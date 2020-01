FC Schalke 04, News und Gerüchte: Peter Neururer greift Berater von Alexander Nübel an

Peter Neururer hat den Berater von Alexander Nübel für dessen Wechsel zum FC Bayern scharf kritisiert. Außerdem gibt es Neues zur bevorstehenden Verpflichtung von Jean-Clair Todibo. Zwei Schalker stehen wohl auf der DFB-Liste für die Olympischen Spiele.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 gibt es hier.

FC Schalke 04: Peter Neururer greift Berater von Alexander Nübel an

Der Wechsel von Alexander Nübel im kommenden Sommer von Schalke 04 zum FC Bayern schlägt weiter hohe Wellen: Nachdem unter anderem Bundestrainer Joachim Löw seine Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Transfers in Frage äußerte ("Ich weiß nicht, ob das nützlich ist"), übte nun Ex-Trainer Peter Neururer massive Kritik. Diese richtete sich primär an Nübel-Berater Stefan Backs.

Während Neururer den Wechsel aus finanzieller Sicht nachvollziehen könne, sei Nübel "sportlich der am schlechtesten beratene Spieler Deutschlands", wie er im WDR-Podcast "Einfach Fußball" sagte. Beim FC Bayern droht dem 23-Jährigen hinter Deutschlands Nummer eins Manuel Neuer auf absehbare Zeit die Bankrolle, zumal dieser klargestellt hat, keine Einsätze an den Neuzugang abtreten zu wollen ("Ich bin kein Statist, sondern Protagonist und möchte immer spielen.").

Laut Neuer gehöre Nübel "vielleicht irgendwann die Zukunft. Aber für mich spielt das keine Rolle, dass er zum FC Bayern kommt." Auch Neururer ist sich sicher, dass der gebürtige Paderborner "so lange auf der Bank sitzen wird, wie Neuer Lust hat zu kicken".

Nübels Berater wiederum stellte dem SID gegenüber klar, dass es "jedem klar sein dürfte, dass Bayern München auch dazu ein schlüssiges Konzept vorgelegt hat, sonst hätte Alex nicht zugesagt".

Neuers Vertrag beim FCB läuft bis 2021, Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat zeitnah eine Vertragsverlängerung mit seinem Kapitän angekündigt.

FC Schalke 04 erhält wohl Kaufoption für Todibo

Die Leihe von Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona nach Schalke ist so gut wie perfekt. Jetzt berichtet Sky, dass sich die Königsblauen für das Innenverteidiger-Talent auch eine Kaufoption sichern konnten.

Barca erhält jedoch eine Rückkaufoption für den 20-jährigen Franzosen, der erst im Januar 2019 vom FC Toulouse nach Katalonien kam und in der laufenden Saison nur 167 Minuten für die Blaugrana auf dem Rasen stand.

Am Sonntagabend landete Todibo in Düsseldorf und absolvierte einen Tag später laut Bild auch erfolgreich seinen Medizincheck. Eine Vollzugsmeldung der Vereine steht noch aus. Aufgrund der langfristigen Ausfälle von Benjamin Stambouli und Salif Sane stehen mit Ozan Kabak und Matija Nastasic aktuell nur zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung.

Jean-Clair Todibo: Seine Statistiken für Barcelona und Toulouse

Verein Spiele Tore Vorlagen Minuten FC Barcelona 5 - - 325 FC Toulouse 10 1 1 836

Das DFB-Team bei Olympia 2020: Diese Spieler sind Kandidaten für den Kader von Deutschland © getty 1/48 Deutschland wird im kommenden Sommer am olympischen Fußballturnier in Tokio teilnehmen. Welche Spieler kommen für den Kader in Frage? Zugelassen sind U23-Spieler - sowie drei ältere Akteure. © getty 2/48 20 Spieler dürfen mit, drei davon sind Torhüter. Als U23-Spieler gelten Spieler, die nach dem 1. Januar 1997 geboren wurden. Es gibt jede Menge Spekulationen, welche drei älteren Spieler mit nach Tokio dürfen. Diese Kandidaten haben wohl Chancen. © getty 3/48 Sandro Wagner (Tianjin Teda) © getty 4/48 Thomas Müller (FC Bayern München) © getty 5/48 Jerome Boateng (FC Bayern München) © getty 6/48 Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen) © getty 7/48 Mitchell Weiser (Bayer 04 Leverkusen) © getty 8/48 Mats Hummels (Borussia Dortmund) © getty 9/48 Sami Khedira (Juventus Turin) © getty 10/48 Emre Can (Juventus Turin) © getty 11/48 Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) © getty 12/48 2017 gewann Kuntz mit der U21 die Europameisterschaft. Gut möglich, dass er als Belohnung auch drei Spieler aus dem EM-Kader von 2017 nominiert. Die Kandidaten. © getty 13/48 Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) © getty 14/48 Davie Selke (Hertha BSC) © getty 15/48 Maximilian Eggestein (Werder Bremen) © getty 16/48 Nadiem Amiri (Bayer 04 Leverkusen) © getty 17/48 Niklas Stark (Hertha BSC) © getty 18/48 Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain) © getty 19/48 Serge Gnabry (FC Bayern München) © getty 20/48 2019 schaffte es Kuntz bis ins EM-Finale. Gegen Spanien musste sich die DFB-Auswahl mit 1:2 den Spaniern geschlagen geben. Bei der EM 2019 waren einige Spieler aus dem Jahrgang 1996 (nicht mehr U23) dabei. Diese vier gelten als Kandidaten für Olympia. © getty 21/48 Alexander Nübel (FC Schalke 04) © getty 22/48 Robin Koch (SC Freiburg) © getty 23/48 Lukas Klostermann (RB Leipzig) © getty 24/48 Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen) © getty 25/48 Die folgenden 12 Kandidaten des Jahrgang 1997 dürfen sich wohl die größten Hoffnungen auf eine Olympia-Teilnahme machen. Einige von ihnen hatten durch ihren Einsatz bei der U21-EM 2019 erheblichen Anteil an der Qualifikation. © getty 26/48 Suat Serdar (FC Schalke 04) © getty 27/48 Luca Waldschmidt (SC Freiburg) © getty 28/48 Florian Müller (1. FSV Mainz 05) © getty 29/48 Benjamin Henrichs (AS Monaco) © getty 30/48 Kevin Schlotterbeck (Union Berlin) © getty 31/48 Eduard Löwen (Hertha BSC) © getty 32/48 Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC) © getty 33/48 Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) © getty 34/48 Marco Richter (FC Augsburg) © getty 35/48 Cedric Teuchert (Hannover 96) © getty 36/48 Jordan Torunarigha (Hertha BSC) © getty 37/48 Felix Uduokhai (FC Augsburg) © getty 38/48 Dann wäre da noch die aktuelle U21. In den fünf Begegnungen seit dem Umbruch im Sommer hat DFB-Coach Stefan Kuntz 26 Akteure der Jahrgänge 1998 und jünger eingesetzt. Diese 10 Spieler haben wohl die besten Chancen. © getty 39/48 Markus Schubert (FC Schalke 04) © getty 40/48 Ridle Baku (FSV Mainz 05) © getty 41/48 Luca Kilian (SC Paderborn) © getty 42/48 Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) © getty 43/48 Adrian Fein (Hamburger SV) © getty 44/48 Dennis Geiger (TSG Hoffenheim) © getty 45/48 Robin Hack (1. FC Nürnberg) © getty 46/48 Johannes Eggestein (Werder Bremen) © getty 47/48 Lukas Nmecha (FC Middlesbrough) © getty 48/48 Arne Maier (Hertha BSC)

Olympia 2020: Zwei Spieler von Schalke 04 auf DFB-Liste?

DFB-U21-Trainer Stefan Kuntz muss bis Mittwoch seine Spielerliste für Olympia 2020 an die Nationale Anti-Doping-Agentur melden und wird wohl auch Suat Serdar und Markus Schubert von Schalke 04 berücksichtigen. Dies berichtet die Sport Bild.

Der Kader für das Turnier in Tokio wird aus Spielern bestehen, die nach dem 1. Januar 1997 geboren sind. Zudem dürfen auch drei ältere Spieler nominiert werden.

Schubert gehörte zum deutschen U21-Team, das im vergangenen Sommer Silber bei der U21-Europameisterschaft gewann. Damals hütete jedoch Alexander Nübel den deutschen Kasten. Serdar debütierte am 9. Oktober 2019 im Testspiel gegen Argentinien für die A-Nationalmannschaft und ist auch ein Kandidat für den EM-Kader von Joachim Löw.