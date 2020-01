RB Leipzig: Spielplan und nächste Gegner

Tabellenführer in der Bundesliga, erstmals im Achtelfinale der Champions League und immer noch im DFB-Pokal vertreten - RB Leipzig spielt bisher die beste Saison der jungen Vereinsgeschichte. Wie der Spielplan der Roten Bullen aussieht und auf welche Gegner sie demnächst treffen, erfahrt Ihr hier.

RB Leipzig: Nächste Gegner und Spielplan

Durch die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt steht RB Leipzig in der Bundesliga nur noch einen Punkt vor dem FC Bayern und zwei vor Borussia Mönchengladbach. Umso entscheidender sind die direkten Duelle gegen die Münchner und die Fohlen, die in den nächsten Wochen anstehen.

Im Pokal bekommen es die Roten Bullen derweil mit Eintracht Frankfurt zu tun, ehe Jose Mourinho und die Tottenham Hotspur im Achtelfinale der Champions League warten.

Datum Uhrzeit Gegner Wettbewerb 1. Februar 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach (H) Bundesliga 4. Februar 20.45 Uhr Eintracht Frankfurt (A) DFB-Pokal 9. Februar 18 Uhr FC Bayern (A) Bundesliga 15. Februar 15.30 Uhr Werder Bremen (H) Bundesliga 19. Februar 21 Uhr Tottenham Hotspur (A) Champions League 22. Februar 18.30 Uhr FC Schalke 04 (A) Bundesliga 1. März 15.30 Uhr Bayern Leverkusen (H) Bundesliga 7. März 18.30 Uhr VfL Wolfsburg (A) Bundesliga 10. März 21 Uhr Tottenham Hotspur (H) Champions League

RB Leipzig live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Die Spiele der Leipziger werden von verschiedenen Plattformen live übertragen. Das Hinspiel in der Champions League gegen die Tottenham Hotspur könnt Ihr in Deutschland und Österreich live und exklusiv in voller Länge nur bei DAZN sehen. Neben der Partie von RB Leipzig zeigt der Streaming-Dienst viele weitere Spiele aus Champions League, Europa League, Serie A, MLS, Ligue 1, LaLiga sowie die Freitags-, frühen Sonntags- und Montagsspiele der Bundesliga.

Für 11,99 Euro im Monat könnt Ihr das gesamte DAZN-Angebot nutzen, wobei die ersten vier Wochen im Rahmen eines Probemonats kostenfrei sind und Ihr jederzeit monatlich kündigen könnt. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abzuschließen.

Die restlichen RB-Spiele sind ausnahmslos auf Sky zu sehen. Sky bietet neben der TV-Übertragung auch einen Livestream via Sky Go, der allerdings kostenpflichtig ist.

Darüber hinaus könnt Ihr alle oben genannten Partien im SPOX-LIVETICKER verfolgen.

Bundesliga: Die Tabelle im Überblick

Nach 19 Spieltagen grüßt RB Leipzig von der Tabellenspitze, allerdings sind die Verfolger den Sachsen dicht auf den Fersen.