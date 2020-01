Bundesliga-Transfers: Diese Spieler wechselten im Winter beim FC Bayern, BVB, Leipzig, Schalke und Co.

Die Winterpause ist fast vorbei, am Wochenende wird wieder Bundesliga-Fußball gespielt. Doch wie sehen die Kader der 18 Teams aus? SPOX gibt einen Überblick über sämtliche Zu- und Abgänge.

Bundesliga-Transfers: Alle Zugänge von Dortmund, Leverkusen, Schalke und Co.

Insgesamt 19 Spieler haben die Kader in der Bundesliga verstärkt. Während der FC Bayern und RB Leipzig im Winter nicht zugeschlagen haben, begrüßt die TSG Hoffenheim die meisten Neulinge. Den teuersten Transfer hat der BVB getätigt. Das sind alle Neuzugänge im Überblick:

Borussia Dortmund:

Zugang Alter Pos Abgebender Verein Ablöse Erling Haaland 19 MS RB Salzburg 20,00 Mio. €

Bayer 04 Leverkusen:

Zugang Alter Pos Abgebender Verein Ablöse Exequiel Palacios 21 ZM River Plate 17,00 Mio. €

VfL Wolfsburg:

Zugang Alter Pos Abgebender Verein Ablöse Marin Pongracic 22 IV RB Salzburg 10,00 Mio. €

SV Werder Bremen:

Zugang Alter Pos Abgebender Verein Ablöse Kevin Vogt 28 IV TSG Hoffenheim Leihgebühr:

750 Tsd. € Felix Beijmo 21 RV Malmö FF Leih-Ende

31.12.2019

TSG 1899 Hoffenheim:

Zugang Alter Pos Abgebender Verein Ablöse Munas Dabbur 27 MS FC Sevilla 12,00 Mio. € Michael Esser 32 TW Hannover 96 ablösefrei Domen Gril 18 TW NK Bravo ? Felipe Pires 24 LA Fortaleza Leih-Ende

31.12.2019 Bruno Nazário 24 LA Athletico-PR Leih-Ende

31.12.2019

Fortuna Düsseldorf:

Zugang Alter Pos Abgebender Verein Ablöse Dawid Kownacki 22 MS Sampdoria 7,50 Mio. € Steven Skrzybski 27 RA FC Schalke 04 Leihgebühr:

200 Tsd. €

Hertha BSC:

Zugang Alter Pos Abgebender Verein Ablöse Santiago Ascacíbar 22 ZM VfB Stuttgart 10,00 Mio. €

FC Schalke 04:

Zugang Alter Pos Abgebender Verein Ablöse Michael Gregoritsch 25 HS FC Augsburg Leihgebühr:

500 Tsd. €

FC Augsburg:

Zugang Alter Pos Abgebender Verein Ablöse Eduard Löwen 22 ZM Hertha BSC Leihe

1. FC Köln:

Zugang Alter Pos Abgebender Verein Ablöse Mark Uth 28 MS FC Schalke 04 Leihe Elvis Rexhbecaj 22 ZM VfL Wolfsburg Leihe

SC Paderborn:

Zugang Alter Pos Abgebender Verein Ablöse Dennis Srbeny 25 MS Norwich City ?

BVB, Transfers: Haaland kommt, Weigl geht

Der BVB hat im Winter ordentlich zugeschlagen und für 20 Millionen Euro Erling Haaland von Red Bull Salzburg ins Ruhrgebiet geholt. Der 19-Jährige hat bei Dortmund bis 2024 unterschrieben und soll den Schwarz-Gelben in der Offensive weiterhelfen. Dort hat der Stürmer in der aktuellen Saison nämlich ziemlich abgeliefert: Acht Tore in sechs Partien der Champions League, 16 Tore in 14 Ligaspielen und vier Tore bei zwei Einsätzen im ÖFB-Cup.

Die 20 Millionen Euro hat sich Dortmund direkt wiedergeholt, Julian Weigl wird ab sofort nämlich bei Benfica Lissabon spielen. Der 24-Jährige hat beim BVB wenig Spielzeit gesehen und erhofft sich durch den Tapetenwechsel bessere Chancen auf einen Kaderplatz bei der EM 2020.

Bundesliga-Transfers: Alle Abgänge von Dortmund, Leipzig, Schalke und Co.

Natürlich sind nicht nur neue Spieler gekommen, einige haben ihre Vereine auch verlassen. Das sind alle Abgänge der Bundesliga:

Borussia Dortmund:

Abgang Alter Pos Aufnehmender Verein Ablöse Julian Weigl 24 DM Benfica 20,00 Mio. €

RB Leipzig:

Abgang Alter Pos Aufnehmender Verein Ablöse Diego Demme 28 DM SSC Neapel 12,00 Mio. € Marcelo Saracchi 21 LV Galatasaray Leihgebühr:

500 Tsd. €

Borussia Mönchengladbach:

Abgang Alter Pos Aufnehmender Verein Ablöse Jordan Beyer 19 RV Hamburger SV Leihe Julio Villalba 21 MS SCR Altach Leihe Andreas Poulsen 20 LV Austria Wien Leihe

VfL Wolfsburg:

Abgang Alter Pos Aufnehmender Verein Ablöse Elvis Rexhbecaj 22 ZM 1.FC Köln Leihe Lukas Nmecha 21 MS Man City U23 Leih-Ende

02.01.2020

Eintracht Frankfurt:

Abgang Alter Pos Aufnehmender Verein Ablöse Simon Falette 27 IV Fenerbahce Leihe Nicolai Müller 32 RA Western Sydney ?

TSG 1899 Hoffenheim:

Abgang Alter Pos Aufnehmender Verein Ablöse Kevin Vogt 28 IV Werder Bremen Leihgebühr:

750 Tsd. € Lukas Rupp 29 ZM Norwich City 500 Tsd. € Domen Gril 18 TW NK Bravo Leihe

Fortuna Düsseldorf:

Abgang Alter Pos Aufnehmender Verein Ablöse Davor Lovren 21 LA Slaven Belupo Leihe Dawid Kownacki 22 MS Sampdoria Leih-Ende

31.12.2019

Hertha BSC:

Abgang Alter Pos Aufnehmender Verein Ablöse Sidney Friede 21 ZM Wehen Wiesbaden ablösefrei Ondrej Duda 25 OM Norwich City Leihe Maurice Covic 21 RA Ascoli Leihe Eduard Löwen 22 ZM FC Augsburg Leihe

1. FSV Mainz 05:

Abgang Alter Pos Aufnehmender Verein Ablöse Aaron Seydel 23 MS Jahn Regensburg Leihe

SC Freiburg:

Abgang Alter Pos Aufnehmender Verein Ablöse Jérôme Gondorf 31 ZM Karlsruher SC Leihe Marco Terrazzino 28 LA Dynamo Dresden Leihe

FC Schalke 04:

Abgang Alter Pos Aufnehmender Verein Ablöse Steven Skrzybski 27 RA F. Düsseldorf Leihgebühr:

200 Tsd. € Fabian Reese 22 MS Holstein Kiel 100 Tsd. € Mark Uth 28 MS 1.FC Köln Leihe

FC Augsburg:

Abgang Alter Pos Aufnehmender Verein Ablöse Michael Gregoritsch 25 HS FC Schalke 04 Leihgebühr:

500 Tsd. € Caiuby 31 LA Vereinslos -

1. FC Köln:

Abgang Alter Pos Aufnehmender Verein Ablöse Louis Schaub 25 OM Hamburger SV Leihe Darko Churlinov 19 LA VfB Stuttgart ?

SC Paderborn 07:

Abgang Alter Pos Aufnehmender Verein Ablöse Khiry Shelton 26 MS Kansas ? Cauly 24 RM Ludogorets ?

1. FC Union Berlin:

Abgang Alter Pos Aufnehmender Verein Ablöse Nicolai Rapp 23 IV SV Darmstadt 98 Leihe

RB Leipzig, Transfers: Diego Demme geht zum SSC Neapel

Nach sechs Jahren im Trikot der Sachsen verabschiedete sich Diego Demme im Winter nach Italien. Ab sofort wird er für die SSC Neapel auflaufen, rund 12 Millionen Euro hat der Wechsel den Leipzigern in die Kassen gespült. Damit ist Demme der viertteuerste Abgang der Vereinsgeschichte.

Bei Napoli wird er laut Bild rund zwei Millionen Euro mehr verdienen als in Deutschland, nicht nur deshalb freut sich Demme auf die neue Aufgabe. In Italien zu spielen sei sein "absoluter Kindheits- und Lebenstraum", weshalb er zwei lachende Augen habe: "Das eine blickt auf eine tolle Zeit zurück, das andere freut sich wahnsinnig auf das was jetzt kommt."