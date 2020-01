Bayer Leverkusen gegen FC St. Gallen heute live im TV und Livestream

Bayer 04 Leverkusen bestreitet heute ein Freundschaftsspiel gegen den FC St. Gallen. Wann das Spiel stattfindet und wo Ihr die Partie der Werkself im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Kapitän Lars Bender findet die aufkommende Kritik an Kai Havertz überzogen. "Wo geht es denn immer nur nach oben? Kai hat zuvor doch 50 Spiele am Stück überragend gespielt. Jetzt gibt es ihn halt auch mal in Normalform. Er ist doch kein Roboter", stellte er im kicker klar.

Bayer Leverkusen gegen FC St. Gallen heute live

Die Partie zwischen den beiden Mannschaften findet am heutigen Freitag um 16 Uhr statt. Austragungsort ist das Stadion des La Manga Clubs in Spanien, wo beide Mannschaften ihr Trainingslager abhalten.

Zuvor absolvierte die Werkself schon ein Testspiel gegen den FC Utrecht

Bundesliga-Testspiel: Bayer Leverkusen gegen FC St. Gallen heute im TV und Livestream

Die Partie wird heute nicht im deutschen Fernsehen oder von einem Streamingdiensten übertragen.

Sowohl das Spiel gegen St. Gallen als auch die vorherige Partie gegen Utrecht wird vom vereinseigenen YouTube-Kanal der Leverkusener gezeigt. Die Berichterstattung hierfür beginnt mit dem Anpfiff des Spiels.

Bayer 04 Leverkusen: Die nächsten Spiele im Überblick

Bayer 04 Leverkusen startet mit drei Spielen, die die Werkself gewinnen muss. Am 5. Februar folgt dann die Pokal-Partie gegen den VfB Stuttgart.

Das sind die nächsten fünf Spiele im Überblick:

Datum Uhrzeit Gegner Wettbewerb 19. Januar 18 Uhr SC Paderborn (A) Bundesliga 26. Januar 18 Uhr Fortuna Düsseldorf (H) Bundesliga 1. Februar 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim (A) Bundesliga 5. Februar 18.30 Uhr VfB Stuttgart (H) DFB-Pokal 8. Februar 18.30 Uhr Borussia Dortmund (H) Bundesliga

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Rückrundenstart

Nach 17 Spielen hat Bayer 04 Leverkusen 28 Punkte auf dem Konto. Die Werkself liegt in unmittelbarer Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen, die die Leverkusener erreichen wollen.