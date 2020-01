Bundesliga, nächster Spieltag: Begegnungen, Termin, Übertragung

Die Bundesliga ist aus der Winterpause zurück und der erste Spieltag liegt schon hinter uns. Wann wir uns auf den nächsten freuen dürfen, welche Spiele stattfinden und was es sonst Wissenswertes gibt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bundesliga: Die Partien des 19. Spieltags im Überblick

Freitag, 24.01.2020:

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 20.30 Uhr Borussia Dortmund 1. FC Köln DAZN

Samstag, 25.01.2020:

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 15.30 Uhr SC Freiburg SC Paderborn Sky 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach FSV Mainz 05 Sky 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Hertha BSC Sky 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig Sky 15.30 Uhr Union Berlin FC Augsburg Sky 18.30 Uhr FC Bayern München FC Schalke 04 Sky

Sonntag, 26.01.2020

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 15.30 Uhr Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheeim Sky 18 Uhr Bayer Leverkusen Fortuna Düsseldorf Sky

Die Bundesliga live im TV und Livestream

Für alle Spiele am Samstag besitzt der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte. Diese können entweder im Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgt werden. Auch die 15.30-Uhr- bzw. 18.30-Uhr-Spiele am Sonntag laufen nur auf Sky.

Alle Montags- und Freitagspartien sowie die frühen Sonntags-Begegnungen (13.30 Uhr) werden hingegen beim Streamingdienst DAZN übertragen. Das "Netflix des Sports" zeigt neben der Bundesliga zudem weiteren europäischen und internationalen Spitzenfußball - etwa über 100 Spiele der UEFA Champions League, alle Partien der UEFA Europa League sowie das Beste aus Serie A, Primera Division und Ligue 1. Wer mit Fußball weniger anfangen kann, findet mit US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB, MLS), Tennis, Darts, Motorsport, Boxen, UFC, Hockey, Handball aber auch andere Spitzensport-Events im DAZN-Programm.

Die Bundesliga im SPOX-Liveticker

Wie gewohnt tickern wir bei SPOX für alle ohne Sky- und DAZN-Abos jedes Spiel der Bundesliga live mit. Wählen könnt Ihr zwischen allen Einzelspielen oder einer Samstags-Konferenz.

Bundesliga: Die Tabelle nach 18 von 34 Spieltagen