Nach der Winterpause geht es für Borussia Dortmund mit sieben Spielen in vier Wochen in allen drei Wettbewerben gleich voll weiter: In der Bundesliga wartet der FC Augsburg, im DFB-Pokal-Achtelfinale geht es gegen den SV Werder Bremen und zum Abschluss empfängt der BVB in der Champions League Paris Saint-Germain um Ex-Trainer Thomas Tuchel.

Nach der 1:2-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim zum Hinrundenabschluss der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig in der Liga jedoch bereits sieben Zähler.

BVB-Spielplan: Die nächsten Gegner von Borussia Dortmund

Sieben Spiele in drei Wettbewerben stehen in den nächsten vier Wochen für den BVB an. Zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte müssen die Westfalen auswärts beim FC Augsburg antreten. Die kommenden Partien im Überblick:

Datum Wettbewerb Heim Gast 18. Januar Bundesliga FC Augsburg Borussia Dortmund 24. Januar Bundesliga Borussia Dortmund 1. FC Köln 1. Februar Bundesliga Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin 4. Februar DFB-Pokal-Achtelfinale SV Werder Bremen Borussia Dortmund 8. Februar Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 14. Februar Bundesliga Borussia Dortmund Eintrach Frankfurt 18. Februar Champions-League-Achtelfinale (Hinspiel) Borussia Dortmund Paris St. Germain

Borussia Dortmund im TV und Livestream sehen

Die Partie in der Champions League könnt Ihr exklusiv bei DAZN sehen. Der Streamingdienst teilt sich in dieser Saison die Übetragungsrechte an der Königsklasse mit Pay-TV-Sender Sky, der BVB gegen Paris Saint-Germain nur in Ausschnitten in der Konferenz zeigt. Neben der Champions League hat DAZN auch die Bundesliga im Programm. Dort zeigt der Streaminganbieter alle Freitags- und Montagsspiele live in voller Länge.



Auch sonst zeigt DAZN europäischen Spitzenfußball wie die Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga. Das Abonnement kostet nach Ablauf des kostenfreien Probemonats lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr. Hier geht's zum Gratismonat.

BVB im Liveticker

Solltet Ihr mal keine Möglichkeit haben, ein Spiel von Borussia Dortmund live vor Euren Bildschirmen zu verfolgen, bietet SPOX die perfekte Alternative. In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine wichtigen Szenen - hier geht's zum Liveticker-Kalender.

© getty

BVB auf Platz vier: Bundesliga-Tabelle

In der Rückrunde müssen die Dortmunder konstanter agieren, um im Kampf um die Meisterschaft noch ein Wörtchen mitreden zu können. Nach 17 Spielen findet sich der BVB auf Tabellenplatz vier wieder. Die Tabelle nach dem 17. Spieltag: