markus Schubert seinen Lauf, als er eine Flanke von Thomas Müller unterlief und so einen großen Anteil am ersten Gegentor seiner Mannschaft hatte. Diese Unsicherheiten bei scharfen Flanken an die Begrenzungen des Fünfmeterraums zogen sich wie ein roter Faden durch sein Spiel. Immer wieder schlugen die Münchner die Bälle von außen in den Sechzehner, immer wieder wirkte der U21-Nationalkeeper nervös und überfordert.

© getty

Markus Schubert mit Schwächen bei hohen Bällen

"Manchmal hat man das Gefühl, dass er bei dem einen oder anderen hohen Ball noch zulegen kann", merkte Torwartlegende Oliver Kahn bereits in der vergangenen Woche an, als er seinem Experten-Job beim ZDF nachging. S04-Coach Wagner reagierte nach dem souveränen 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach gereizt auf die Kritik des Bayern-Vorstandes. Doch spätestens am Samstagabend wurde offensichtlich, dass Kahn bei seiner Kritik ins Schwarze getroffen hatte.

"Er ist nicht Schuld an der Niederlage. Wir haben alle unter unserem Level gespielt", machte Schalkes Bastian Oczipka nach dem 0:5-Debakel klar. "Das ist Fußball. Da kann alles passieren", sagte Kapitän Omar Mascarell, als er gefragt wurde, ob man nun Mitleid mit dem jungen Torwart haben müsse. Statt auf Einzelne zu schauen, hob der Spanier den Teamgedanke hervor. Denn nicht nur für Schubert, sondern für die ganze Mannschaft sei die Pleite ein "harter Schlag" gewesen.

Mitleid schien allerdings Manuel Neuer gehabt zu haben. Noch bevor der Nationaltorwart sich auf den Weg machte, mit den eigenen Fans zu feiern, ging er zu Schubert und richtete ein paar Worte in Richtung des 21-Jährigen. "Er hat auch überragende Bälle gehalten. Am Ende wird man aber meist nur an seinen Fehlern gemessen", erklärte Neuer später gegenüber den Medienvertretern. "Grundsätzlich ist es gerade für einen jungen Torwart gut, diese Erfahrungen zu machen - das haben wir alle."

FC Bayern München gegen FC Schalke 04: Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel © imago images 1/29 Der FC Bayern hat sein Heimspiel gegen Schalke 04 souverän gewonnen. Dabei wurde ein Ex-Schalker auf Münchner Seite zum Matchwinner. Bei den Königsblauen machte Schubert für Nübel die Tür zur Stammposition wieder auf. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/29 MANUEL NEUER: Hatte ganz zu Beginn einen kleinen Wackler drin, wurde in der Folge aber von harmlosen Schalkern kaum geprüft. Ruhiger Abend für den Kapitän. Note: 3,5. © getty 3/29 BENJAMIN PAVARD: Unterstrich einmal mehr seine Qualitäten als Rechtsverteidiger, präsentierte sich in der Defensive enorm abgeklärt und schob das Offensivspiel über seine Bahn immer wieder an. Entschied 83 Prozent seiner Zweikämpfe für sich. Note: 2. © getty 4/29 JEROME BOATENG: Wer dachte, Boateng würde Probleme gegen den pfeilschnellen Matondo bekommen, sah sich getäuscht. Der Innenverteidiger löste seine Aufgabe maximal souverän und wartete mit der bestmöglichen Zweikampfbilanz auf. Note: 2. © imago images 5/29 DAVID ALABA: Auch der Österreicher hatte in der Defensive keinerlei Probleme. Alaba kam bei den Hausherren auf die meisten Balleroberungen (7) und überzeugte erneut mit einem guten Aufbauspiel. Note: 2,5. © getty 6/29 ALPHONSO DAVIES: Wie seine Kollegen in der Hintermannschaft musste der Kanadier hinten nur selten ran. Wenn er gefordert war, dann war er zur Stelle. Zudem immer wieder mit temporeichen Vorstößen und sehenswerten Dribblings. Note: 2. © imago images 7/29 JOSHUA KIMMICH: Wirkte zunächst etwas unkonzentriert, sein Ballverlust ermöglichte die beste Schalker Chance. In der Folge fing sich Kimmich auf der Sechs etwas, ohne für die ganz großen Aktionen zu sorgen. Note: 3,5. © getty 8/29 THIAGO: Gab den technisch versierten, passgewaltigen Dirigenten im Mittelfeld (Passquote: 93 Prozent). Zudem trat der Spanier – wie schon in der Vorwoche – als Torschütze in Erscheinung. Starker Auftritt. Note: 2. © getty 9/29 THOMAS MÜLLER: Besonders im ersten Durchgang extrem auffällig. Sein erstes Tor wurde aberkannt, kurz vor dem Seitenwechsel durfte er aber doch noch über sein 100. Pflichtspieltor in der Arena jubeln. Note: 2. © getty 10/29 LEON GORETZKA: Ausgerechnet gegen die alte Liebe mit einem seiner besten Auftritte beim FCB und an etlichen Schlüsselszenen beteiligt. Bewies im Vorfeld des 2:0 gutes Auge und traf nach der Halbzeit mit einem herrlichen Seitfallzieher. Note: 1,5. © getty 11/29 IVAN PERISIC: Nach seinem straken Spiel in Berlin etwas unauffälliger. Trug sich dennoch in die Scorer-Liste ein, indem er das 1:0 vorbereitete und das 2:0 mit einer punktgenauen Flanke auf Goretzka einleitete. Note: 2,5. © getty 12/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Ist nach seinem Tor zum 1:0 wieder alleiniger Spitzenreiter in der Torjägerliste. Hätte in der zweiten Halbzeit noch einen Treffer beisteuern können, glänzte dafür aber als Vorbereiter zum 4:0. Note: 2. © imago images 13/29 PHILIPPE COUTINHO: Ersetzte den starken Thiago beim Stand von 4:0, hatte aber keinen großen Einfluss mehr aufs Geschehen. Note: 3,5 . © imago images 14/29 SERGE GNABRY: Kam nach seinen auskurierten Achillessehnenproblemen von der Bank und traf kurz vor Schluss auf kuriose Art und Weise. Note: 2,5. © imago images 15/29 CORENTIN TOLISSO: Kam für Goretzka und mischte noch ein paar Minuten mit. Ohne Bewertung. © imago images 16/29 MARKUS SCHUBERT: Ein Spiel zwischen Himmel und Hölle. Fazit: Die Allianz Arena ist noch eine Nummer zu groß. Bei hohen Bällen immer wieder vogelwild. Eine davon führte zum 0:1, patzte auch beim 0:5. Nur auf der Linie mit guten Taten. Note: 5. © imago images 17/29 JONJOE KENNY: Die Everton-Leihgabe hatte gerade vor der Pause große Probleme mit Davies. Wenn es schnell ging, war auch Kenny wiederholt zu spät. Offensiv – wie nahezu alle Knappen – ohne nennenswerte Aktion. Note: 4,5. © getty 18/29 OZAN KABAK: Wenn er in die Zweikämpfe kam, war er gewohnt präsent, das passierte allerdings zu selten. Lewandowski und auch der agile Goretzka bekamen mehrfach viel zu viel Platz im Zentrum. Note: 4,5. © getty 19/29 MATIJA NASTASIC: Wie sein Nebenmann kam auch Nastasic kaum in Zweikämpfe und konnte so aus nächster Nähe sehen, wie die Münchner ein Tor nach dem anderen schossen. Schwache Vorstellung des Serben. Note: 5. © imago images 20/29 BASTIAN OCZIPKA: Ein ums andere Mal zu weit weg, wenn die Bayern das Spiel schnell verlagert haben. So auch beim zwischenzeitlichen 0:2, als er Perisic ungestört flanken ließ. In 90 Minuten gewann Oczipka genau einen Zweikampf. Note: 5,5. © getty 21/29 OMAR MASCARELL: Der Kapitän war gegen den Ball zwar bemüht, das Schalker Spiel zu ordnen, doch bekam Thiago, Goretzka und Co. im Mittelfeld nicht zu packen. In 90 Minuten nur 27 Ballaktionen. Note: 5. © imago images 22/29 DANIEL CALIGIURI: Den Kampf kann man Caligiuri nicht absprechen. Der Routinier führte die mit Abstand meisten Zweikämpfe aller Schalker und gewann die Mehrzahl davon. Offensiv trotzdem ohne jede Aktion. Note: 4. © getty 23/29 SUAT SERDAR: Von seinem Offensivgeist aus den vergangenen Spielen war in München nichts zu sehen. Sein Schüsschen in der ersten Minute sollte seine einzige Aktion bleiben. Note: 5,5. © getty 24/29 AMINE HARIT: Bei zeitweise nur rund 20 Prozent Ballbesitz hatte Offensivmann Harit keine Gelegenheiten sich auszuzeichnen. Gegen den Ball war auch der Marokkaner zeitweise überfordert. Note: 5. © imago images 25/29 MICHAEL GREGORITSCH: Der Sturmtank wurde von Alaba und Boateng komplett abgemeldet. Vor seiner Auswechslung in der 57. Minute hatte der Österreicher magere 16 Ballaktionen. Note: 5,5. © getty 26/29 RABBI MATONDO: Hatte nach 9 Minuten die Chance den Ausgleich für S04 zu erzielen, sein Schuss landete aber an der Latte. Ansonsten blieb der Raman-Ersatz blass (nur 17 Ballaktionen) und hatte in Duellen gegen Boateng und Pavard kaum eine Chance. Note: 5. © getty 27/29 NASSIM BOUJELLAB: Der Mittelfeldmann wurde nach 57 Minuten für Matondo eingewechselt, blieb danach aber komplett unauffällig. Kein gewonnener Zweikampf, nur sieben Ballaktionen. Note: 5. © getty 28/29 AHMED KUTUCU: Kam für Gregoritsch und sollte in der Offensive für Entlastung sorgen. Auch aufgrund fehlender Unterstützung blieb diese allerdings aus. Note: 4,5. © getty 29/29 WESTON McKennie: Dass der Mittelfeldmotor in der Schlussphase nach überstandener Schulterverletzung sein Comeback feiern konnte, war wohl aus S04-Sicht die beste Nachricht des Tages. Keine Bewertung .

Alexander Nübel könnte ins Schalke-Tor zurückkehren

Denn was nach Schuberts groben Schnitzern, die zum 0:1 und 0:5 aus Sicht der Schalker führten, leicht unterging, ist, dass er sich auch mehrfach auszeichnen konnte. Kurz nach der Pause fischte er einen Volley-Kracher von Thiago aus dem Winkel, wenig später entschärfte der Keeper auch einen Freistoß David Alabas. Auf der Linie sind Schuberts Qualitäten unübersehbar. "Aber selbst mit seiner allerbesten Leistung hätte Bayern München heute gewonnen. Trotzdem geht das Leben weiter und ich wünsche ihm alles Gute", fasste Neuer zusammen.

Wie Schuberts Saison allerdings weitergeht, ist komplett offen. Nach abgelaufener Rotsperre ist die etatmäßige Nummer Eins Alexander Nübel in der kommenden Woche wieder spielberechtigt. Und trotz seines bevorstehenden Wechsels zum FC Bayern und dem damit verbundenen Unmut der Fans, wäre es wenig überraschend, wenn der 23-Jährige gegen Hertha BSC wieder zwischen den Pfosten steht. "Der Trainer wird sich seine Gedanken machen", sagte Lizenzspielerkoordinator Sascha Riether.

Mit Blick auf die kommende Spielzeit, in der Schubert wohl zum Stammtorwart befördert werden soll, wäre es zwar ein kluger Schachzug, dem U21-Nationaltorwart auch aktuell weiter das Vertrauen zu schenken. Trotzdem gilt in der Bundesliga das Leistungsprinzip und Saisonziele dürfen nicht durch Einzelschicksale gefährdet werden. Hält Wagner Nübel also weiterhin für den besseren Torwart in Königsblau, wird er ihn wohl trotz seiner Zukunftsentscheidung bis zum Saisonende einsetzen.

© getty

Schalke 04: Schubert-Degradierung wäre Gift

Von zahlreichen Anhängern bereits als Verräter betitelt, forderte Sportvorstand Schneider schon in der vergangenen Woche Rückendeckung für den Schlussmann. "Alexander Nübel hat nichts Unrechtes getan. Er erfüllt den Vertrag, den er und der Verein abgeschlossen haben. Er streikt oder klagt sich nicht aus dem Vertrag, alles ist legitim." Statt Pfiffen von den Rängen erwartet Schneider Anerkennung für die Leistungen des künftigen Münchners: "Ohne Alexander Nübel würde Schalke diese Saison vielleicht in der zweiten Liga spielen. Das sollten wir Schalker alle nicht vergessen."

Mit diesen Worten seines Vorgesetzten im Hinterkopf steckt David Wagner nun in einer echten Zwickmühle. Dass er Nübel nicht mehr komplett vertraut, machte der Coach deutlich, indem er ihn zu Beginn der Vorbereitung als Kapitän entmachtete. Dem Selbstvertrauen von Schubert würde eine erneute Degradierung zur Nummer Zwei allerdings einen gehörigen Knacks geben.

Wenn sich durch einen erneuten Wechsel zwischen dem Pfosten allerdings desolate Vorstellungen wie am Samstagabend in München vermeiden lassen, wäre es wahrscheinlich nicht die schlechteste Option, bis Saisonende auf Nübel zu bauen. Schubert hätte Zeit, die wohl turbulentesten Wochen seines bisherigen Fußballerlebens zu verarbeiten, um im Sommer erneut anzugreifen.