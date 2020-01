RB Leipzig, Spielplan: Testspiele von RBL in der Winterpause

Herbstmeister RB Leipzig ist eines von zwei Teams, das in der Winterpause kein Trainingslager im Ausland besucht. Wir verraten Euch, ob, und wenn ja, gegen wen, die Roten Bullen ein Testspiel vor dem Rückrundenauftakt bestreiten.

RB Leipzig überwintert zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte als Herbstmeister. Auch in den anderen beiden Wettbewerben ist das Team von Trainer Julian Nagelsmann noch verteten. Im DFB-Pokal kommt es zum Duell mit Eintracht Frankfurt, im Achtelfinale der Champions League treffen die Sachsen als Gruppensieger auf Tottenham Hotspur.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

RB Leipzig, Spielplan: Testspiele und Termine

Nur Leipzig und Tabellenschlusslicht SC Paderborn verbleiben über die Winterpause in Deutschland. Der Herbstmeister aus Sachsen steigt zudem als letztes Team der Bundesliga am 6. Januar ins Training ein.

Darüber hinaus planen die Roten Bullen lediglich ein Testspiel, um sich voll für die Rückrunde zu regenerieren. Dieses soll am 11. Januar auf dem Trainingsgelände stattfinden. Über den Gegner ist allerdings noch nichts bekannt.

Zudem will sich Leipzig besonders auf bestimmte Bereiche fokussieren. So will Julian Nagelsmann am Ballbesitz arbeiten. "Man merkte zuletzt, dass wir das lange nicht trainieren konnten. Und wenn man etwas nur in der Theorie bespricht und nicht praktisch umsetzt, wird es einfach schlechter", sagte der RB-Coach.

Terminplan von RB Leipzig:

Datum Programm/Wettbewerb Heim Auswärts 6. Januar Trainingsauftakt in Leipzig - - 11. Januar Testspiel RB Leipzig unbekannt 18. Januar Bundesliga RB Leipzig 1. FC Union Berlin 25. Januar Bundesliga Eintracht Frankfurt RB Leipzig 1. Februar Bundesliga RB Leipzig Borussia Mönchengladbach 4. Februar DFB-Pokal-Achtelfinale Eintracht Frankfurt RB Leipzig 9. Februar Bundesliga FC Bayern München RB Leipzig 15. Februar Bundesliga RB Leipzig SV Werder Bremen 19. Februar Champions-League-Achtelfinale Tottenham Hotspur RB Leipzig

RB Leipzig im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt

Nachdem sich RB Leipzig in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück überraschend schwer tat (3:2), brannten die Roten Bullen in der zweiten Runde ein Feuerwerk ab. Der VfL Wolfsburg kam im eigenen Stadion mit 1:6 unter die Räder.

Am 4. Februuar kämpft Leipzig dann mit Eintracht Frankfurt um den Einzug ins Viertelfinale - nur zehn Tage nach der Partie von Leipzig bei den Hessen in der Bundesliga. In der Hinrunde setzten sich die Sachsen knapp mit 2:1 gegen das Team von Adi Hütter durch, das in der Bundesliga nach einer ausbaufähigen Hinrunde nur auf Platz 13 steht.

RB Leipzig in der Champions League gegen Tottenham Hotspur

In der Königsklasse wurde Leipzig vor Olympique Lyon Gruppensieger und muss im Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur ran. Der Vorjahresfinalist und FCB-Gruppengegner spielt eine bisher durchwachsene Saison. So durchwachsen, dass Trainer Mauricio Pochettino bereits seinen Hut nehmen musste und Jose Mourinho das Amt übernahm.

Tiefpunkt der aktuellen Saison war die deutliche 2:7-Klatsche im eigenen Stadion gegen den FC Bayern München. Auch in der Liga hagelte es einige Niederlagen, von Konstanz kann weiterhin nicht die Rede sein - auch nicht unter dem erfahrenen Mourinho. Aktuell rangieren die Spurs in der Premier League auf Platz sechs. Zum ersten Champions-League-Platz, auf dem der FC Chelsea steht, fehlen derzeit sechs Zähler.

Das Hinspiel bei den Spurs steigt am 19. Februar, ehe Leipzig die Londoner am 10. März in der Red Bull Arena empfängt.

© getty

RB Leipzig: Tabellenführer der Bundesliga

Bundesliga-Tabelle nach der Hinrunde: