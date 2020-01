FC Schalke 04: Transfers und Neuzugänge im Winter

Schalke 04 hat sich während des Winter-Transfersfenster bereits zweimal verstärkt. Wen die Königsblauen verpflichteten und wen S04 abgaben, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Schalke 04: Zugänge im Winter

Schalke 04 hat sich mit Michael Gregoritsch und Jean-Clair Todibo verstärkt. Gregoritsch wechselte auf Leihbasis vom FC Augsburg nach Gelsenkirchen. Die Leihgebühr soll rund 500.000 Euro betragen, eine Kaufoption gibt es Medienberichten zufolge nicht.

Grund für den Wechsel war unter anderem Gregoritschs Unzufriedenheit ob seiner Spielzeiten, wie Stefan Reuter vom FCA mitteilte: "Da ein konkretes Angebot von Schalke 04 vorliegt, in dem wir eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sehen, haben wir uns entschlossen, ihn bis Saisonende zu verleihen."

Todibo kam ebenfalls per Leihbasis zu den Königsblauen. Die Leihgebühr soll 1,5 Millionen Euro betragen. Beim Innenverteidiger vom FC Barcelona sicherte sich S04 eine Kaufoption. Die soll laut Medienberichten zufolge 25 Millionen Euro betragen. Sollten sich die Schalker für einen Kauf entscheiden, verfügen die Katalanen über eine Rückkaufoption in Höhe von 50 Millionen Euro, die noch um weitere zehn Millionen Euro anwachsen kann. Diese Details gab Barcelona bekannt.

"Wir haben ja im Trainingslager in Spanien gesagt, dass wir personell nur noch einmal aktiv werden, wenn sich etwas für uns auftut, das uns weiterbringt", sagte Schalkes Trainer David Wagner, der in Todibo einen der "besten jungen Innenverteidiger" sieht, "die es derzeit in Europa gibt".

Schalke 04: Abgänge im Winter

Die Königsblauen verstärkten aber nicht nur den Kader, sondern gaben auch Spieler ab. So verlieh S04 Mark Uth an den 1. FC Köln. Steven Skrzybski verließ Gelsenkirchen ebenfalls an einen Bundesligisten. Der Angreifer spielt bis Saisonende für Fortuna Düsseldorf.

Außerdem gab Schalke 04 einen weiteren Angreifer ab: Fabian Reese wechselte für rund 100.000 Euro zu Holstein Kiel.

Schalke 04: Die nächsten Gegner im Überblick

Der FC Schalke empfängt als Nächstes Rekordmeister Bayern München zum Topspiel des 19. Spieltags der Bundesliga. S04 ist zusätzlich noch im DFB-Pokal vertreten.

Datum Uhrzeit Wettbewerb Heim Auswärts 25.01.20 18.30 Uhr Bundesliga Bayern München Schalke 04 31.01.20 20.30 Uhr Bundesliga Hertha BSC Schalke 04 04.02.20 20.45 Uhr DFB-Pokal Schalke 04 Hertha BSC 08.02.20 15.30 Uhr Bundesliga Schalke 04 SC Paderborn 07 16.02.20 18 Uhr Bundesliga Mainz 05 Schalke 04 22.02.20 18.30 Uhr Bundesliga Schalke 04 RB Leipzig 29.02.20 18.30 Uhr Bundesliga 1. FC Köln Schalke 04

Die Tabelle der Bundesliga

Nach der enttäuschenden Saison 2018/2019 hat sich Schalke 04 unter Trainer David Wagner gefangen und belegt nach 18 Spieltagen den fünften Rang. Die Königsblauen sind dabei sogar punktgleich mit dem Erzrivalen aus Dortmund.