Mario Götze und eine Zukunft ohne den BVB: Zwei Bedingungen, eine Garantie

Mario Götze wird Borussia Dortmund aller Wahrscheinlichkeit nach im Sommer ablösefrei verlassen. Warum die damals dritte Rückholaktion des BVB unter Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nicht von Erfolg gekrönt war.

Bald ist es drei Jahre her, dass Hans-Joachim Watzke sagte: "Ich bin ganz sicher, dass noch einige Leute Abbitte bei Götze leisten müssen, wenn sie denn jemals die Größe haben." Der Geschäftsführer des BVB hatte deutschlandweit, aber vor allem natürlich rund Dortmund viel Staub aufgewirbelt, als er ein halbes Jahr zuvor im Sommer 2016 Mario Götze zurück zur Borussia holte.

Götze war nach Nuri Sahin und Shinji Kagawa der dritte Abtrünnige, der in Watzkes Amtszeit zur Borussia heimkehrte. Doch anders als bei seinen Vorgängern sorgte Götzes Wechsel zum FC Bayern München drei Jahre zuvor für einen sportlichen Urknall, von dem sich Borussia Dortmund in den Folgejahren nur schwer erholte.

Götze war so etwas wie das Herz eines Teams, das nach zwei Meisterschaften, einem Pokalsieg sowie dem Einzug ins Champions-League-Finale unter Trainer Jürgen Klopp die traditionelle Rangordnung im deutschen Fußball mächtig ins Wanken brachte. Der Abgang des damals so famos aufspielenden Götze erschütterte und erboste entsprechend auch die Gefolgschaft des BVB, an die Watzkes Appell im Januar 2017 genauso gerichtet war wie an kritische Experten, die Wunderdinge im Wochenrhythmus von Götze verlangten.

Borussia Dortmund: Alle BVB-Rückkehrer im Check © imago 1/31 Mario Götze überzeugte nach seiner Rückkehr zum BVB nur eine Rückrunde lang, im Sommer werden sich die Wege wohl trennen. Er ist nicht der erste Rückkehrer, der enttäuschte. Restlos überzeugen konnte nur einer - und der wurde zum Verräter. © imago 2/31 SIEGFRIED HELD: Einer der besten Fußballer in der Geschichte des BVB. Bildete nach seinem Wechsel 1965 von Offenbach nach Dortmund mit Lothar Emmerich eines der gefürchtetsten Angriffs-Duos ("Terrible Twins") der Liga. © imago 3/31 Erzielte beim Europacup-Sieg 1966 das 1:0 gegen Liverpool und assistierte beim 2:1. "Das war sicher der Höhepunkt meiner Karriere", sagte er später. 1971 verließ er den BVB, kehrte 1977 für drei Jahre im hohen Fußballer-Alter noch einmal zurück. © getty 4/31 Held war auch wegen seines fortgeschrittenen Alters nicht mehr der Torjäger, der er noch in seiner ersten Zeit beim BVB gewesen war. Zu seinen 41 Toren kamen nur noch drei Treffer für die Schwarz-Gelben hinzu. Dennoch hat er absoluten Legendenstatus. © imago 5/31 ERDAL KESER: Kam 1980 zum BVB. Machte besonders in seiner dritten Spielzeit mit 12 Toren in 38 Spielen auf sich aufmerksam. Wechselte nach vier Jahren in Dortmund auf Leihbasis zu Galatasaray und kehrte 1986 noch einmal für eine Spielzeit zurück. © getty 6/31 An seine besten Zeiten beim BVB kam er trotz seiner 5 Treffer in 26 Spielen nicht mehr ran. Nach zwei Jahren bei Sariyer kehrte er zu Galatasaray zurück und beendete dort 1995 seine Karriere. Heute ist er Leiter des Europa-Büros des türkischen Verbandes. © imago 7/31 JÜRGEN WEGMAN: Spielte erstmals von 1984 bis 1986 für den BVB und rettete Dortmund mit einem Last-Minute-Treffer gegen Fortuna Köln vor dem Abstieg. Wegmann ging anschließend als "Judas" verschrien zu Schalke 04 und zum FC Bayern. © imago 8/31 1989 kehrte er für 4 Jahre zum BVB zurück. Zwei Spielzeiten war er Stammspieler und überzeugte durchaus. In den letzten beiden Saisons stand er verletzungsbedingt nur jeweils einmal auf dem Platz. Der BVB verewigte ihn dennoch auf dem BVB Walk of Fame. © imago 9/31 ANDREAS MÖLLER: Kam 1987 nach dem Bruch mit Eintracht Frankfurt zum BVB und wurde dort zum Nationalspieler. Nach dem Pokalsieg 1989 versprach er den Fans zu bleiben, ging aber nach dem WM-Triumph 1990 zurück zur Eintracht. © getty 10/31 1993 gewann Möller in den Diensten von Juve den UEFA-Cup – im Finale gegen den BVB. Nach der WM 1994 kehrte er als Mischung aus Weltstar und Persona non grata zum BVB zurück und wurde unter Hitzfeld absoluter Leistungsträger. © getty 11/31 Als verehrter Schlüsselspieler gewann er zwei Meisterschaften und die CL. 2000 ernannte ihn das Vereinsmagazin zum „Borussen der Saison“ und schrieb: "Die Spielkultur bei Borussia Dortmund trägt seinen Namen." Die Rückholaktion war ein voller Erfolg. © getty 12/31 Doch Möllers Vertrag lief aus, der BVB zögerte mit einer Verlängerung wegen seines Alters (32) und der hohen Kosten. Es kam zu einem der spektakulärsten Bundesligatransfers: Möller wechselte völlig überrschend zu Schalke. Bis heute ein Transfer-Sakrileg. © getty 13/31 JÖRG HEINRICH: Kam erst mit 24 in die Bundesliga und sagte in der Winterpause 1995/96 den Bayern ab und ging zum BVB. "Arbeiter passen eben in den Ruhrpott", sagte er im Interview mit SPOX und sprach von einer "absolut richtigen Entscheidung". © getty 14/31 Heinrich wurde mit dem BVB Meister, 1997 Champions-League-Sieger und ganz nebenbei Nationalspieler. 1998 klopfte Florenz an und machte den Rechts- und Linksverteidiger zum mit Abstand teuersten deutschen Spieler (25 Mio. D-Mark). © getty 15/31 Nur zwei Jahre später kehrte er zurück. Der AC hatte sich finanziell brachial übernommen und beim BVB erinnerte sich der neue Trainer Matthias Sammer an Heinrichs Fähigkeiten, die er zumindest phasenweise zeigte. Er wurde 2002 erneut Meister. © getty 16/31 2003 folgte eine Formkrise und eine Knieverletzung. Der BVB sah von einer Vertragsverlängerung ab. Heinrich absolvierte 141 Spiele für Dortmund und machte dabei 18 Tore. © getty 17/31 NURI SAHIN: Ein echtes BVB-Urgestein. In Lüdenscheid geboren, ging er 2001 mit 12 Jahren zum BVB und gab als jüngster Profi der Geschichte sein BL-Debüt für Dortmund. Nach einer Leihe zu Feyenoord kehrte er 2008 zu Dortmund zurück… © getty 18/31 … und war überragender Mittelfeldregisseur beim Meistertitel 2011. Er unterschrieb von großen Träumen getrieben für sechs Jahre bei Real Madrid. © getty 19/31 Nach nur vier Liga-Spielen wurde er zu Liverpool verliehen und als er dort ebenfalls nicht Fuß fassen konnte, kehrte er im Januar 2013 zum BVB zurück. Zur prägende Figur von 2011 wurde er aber nicht mehr. © getty 20/31 Nach eineinhalb guten Spielzeiten prägten Verletzungen sein zweites Stelldichein beim BVB. Sahin machte zwischen 2014/15 und 2018/19 (Wechsel zu Werder Bremen) nur noch 55 Spiele in Schwarz-Gelb. © getty 21/31 SHINJI KAGAWA: Ebenso wie bei Sahin geriet seine zweite Hochzeit mit dem BVB zu einem Missverständnis. Kagawa kam 2010 für 350.000 Euro aus Japan und war auf Anhieb Leistungsträger und eine der großen Überraschungen in der Meistermannschaft von 2011. © getty 22/31 In 71 Spielen war Kagawa an 41 Toren direkt beteiligt. Das weckte Begehrlichkeiten bei Manchester United, wohin Kagawa 2012 für 16 Millionen Euro wechselte, aber dort nie glücklich wurde. © getty 23/31 Nach seiner Rückkehr machte Kagawa nur noch 64 Prozent aller möglichen Pflichtspiele (vorher 79 Prozent). Auch seine Torbeteiligungen gingen zurück. Unter Favre spielte Kagawa keine Rolle mehr und läuft mittlerweile für Real Saragossa auf. © getty 24/31 MARIO GÖTZE: Das "Jahrhunderttalent" sprühte nach seinem Sprung zu den BVB-Profis 2010 vor Spielwitz, Ideen und Torgefahr. "Er war einfach unglaublich", sagte Förderer Klopp: "Er ist der Beste, den ich je trainiert habe." © getty 25/31 Und doch brach Götze Klopp und den BVB-Fans im April 2013 das Herz. Denn da wurde der Wechsel des Musterschülers zum FC Bayern bekannt – kurz vor dem CL-Halbfinale des BVB gegen Real Madrid. Fan-Plakate wie "Judas" oder "Gotz€" folgten. © getty 26/31 Nach drei Jahren beim FCB, in denen Götze zwar statistisch gesehen gut spielte, aber nie richtig glücklich wurde, kehrte er als Persona non Grata zum BVB zurück. Eine schlimme Stoffwechsel-Erkrankung warf ihn zurück, die Leistungen stimmten nicht. © getty 27/31 Doch er kam zurück und zeigte in der Saison 2018/19 viele Facetten des "alten" Götze. 14 Torebeteiligungen in der Bundeliga machten Lust auf mehr, auch wenn der BVB die Meisterschaft trotz großem Vorsprung verpassen sollte. © getty 28/31 In der aktuellen Spielzeit konnte Götze jedoch nicht an diese Entwicklung anknüpfen und stand nur sechsmal in der Startelf. Nach bisher 214 Spielen für die Borussia werden sich die Wege im kommenden Sommer aller Voraussicht nach trennen. © getty 29/31 MATS HUMMELS: Durchlief sämtliche Jugendmannschaften beim FC Bayern, schaffte jedoch nicht den Durchbruch und wechselte nach 1,5-jähriger Leihe 2009 fest zum BVB. Dort gewann er zwei Meisterschaften und stand im CL-Finale. © getty 30/31 2016 folgte für 35 Millionen Euro die Rückkehr zum Heimatverein. In München absolvierte Hummels in drei Jahren 118 Spiele und gewann in jedem davon die Schale. Da er in der Saison 2018/19 nicht mehr mit seiner Rolle zufrieden war, ging es wieder zum BVB. © getty 31/31 Dort hat sich der mittlerweile 31-Jährige in einer bisher schwierigen Saison zu einer der wenigen Konstanten entwickelt und ist absoluter Stammspieler - und könnte nach Möller der zweite Rückkehrer werden, der voll einschlägt.

Götze seit BVB-Rückkehr: 72 Startelfeinsätze, 31 Scorerpunkte

Heute lässt sich sagen: Recht hatte schließlich niemand so wirklich. Schlichtweg auch deshalb, weil die Erwartungen an Götze schon früh in seiner Karriere und erst Recht nach dem Siegtor im WM-Finale 2014 derart in die Höhe schnellten, dass sie einer vorsätzlichen Utopie gleichkamen. Wer dagegen nüchternen Realismus walten lässt, stellt fest, dass auch die damals dritte Rückholaktion des BVB unter Watzke nicht von dem Erfolg gekrönt war, den sich beide Seiten von der Wiedervereinigung erhofften.

Dafür nun den einen Schuldigen auszumachen, wäre zu einfach, ja gar populistisch. Wie immer sind die Gründe, erst recht über einen im Fußball als Ewigkeit angesehenen Zeitraum von mehr als drei Jahren, vielschichtig. Blickt man auf den gesamten Zeitraum zurück, kam Götze in Dortmund seit 2016 auf 98 von 166 möglichen Pflichtspielen, 72 Mal davon stand er in der Startelf. Ihm gelangen 14 Tore sowie 17 Vorlagen. Durchschnittlich war Götze also in fast jedem dritten Spiel an einem Treffer beteiligt.

Auf der anderen Seite der Wahrheit stehen eine lange Zeit unerkannte Stoffwechselerkrankung, die ihn beinahe die gesamte Saison 2016/17 kostete und der Fakt, dass keiner der vier Trainer seiner zweiten BVB-Periode (Thomas Tuchel, Peter Bosz, Peter Stöger, Lucien Favre) dauerhaft auf Götze baute. Das hatte freilich mit seinen Leistungen zu tun. Denn die Chancen, die der immer mehr zum Mitläufer degradierte Götze jeweils bekam, konnte er nie so eindrücklich nutzen, um sich wirklich unverzichtbar zu machen.

Klar ist: Götze ist kein falscher Neuner

Die entscheidende Frage dabei: Warum war ihm das nicht möglich? Einerseits fehlte dem heute 27-Jährige ein gesunder Rhythmus, der sich aufgrund von immer wiederkehrenden, kleineren Blessuren genauso nicht einstellen konnte wie aufgrund der ständigen Pendelei zwischen Bank und Spielfeld. Götzes größtes Problem ist und bleibt allerdings, zu selten auf seiner Idealposition eingesetzt worden zu sein.

Zwar startete der 63-malige Nationalspieler unter Klopp einst als Außenbahnspieler durch, doch Götze ist dank seiner weiterhin herausragenden Technik und strategischen Fähigkeiten vor allem einer für das Zentrumsspiel und die kleinräumigen Aktionen rund um den Strafraum. Seine Spielintelligenz beeindruckte durchgehend und blitzte auch bei seinen Kurzeinsätzen regelmäßig auf, so dass es bei der Definition seiner idealen Rolle keiner Festlegung bedarf, ob Götze ausschließlich zentral agiert, durch die Halbräume gleitet oder sich für Kombinationen auf den Flügel fallen lässt.

Klar ist lediglich, dass Götze nicht der falsche Neuner ist, den er in den letzten Jahren häufig geben sollte. Dass Götze dort eingesetzt wurde und theoretisch auch spielen kann, ist zwar seinem Profil als Spieler geschuldet. Vielmehr jedoch dem Umstand, dass seinen Teams meist eine echte, durchschlagskräftige Neun fehlte, die durchgehend fit oder in der Lage war, regelmäßig auf hohem Niveau abzuliefern.

Götze will Spielzeit garantiert bekommen

Götze fehlen für die Position in der Spitze in erster Linie die Eigenschaften, die es dafür seit jeher braucht: Physis und Tempo, Durchschlagskraft und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Zwar interpretierte er die Rolle meist mit fluiden Positionswechsel und dem Ausweichen auf die Flügel. Dies erhöhte seinen Einfluss auf das Spiel langfristig aber auch nicht.

"Ich werde schauen, wie sich die Situation über die Saison hinweg entwickelt, welche Rolle ich spiele, in welcher Rolle mich Klub und Trainer sehen", sagte Götze Ende Juli. Noch ein Jahr zuvor war Watzke davon überzeugt, "dass Favre jetzt versuchen wird, ihm massiv zu helfen". Seit über einem Jahr befindet sich Götze mit dem BVB in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung zu geringeren Bezügen. Nach den jüngsten Medienberichten wird die Trennung stehen, was längst keine Überraschung mehr ist.

Das Scheitern der Verhandlungen fußt dabei weniger auf dem finanziellen Aspekt. Götze will vorrangig kontinuierliche Spielzeit garantiert bekommen und in allen Wettbewerben um Titel mitspielen können. Ersteres dürfte in Dortmunds Kader selbst unter einem neuen Trainer schwierig werden, Letzteres würde gegen das gerüchteweise interessierte Hertha BSC sprechen.

Götze-Zukunft ohne BVB: Zwei Bedingungen, eine Garantie

Doch neben diesen branchenüblichen Forderungen sind es besonders zwei Bedingungen, die für Götze bei einem Wechsel vordringlich sein sollten. Er benötigt einen Trainer, der ihn als Stammspieler braucht, unabdingbar auf ihn setzt und gegenüber seinen Spielern womöglich auch eine gewisse menschliche Wärme ausstrahlt. Vor allem jedoch: der ihn auf einer Mittelfeldposition im Zentrum einsetzt.

Dieser Trainer beziehungsweise ein möglicher neuer Verein müssen wie Götze selbst jedoch wissen, dass es eine Garantie gibt, die die Sache wohl für immer erschweren wird. Ganz egal, wo Mario Götze künftig spielen wird, er dürfte als der am kontroversesten diskutierte Fußballer Deutschlands auch weiterhin mit zu hohen Erwartungen überfrachtet werden.

Götze: Einsatzzeiten bei den BVB-Trainern seit seiner Rückkehr