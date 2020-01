TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt im TV, Livestream und Liveticker: Bundesliga heute live

24/37

TSG Hoffenheim: MUNAS DABBUR. "Ich hatte eine harte Zeit in Sevilla mit wenig Einsatzzeiten", gab der Stürmer bei seiner Vorstellung in Hoffenheim an. Nur auf 443 Einsatzminuten kam Dabbur in Spanien, ist in der Rückrunde dennoch der TSG-Hoffnungsträger.