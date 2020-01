BVB-Transfers: Neuzugänge von Borussia Dortmund im Winter

Borussia Dortmund hat mit dem Transfer von Erling Haaland ordentlich auf dem Wintertransfermarkt zugeschlagen und die dünn besetzte Stürmerposition wie erhofft verstärkt.

19 Jahre alt und acht Tore in sechs Spielen in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2019/20 sowie 16 Tore in 14 Partien in der österreichischen Bundesliga für Red Bull Salzburg.

So lautete das Bewerbungsschreiben von Erling Haaland an Borussia Dortmund - der BVB schlug zu, verpflichtete den hochveranlagten Stürmer und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2024 aus.

BVB-Transfers: Neuzugänge im Winter

Neben den Treffern in der Bundesliga und Königsklasse gelangen dem Norweger in der laufenden Saison zudem vier Tore in zwei Spielen im ÖFB-Cup. Schlappe 20 Millionen Euro ließ sich der BVB den Mittelstürmer kosten und stach dabei zahlreiche andere europäische Spitzenklubs aus. Sollte der Offensivspieler seine Fabelzahlen nur ansatzweise bestätigen können, ist das Geld schnell wieder eingespielt.

Wenn es nach Sportdirektor Michael Zorc geht, bleibt Haaland dabei nicht der einzige Neuzugang in dieser Wechselperiode. "Es ist nicht so, dass wir drei, vier Sachen auf dem Tisch haben, über die wir entscheiden müssten. Aber es kann sein, dass es noch die ein oder andere Veränderung gibt", sagte der Sportdirektor in einem dpa-Interview.

BVB-Transfers: Abgänge im Winter

Refinanziert wurde der Haaland-Transfer allein mit der Abgabe von Julian Weigl zu Benfica Lissabon. Der 24-Jährige sah anders als der Neuzugang keine Perspektive mehr bei den Schwarz-Gelben und wollte angesichts der anstehenden Europameisterschaft im Sommer mehr Spielpraxis erhalten.



20 Millionen Euro, eben jene, die in Haaland investiert wurden, spülte der Weigl-Transfer dem BVB in die Kassen.

BVB-Spielplan: Die nächsten Gegner von Borussia Dortmund

Nach der Winterpause geht es für Borussia Dortmund direkt heiß her. Neben der Bundesliga stehen auch Spiele im DFB-Pokal-Achtelfinale und in der Champions League an, dann wird sich zeigen, ob Haaland bereits jetzt die erhoffte Verstärkung für die Mannschaft ist. Die kommenden Partien im Überblick:

Datum Wettbewerb Heim Gast 18. Januar Bundesliga FC Augsburg Borussia Dortmund 24. Januar Bundesliga Borussia Dortmund 1. FC Köln 1. Februar Bundesliga Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin 4. Februar DFB-Pokal-Achtelfinale SV Werder Bremen Borussia Dortmund 8. Februar Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 14. Februar Bundesliga Borussia Dortmund Eintrach Frankfurt 18. Februar Champions-League-Achtelfinale (Hinspiel) Borussia Dortmund Paris St. Germain

© getty

BVB auf Platz vier: Bundesliga-Tabelle

Besonders in der Bundesliga haben die Dortmunder als Vierter noch Nachholbedarf, da kommt die neu hinzugekommene offensive Alternative gelegen. Die Tabelle nach dem 17. Spieltag: