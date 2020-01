FC Schalke 04, Spielplan: Testspiele von S04 in der Winterpause

Der FC Schalke 04 befindet sich bereits in die Vorbereitung für die Rückrunde in Spanien. SPOX zeigt Euch, welche Testspiele die Königsblauen in der Winterpause bestreiten. Außerdem liefern wir weitere Informationen zum Trainingslager.

Nach der schwachen vergangenen Saison spielte Schalke 04 eine starke Hinrunde unter Trainer David Wagner. Königsblau startet mit 30 Zählern punktgleich mit Rivale Borussia Dortmund in die Rückrunde. Zudem ist S04 noch im DFB-Pokal vertreten. Im Achtelfinale geht es gegen Hertha BSC.

FC Schalke 04, Spielplan: Testspiele in der Winterpause

Seit dem 3. Januar hat Schalke 04 seine Zelte im südspanischen Fuente Alamo aufgeschlagen. Im Trainingslager, das bis zum 9. Januar geht, bestreiten die Königsblauen ein Testspiel am 7. Januar gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden um 17 Uhr. Drei Tage später gastiert Schalke, also ein Tag nach der Abreise aus Spanien, dann beim Hamburger SV im Volksparkstadion (18 Uhr).

Schalke wird die Rückrunde der Bundesliga am Freitag (17. Januar) im eigenen Stadion gegen Borussia Mönchengladbach eröffnen, ehe es am 19. Spieltag zum Duell mit dem FC Bayern München kommt.

Der Terminplan von Schalke für die nächsten Wochen:

Datum Programm Gegner 3. bis 9. Januar Trainingslager in Fuente Alamo - 7. Januar (17 Uhr) Testspiel VV St. Truiden 10. Januar (18 Uhr) Testspiel im Volksparkstadion in Hamburg Hamburger SV 17. Januar (20.30 Uhr) 18. Spieltag Bundesliga Borussia Mönchengladbach (H) 25. Januar (18.30 Uhr) 19. Spieltag Bundesliga FC Bayern München (A) 31. Januar (20.30 Uhr) 20. Spieltag Bundesliga Hertha BSC (A) 4. Februar (20.45 Uhr) Achtelfinale DFB-Pokal Hertha BSC (H)

FC Schalke 04: Testspiele gegen St. Truiden und HSV live sehen

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Testspiele des FC Schalke 04 in der Winterpause nach aktuellem Stand nicht sehen. Stattdessen schafft DAZN, zumindest für die Partie gegen VV St. Truiden, Abhilfe. Der Streaminganbieter zeigt am 7. Januar gleich mehrere Bundesliga-Testspiele live. So auch die Partie von Borussia Dortmund gegen Standard Lüttich und Borussia Mönchengladbach gegen Almelo.

Die Partie gegen den HSV wird voraussichtlich auf dem Youtube-Kanal des FC Schalke 04 kostenfrei ausgestrahlt.

FC Schalke 04: Transfers im Winter

Der FC Schalke 04 war im aktuellen Transferfenster bereits sehr aktiv. Steven Skrzybski wurde an Fortuna Düsseldorf, das zudem eine Kaufoption für den Stürmer hat, ausgeliehen. Mit Mark Uth ist ein weiterer Stürmer per Leihe abgegeben worden. Der 28-Jährige kehrte zum 1. FC Köln, für den er bereits in der Jugend spielte, zurück. Außerdem ist Talent Fabian Reese an Holstein Kiel verkauft worden.

Darüber hinaus wird Stammkeeper Alexander Nübel nach Ablauf der Spielzeit zum FC Bayern München wechseln. Der junge Keeper kommt ablösefrei an die Isar.

Doch auch neue Gesichter laufen künftig für Königsblau auf. Michael Gregoritsch ist vom FC Augsburg per Leihe bis zum Saisonende in Gelsenkirchen im Einsatz.

