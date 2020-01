RB Leipzig und Olympique Lyon beobachten wohl Robin Gosens

Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig und der französische Erstligist Olympique Lyon zeigen offenbar Interesse an Linksverteidiger Robin Gosens von Atalanta Bergamo. Die Gazzetta dello Sport meldet, Scouts der beiden Vereine hätten den Linksverteidiger am Samstagabend beim 7:0-Sieg gegen den FC Turin vor Ort beobachtet. Gosens traf dabei sehenswert per Direktabnahme zum zwischenzeitlichen 2:0.

Der 25-Jährige, der 2017 für 900.000 Euro Ablöse aus Almelo nach Bergamo wechselte, absolviert eine bärenstarke Saison. In 24 Pflichtspieleinsätze erzielte Gosens bereits acht Tore, vier weitere Treffer legte er direkt auf.

Die guten Leistungen haben nicht nur Leipzig und Lyon auf den Plan gerufen: Gemäß eines Berichts der Tuttosport lehnte der Champions-League-Achtelfinalist kürzlich ein 30-Millionen-Angebot des FC Chelsea für Gosens ab.

Der gebürtige Emmericher darf Atalanta angeblich nach dieser Saison trotz eines bis 2022 laufenden Vertrags für eine hohe Ablöse verlassen. In der vergangenen Woche verpflichtete Bergamo mit dem deutschen U20-Nationalspieler Lennart Czyborra von Heracles Almelo bereits einen potenziellen Nachfolger.