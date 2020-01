Nach der Winterpause geht es für den FC Bayern gleich richtig zur Sache. Nach dem Rückrundenauftakt gegen Hertha BSC warten unter anderem FC Schalke 04, Mainz 05, RB Leipzig und die TSG 1899 Hoffenheim im DFB-Pokal-Achtelfinale.

Bevor es für den FC Bayern München endgültig in die heiße Saisonphase mit dem Champions-League-Achtelfinale geht, stehen für den deutschen Rekordmeister zum Rückrundenauftakt zunächst vier Partien in der Bundesliga und das DFB-Pokal-Achtelfinale an.

FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Gegner

Zum Rückrundenauftakt reist der FC Bayern zur Hertha ins altehrwürdige Berliner Olympia Stadion. In Berlin treffen die Münchner unter anderem auf ihren ehemaligen Trainer Jürgen Klinsmann, der seit Ende November die Geschicke des Vereins leitet. Eine Woche später empfängt der FCB den Tabellenfünften, FC Schalke 04. Die kommenden Spiele im Überblick:

Datum Wettbewerb Heim Auswärts 19. Januar Bundesliga Hertha BSC FC Bayern München 25. Januar Bundesliga FC Bayern München FC Schalke 04 1. Februar Bundesliga 1. FSV Mainz 05 FC Bayern München 5. Februar DFB-Pokal-Achtelfinale FC Bayern München TSG 1899 Hoffenheim 9. Februar Bundesliga FC Bayern München RB Leipzig

FC Bayern live im TV und Livestream

Das Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim im DFB-Pokal-Achtelfinale gibt es zudem kostenlos im Free-TV in der ARD zu sehen. Der Öffentlich-Rechtliche bietet außerdem einen kostenfreien Livestream auf der Homepage an. Hier geht's zum Stream.

FC Bayern im SPOX-Liveticker

FC Bayern als Verfolger: Die Bundesligatabelle nach dem 17. Spieltag

Vier Punkte beträgt der Rückstand des FC Bayern München auf den Tabellenführer RB Leipzig. Ob die Münchner eine ähnlich starke Rückrunde wie in der vergangenen Saison, in der sie einen Sechs-Punkte-Rückstand auf Borussia Dortmund egalisierten, spielen können, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.