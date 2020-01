Eintracht Frankfurt, Spielplan: Nächste Spiele und Gegner der SGE

Seit dem 5:1-Sieg über den FC Bayern lief bei Eintracht Frankfurt in der Hinrunde nicht mehr viel zusammen. Nach der Winterpause hofft das Team von Adi Hütter, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Auf wen die SGE dabei zunächst trifft, erfahrt Ihr hier.

Sieben Spiele absolvierte Frankfurt nach der Partie gegen den FC Bayern in der Bundesliga, kein einziges Mal verließ die Eintracht den Platz als Gewinner. Sechs Niederlagen hagelte es sogar. Nach der Winterpause soll der Trend umgekehrt werden.

Eintracht Frankfurt: Die nächsten Spiele und Gegner in der Rückrunde

Die ersten beiden Spiele der Rückrunde haben es durchaus in sich. Nach dem Auftakt bei der TSG Hoffenheim in Sinsheim empfangen die Frankfurter den Herbstmeister aus Leipzig in der Commerzbank Arena. Die kommenden Spiele im Überblick:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner Ort 18. Januar 15.30 Uhr Bundesliga TSG Hoffenheim PreZero Arena 25. Januar 15.30 Uhr Bundesliga RB Leipzig Commerzbank-Arena 1. Februar 15.30 Uhr Bundesliga Fortuna Düsseldorf Merkur Spiel-Arena 4. Februar 18.30 Uhr DFB-Pokal RB Leipzig Commerzbank-Arena 7. Februar 20.30 Uhr Bundesliga FC Augsburg Commerzbank-Arena

Eintracht Frankfurt live im TV und Livestream

Eintracht Frankfurt im SPOX-Liveticker

Bundesliga: Tabelle vor der Rückrunde

Nach dem schwachen Endspurt in der Bundesliga-Hinrunde belegt die SGE zur Winterpause nur den 13. Platz - 18 Punkte aus den ersten 17 Spielen sprechen dabei eine deutliche Sprache. Der Rückstand auf die Europapokalplätze beträgt zehn Zähler.

Die Tabelle nach 17 Spieltagen: