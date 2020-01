Fortuna Düsseldorf gegen FC Basel: Testspiel heute live im TV und Livestream

In einem Testspiel vor dem Rückrundenstart trifft Bundesligist Fortuna Düsseldorf heute auf den schweizerischen Spitzenklub FC Basel. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Fortuna hält sich vom 4. bis zum 11. Januar zu ihrem Wintertrainingslager im spanischen Marbella auf. Nach einem 1:1-Unentschieden gegen Twente Enschede wartet nun das Spiel gegen Basel.

Fortuna Düsseldorf gegen FC Basel: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Testspiel der Düsseldorfer Fortuna gegen den FC Basel findet am heutigen Freitag (10. Janauar) um 16 Uhr statt.

Spielstätte ist das Marbella Football Center an der Costa del Sol, wo auch der FC Basel sein Trainingslager absolviert.

Fortuna vs. Basel: Testspiel heute live im TV und Livestream

Zum Testspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Basel wird leider weder eine Übertragung im TV noch im Livestream angeboten. Die Partie wird nur vom vereinseigenen YouTube-Kanal von Fortuna Düsseldorf übertragen.

Ihr könnt auch mithilfe der Social-Media-Auftritte der beiden Vereine auf dem Laufenden bleiben.

Fortuna Düsseldorf: Die kommenden Spiele im Überblick

Am 4. Februar kämpft F95 in Kaiserslautern um den Einzug ins Pokal-Viertelfinale. In den Runden eins und zwei setzte sich die Fortuna in Villingen und gegen Aue durch.

Termin Wettbewerb Heim Auswärts 18. Januar, 15.30 Uhr Bundesliga Fortuna Düsseldorf Werder Bremen 26. Januar, 18 Uhr Bundesliga Bayer Leverkusen Fortuna Düsseldorf 1. Februar, 15.30 Uhr Bundesliga Fortuna Düsseldorf Eintracht Frankfurt 4. Februar, 18.30 Uhr DFB-Pokal 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 8. Februar, 15.30 Uhr Bundesliga VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf

Zuschauer-Ranking der Bundesliga-Hinrunde: BVB durchbricht Schallmauer - Fortuna überrascht © getty 1/19 Die Hinrunde der Bundesliga ist Geschichte, Herbstmeister wurde RB Leipzig. Ein absoluter Publikumsmagnet sind die Roten Bullen aber noch nicht. Der BVB durchbricht hingegen zum zweiten Mal nach 2015 eine Schallmauer, ein Kellerkind überrascht. © getty 2/19 PLATZ 18: SC PADERBORN - Zuschauerschnitt: 14.349 (129.146 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 3/19 PLATZ 17: UNION BERLIN - Zuschauerschnitt: 21.894 (197.051 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 4/19 PLATZ 16: SC FREIBURG - Zuschauerschnitt: 23.950 (191.600 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 5/19 PLATZ 15: VfL WOLFSBURG - Zuschauerschnitt: 24.440 (219.966 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 6/19 PLATZ 14: TSG 1899 HOFFENHEIM - Zuschauerschnitt: 26.824 (241.419 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 7/19 PLATZ 13: FSV MAINZ 05 - Zuschauerschnitt: 27.811 (222.488 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 8/19 PLATZ 12: BAYER LEVERKUSEN - Zuschauerschnitt: 27.848 (250.633 Zuschauer in 9 Heimspielen). © imago images 9/19 PLATZ 11: FC AUGSBURG - Zuschauerschnitt: 28.537 (228.296 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 10/19 PLATZ 10: RB LEIPZIG - Zuschauerschnitt: 40.362 (322.897 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 11/19 PLATZ 9: WERDER BREMEN - Zuschauerschnitt: 40.604 (324.828 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 12/19 PLATZ 8: FORTUNA DÜSSELDORF - Zuschauerschnitt: 43.279 (346.232 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 13/19 PLATZ 7: HERTHA BSC - Zuschauerschnitt: 47.337 (378.703 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 14/19 PLATZ 6: 1. FC KÖLN - Zuschauerschnitt: 49.687 (397.500 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 15/19 PLATZ 5: EINTRACHT FRANKFURT - Zuschauerschnitt: 50.700 (456.300 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 16/19 PLATZ 4: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Zuschauerschnitt: 51.103 (459.932 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 17/19 PLATZ 3: FC SCHALKE 04 - Zuschauerschnitt: 61.148 (550.333 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 18/19 PLATZ 2: FC BAYERN MÜNCHEN - Zuschauerschnitt: 75.000 (675.000 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 19/19 PLATZ 1: BORUSSIA DORTMUND - Zuschauerschnitt: 81.073 (648.590 Zuschauer in 8 Heimspielen). Nur 2015/16 war der Zuschauerschnitt noch höher: 81.226 Zuschauer pro Spiel.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Rückrundenauftakt

Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres steht für die Fortuna direkt viel auf dem Spiel: Mit einer Niederlage gegen Werder Bremen könnte Düsseldorf auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.